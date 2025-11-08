recherche
Capcom : mise à jour des ventes software
Comme à chaque trimestre, Capcom nous fait une mise à jour de ses différentes données softwares, l'occasion de constater à nouveau la problématique actuelle autour de Monster Hunter Wilds dont la chute des ventes trimestrielles est telle que même Monster Hunter Rise fait mieux (mais avec des promos plus agressives certes).

On remarquera également qu'au rythme où vont les choses, la barre des 20 millions pour Resident Evil 7 comme Resident Evil 2 Remake n'a plus rien d'une utopie.

(Notez encore que ne sont listés que les jeux ayant gagné au moins 100.000 ventes depuis leur précédente apparition dans un rapport du genre, ce qui peut dans certains cas faire plus de 3 mois.)


LICENCE MONSTER HUNTER

- Monster Hunter World : 21,8 millions (+ 100.000)
- Monster Hunter Rise : 17,8 millions (+ 300.000)
- Monster Hunter World : Iceborne : 15,6 millions (+ 200.000)
- Monster Hunter Wilds : 10,7 millions (+ 200.000)
- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 10,4 millions (+ 200.000)
- Monster Hunter Stories 2 : 2,3 millions (+ 100.000)

LICENCE RESIDENT EVIL

- Resident Evil 2 Remake : 16,3 millions (+ 500.000)
- Resident Evil 7 : 15,9 millions (+ 500.000)
- Resident Evil Village : 12,8 millions (+ 600.000)
- Resident Evil 4 Remake : 11,1 millions (+ 500.000)
- Resident Evil 3 Remake : 10,6 millions (+ 400.000)

LICENCE DEVIL MAY CRY

- Devil May Cry 5 : 10,7 millions (+ 200.000)
- Devil May Cry 4 (uniquement SE) : 3,6 millions (+ 100.000)
- DMC Devil May Cry : 3,3 millions (+ 100.000)
- Devil May Cry HD Collection : 2,9 millions (+ 200.000)

LICENCE STREET FIGHTER

- Street Fighter V : 7,9 millions (+ 100.000)
- Street Fighter 6 : 5,7 millions (+ 500.000)
- Street Fighter 30th Anniversary Collection : 3,7 millions (+ 100.000)

AUTRES :

- Ace Attorney Trilogy : 4,4 millions (+ 100.000)
- Dragon's Dogma : Dark Arisen : 4,2 millions (+ 100.000)
- Dragon's Dogma 2 : 3,9 millions (+ 100.000)
- Mega Man X Collection : 1,6 million (+ 100.000)
- Bionic Commando 2009 : 1,4 million (+ 100.000)
publié le 08/11/2025 à 12:18 par Gamekyo
commentaires (15)
geralttw publié le 08/11/2025 à 12:53
Avec des versions S2, RE2 a moyen de faire 20M et encore quelques années
fan2jeux publié le 08/11/2025 à 13:11
Street 5 les gars
wickette publié le 08/11/2025 à 13:19
Wilds c’est très gros 10m mais c’est pas la croissance attendue d’un AAA console MH, trop de soucis ont plombé ce jeu, on va attendre sagement l’extension


fan2jeux ils doivent le vendre à très bas prix comme MH Rise etc
gaeon publié le 08/11/2025 à 13:23
Ca fait plaiz de voir des bons chiffres sur des bons jeux comme ça. Je leur souhaite de la réussite, notamment pour Okami 2, Onimusha Way of the Sword, Monster Hunter Stories 3, Pragmata, Resident Evil 9, le futur Ace Attorney (?) Ils ont encore plein de belles cartouches!
natedrake publié le 08/11/2025 à 13:36
Je sens que RE Requiem va vite rejoindre le top 3 des ventes de RE d'ici quelques temps, surtout qu'il sort directement sur Switch 2.
rendan publié le 08/11/2025 à 13:38
Wilds doit sortir impérativement sur Switch 2 pour sauver les meubles
grospich publié le 08/11/2025 à 14:01
natedrake Je sais pas, j'ai pas du tout la hype pour le prochain RE, j'ai été très déçu de Village, et aucun perso emblématique dans le rôle principal, ça me laisse de marbre. Suis-je le seul ?


Rendan J'avoue, une version origami des monstres sur Switch 2 ça peut être drôle à faire.
marchand2sable publié le 08/11/2025 à 14:08
Vivement DMC 6 avec Vergil
natedrake publié le 08/11/2025 à 14:38
grospich Je comprends. Mais RE9, c'est réalisé par le papa du 7 qui avait remis la série sur de bons rails après l'étron qu'était le 6, donc mega hype perso. Et voir de nouvelles têtes, c'est pas mal aussi.
malroth publié le 08/11/2025 à 16:17
MH World = le Summum de Capcom

Je doute qu'un jour un MH le surpasse en qualité serieux. Ils avaient trouvé l'équilibre PARFAIT.

on le voit maintenant meme les joueurs se rendent compte, le moindre truc perturbe cet equilibrage de World.

C'etait juste la Perfection.

Donc fallait juste World mais encore meilleur graphismes, nouvelles zones, pourquoi pas nouvelles types d'armes...ect

Mais fallait pas changer la formule.
51love publié le 08/11/2025 à 17:06
malroth Chaud comme les ventes de Wilds se sont stoppés brutalement mais bon, Capcom l'a bien cherché, tant mieux, qu'ils refassent pas les memes erreurs.

l'optimisation du jeu est tjs aussi ridicule.
duff publié le 09/11/2025 à 04:10
Ptain,Dmc 5 a tapé les 10millions
C'est cool mais ça ne va pas inciter Capcom à travailler sur le level design.Gros point noir du 5.

marchand2sable j’espère que le 6 sera la suite direct du 5.Le duo Dante/Vergil dans "l'autre monde" et Nero sur terre qui essaie tant bien que mal à gérer la situation avec Nico et les autres meufs.
link49 publié le 09/11/2025 à 06:05
J'espère que l'extension de MHW sera béton.
marchand2sable publié le 09/11/2025 à 13:03
duff

Perso je pense plus à un retour en arrière avec Vergil et sa femme. J'évite de spoil le peu de scénario de DMC 5 mais bon voilà quoi, un peu de lumière sur ça. Surtout que Vergil c'est toujours en personnage bonus, c'est chiant, il mérite un jeu entier tellement il est classe.
duff publié le 10/11/2025 à 01:26
marchand2sable mouais,pourquoi pas ?
Mais c'est peu probable et je pense surtout que tout le monde s'en fout au final.
Après rien n'empêche Capcom de développer un petit spin-off
