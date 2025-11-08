Capcom : mise à jour des ventes software Capcom : mise à jour des ventes software

Comme à chaque trimestre, Capcom nous fait une mise à jour de ses différentes données softwares, l'occasion de constater à nouveau la problématique actuelle autour de Monster Hunter Wilds dont la chute des ventes trimestrielles est telle que même Monster Hunter Rise fait mieux (mais avec des promos plus agressives certes).



On remarquera également qu'au rythme où vont les choses, la barre des 20 millions pour Resident Evil 7 comme Resident Evil 2 Remake n'a plus rien d'une utopie.



(Notez encore que ne sont listés que les jeux ayant gagné au moins 100.000 ventes depuis leur précédente apparition dans un rapport du genre, ce qui peut dans certains cas faire plus de 3 mois.)





LICENCE MONSTER HUNTER



- Monster Hunter World : 21,8 millions (+ 100.000)

- Monster Hunter Rise : 17,8 millions (+ 300.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 15,6 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Wilds : 10,7 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 10,4 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Stories 2 : 2,3 millions (+ 100.000)



LICENCE RESIDENT EVIL



- Resident Evil 2 Remake : 16,3 millions (+ 500.000)

- Resident Evil 7 : 15,9 millions (+ 500.000)

- Resident Evil Village : 12,8 millions (+ 600.000)

- Resident Evil 4 Remake : 11,1 millions (+ 500.000)

- Resident Evil 3 Remake : 10,6 millions (+ 400.000)



LICENCE DEVIL MAY CRY



- Devil May Cry 5 : 10,7 millions (+ 200.000)

- Devil May Cry 4 (uniquement SE) : 3,6 millions (+ 100.000)

- DMC Devil May Cry : 3,3 millions (+ 100.000)

- Devil May Cry HD Collection : 2,9 millions (+ 200.000)



LICENCE STREET FIGHTER



- Street Fighter V : 7,9 millions (+ 100.000)

- Street Fighter 6 : 5,7 millions (+ 500.000)

- Street Fighter 30th Anniversary Collection : 3,7 millions (+ 100.000)



AUTRES :



- Ace Attorney Trilogy : 4,4 millions (+ 100.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen : 4,2 millions (+ 100.000)

- Dragon's Dogma 2 : 3,9 millions (+ 100.000)

- Mega Man X Collection : 1,6 million (+ 100.000)

- Bionic Commando 2009 : 1,4 million (+ 100.000)