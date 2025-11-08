Silent Hill 2 Remake se confirme sur Xbox Series Silent Hill 2 Remake se confirme sur Xbox Series

On ne sait pas si un Partner Showcase aura bien lieu dans les jours à venir, mais pour ce qui est du portage Xbox Series de Silent Hill 2 Remake, il n'y a plus de doute à avoir avec le référencement du jeu sur le site officiel Xbox (habituelle bourde) indiquant clairement un lancement pour ce 21 novembre.



RAS en revanche concernant une version Switch 2, encore moins pour une refonte de l'extension d'époque dont les rumeurs semblaient aller dans le bon sens avant que le doubleuse de Maria ne brise tout espoir.