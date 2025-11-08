recherche
Silent Hill 2 Remake se confirme sur Xbox Series
On ne sait pas si un Partner Showcase aura bien lieu dans les jours à venir, mais pour ce qui est du portage Xbox Series de Silent Hill 2 Remake, il n'y a plus de doute à avoir avec le référencement du jeu sur le site officiel Xbox (habituelle bourde) indiquant clairement un lancement pour ce 21 novembre.

RAS en revanche concernant une version Switch 2, encore moins pour une refonte de l'extension d'époque dont les rumeurs semblaient aller dans le bon sens avant que le doubleuse de Maria ne brise tout espoir.
5
Qui a aimé ?
ouken, skuldleif, link49, danzkzu, junaldinho
publié le 08/11/2025 à 10:39 par Gamekyo
commentaires (14)
danzkzu publié le 08/11/2025 à 10:49
Day one, dommage pour la version physique mais on a l'habitude maintenant.
marcelpatulacci publié le 08/11/2025 à 13:19
j'espère Play Anywhere
jem25 publié le 08/11/2025 à 14:13
« Ouin ouin silent hill 2 et ff7 sortirons jamais sur xbox car Sony cay des méchants ils ont payé pour l’exclue! Laissez nous acheter activitron! »
negan publié le 08/11/2025 à 14:15
jem25 Ferme la, Sony a bien payé .
jem25 publié le 08/11/2025 à 14:38
negan

Jamais dit qu’il n’avait pas payé juste que c était THE argument de MS a l’époque pour montrer que Sony c’est des enfoirés
xynot publié le 08/11/2025 à 15:00
Masterclass
kratoszeus publié le 08/11/2025 à 15:15
negan 80 milliards Bethesda et Activision lol tu te fous de sui
skuldleif publié le 08/11/2025 à 15:33
jem25 negan https://x.com/M4nd0TheReal0ne/status/1986761705448157450

et c'est bien ce qu'ils sont
guiguif publié le 08/11/2025 à 17:14
skuldleif ça rappellerait presque l’époque ou MS bloquait les DLC de GTA4 pendant 6 mois ou faisait annuler la sortie occidentale de Tales of Vesperia sur PS3.
skuldleif publié le 08/11/2025 à 17:41
guiguif l'époque , tout reside la
skuldleif publié le 08/11/2025 à 17:42
Ça n'en reste pas moins une pratique de merde d'où que ça vienne
guiguif publié le 08/11/2025 à 17:49
skuldleif Ouais "l'epoque ou MS avait le dessus et que c'etait acceptable, mais plus maintenant que c'est Sony"
skuldleif publié le 08/11/2025 à 19:48
guiguif acceptable pour qui ? Moi ? Certainement pas
skuldleif publié le 08/11/2025 à 19:49
Sur ce genre de pratique au mieux on est contre au pire on s'en fout ,tout autre réaction est anormal
Fiche descriptif
Silent Hill 2 Remake
4
Ils aiment
Nom : Silent Hill 2 Remake
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Bloober Team
Genre : survival horror
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
