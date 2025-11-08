recherche
Halo Studios va enfin tourner la page Halo Infinite
Il est temps pour Halo Studios de définitivement tourner la triste page Halo Infinite : la boîte annonce que la prochaine mise à jour majeure du multi (18 novembre, ajoutant maps, skins et défis) sera la toute dernière. Après cela, les choses n'iront pas plus loin que quelques debugs, rééquilibrage et maintien des serveurs, avec des pics quotidiens de plus de 3000 joueurs sur Steam, ce qui n'est pas non plus dégueulasse pour un tel jeu après 4 ans de carrière.

Halo Studios ne cache pas que la priorité est désormais donnée pour un avenir plus radieux avec « plusieurs titres en développement », incluant Halo : Campaign Evolved, le prochain épisode et selon les rumeurs un projet multi.

publié le 08/11/2025 à 10:15 par Gamekyo
negan publié le 08/11/2025 à 10:19
Halo Campagne
Halo 6
Halo F2P

C'est sûrement ça les projets en développement
ouken publié le 08/11/2025 à 10:44
J'ai aimer moi ce infinit surtout en coop
skuldleif publié le 08/11/2025 à 11:31
Je veux le retour du mode pvpve de halo 5
ouken c'est normal c'est un bon jeu mieux que halo 5 qui n'a pourtant pas le droit a une telle vague de haine
mithrandir publié le 08/11/2025 à 14:01
Halo Infinite était loin d'être mauvais, pas sans défaut c'est sûr et finalement le côté open world qui ne convient pas à Halo, beaucoup de répétitivité aussi mais à côté de ça, il y avait très bonnes idées et surtout un gameplay irréprochable et ultra plaisant. En tout cas, hâte de voir l'avenir de Halo, le remake de CE va nous remettre dans le bain !
mrpopulus publié le 08/11/2025 à 14:29
Je me souviens encore du trailer de Halo 5 avec la musique de Muse Knight of Cydonia ça claqué bien, j'espère que le 6 sera une réussite après le très moyen Infinite
ouken publié le 08/11/2025 à 14:40
skuldleif
grievous32 publié le 08/11/2025 à 15:28
Negan Halo 7*
shinlao publié le 09/11/2025 à 11:43
grievous32 Halo ODST et Reach sont les numéros combien ? ^^
grievous32 publié le 09/11/2025 à 12:02
Shinlao ce sont des spin off, ils ne sont pas compris dans la trame principale où on suit le Master Chief.
shinlao publié le 10/11/2025 à 19:48
grievous32 Oui c'est vrai, mais la scénario d'infinite est tellement vide que j'ai du mal à voire ça comme Halo 6.
grievous32 publié le 11/11/2025 à 10:27
Shinlao le scénar' n'a rien de vide... Le souci c'est juste que beaucoup de choses se passent en off pendant les 6 mois d'inconscience du Master Chief et que c'est raconté dans le jeu. Mais y a du contenu scénaristique malgré tout. J'en ai juste marre des nouveaux mystères, je veux une conclusion à son histoire.
shinlao publié le 11/11/2025 à 19:14
grievous32 Oui, il se passe toujours un tas de trucs en off, même dans les livres, mais la " quête principale " du jeu est nulle à ièch. Je me suis demandé à la fin ce que le Master Chief foutait là.
grievous32 publié le 11/11/2025 à 19:35
Shinlao bah il est venu déployé l'IA pour emprisonner Cortana et il devait revenir la chercher pour qu'elle soit supprimée, mais Atriox a attaqué, puis il est allé voir Cortana dans le bâtiment de la fin, et Cortana entendant que Atriox aurait butté John, fait exploser l'anneau et en meurt. Donc le Master Chief cherche à savoir ce qui s'est passé, c'est tout, c'est pas plus con que ça.
