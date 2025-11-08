Halo Studios va enfin tourner la page Halo Infinite

Il est temps pour Halo Studios de définitivement tourner la triste page: la boîte annonce que la prochaine mise à jour majeure du multi (18 novembre, ajoutant maps, skins et défis) sera la toute dernière. Après cela, les choses n'iront pas plus loin que quelques debugs, rééquilibrage et maintien des serveurs, avec des pics quotidiens de plus de 3000 joueurs sur Steam, ce qui n'est pas non plus dégueulasse pour un tel jeu après 4 ans de carrière.Halo Studios ne cache pas que la priorité est désormais donnée pour un avenir plus radieux avec « plusieurs titres en développement », incluant, le prochain épisode et selon les rumeurs un projet multi.