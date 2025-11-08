Un an avant sa sortie, EA Sports FC 27 se voit leaker un mode open-world Un an avant sa sortie, EA Sports FC 27 se voit leaker un mode open-world

Tout va bien pour EA Sports FC, franchise sans concurrence notable, mais cela ne va pas empêcher Electronic Arts d'offrir quelque chose de relativement neuf à sa franchise, non sans avoir jeté un œil aux travaux de 2K Sports sur la franchise NBA 2K.



Ainsi, selon les sources du site « Football Gaming Zone », le prochain épisode (EA Sports FC 27 donc, prévu dans plus ou moins un an) intégrera un mode proposant un monde ouvert fait de multiples défis, de rencontres avec d'autres joueurs et d'une longue carrière à travers plusieurs pays du monde. Dans le prototype diffusé et évidemment non finalisé, au moins trois pays sont inclus : France, Angleterre et Argentine.



Nul doute que ce mode sera chargé en boutique pour personnaliser son avatar, avec ou sans argent bien réel.