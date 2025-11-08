recherche
Un an avant sa sortie, EA Sports FC 27 se voit leaker un mode open-world
Tout va bien pour EA Sports FC, franchise sans concurrence notable, mais cela ne va pas empêcher Electronic Arts d'offrir quelque chose de relativement neuf à sa franchise, non sans avoir jeté un œil aux travaux de 2K Sports sur la franchise NBA 2K.

Ainsi, selon les sources du site « Football Gaming Zone », le prochain épisode (EA Sports FC 27 donc, prévu dans plus ou moins un an) intégrera un mode proposant un monde ouvert fait de multiples défis, de rencontres avec d'autres joueurs et d'une longue carrière à travers plusieurs pays du monde. Dans le prototype diffusé et évidemment non finalisé, au moins trois pays sont inclus : France, Angleterre et Argentine.

Nul doute que ce mode sera chargé en boutique pour personnaliser son avatar, avec ou sans argent bien réel.
publié le 08/11/2025 à 17:48 par Gamekyo
saram publié le 08/11/2025 à 17:59
"open world" ça s'annonce encore épique tout ça.
wickette publié le 08/11/2025 à 18:14
ils copient NBA 2K lol.

Mais bon l'année prochaine c'est la coupe du monde donc pas étonnant qu'ils mettent + de budgets vu les ventes attendues
mercure7 publié le 08/11/2025 à 18:41
Cool ça, ils pourront se balader pour ensuite jouer avec la 34ème joueuse de foot "osef" qu'ils ne voulaient pas avoir dans leurs paquets, issue du "gacha" le plus moisi du monde (aucune pity, aucune info sur les taux de drops à l'intérieur d'une catégorie, etc).

Ce jeu survit uniquement car il n'a aucune compétition.

Quelle daube lol
zanpa publié le 08/11/2025 à 18:50
ça ne c'est plus quoi inventer pour faire payer les joueurs leur mise à jour à 90 euro
sandman publié le 08/11/2025 à 19:37
ca fait un bon moment que j'ai lu cette rumeur sur l'open world de FC... A voir l'interet...
walterwhite publié le 08/11/2025 à 20:57
Depuis qu’ils ont mis les femmes ce jeu est devenu une immense daube. J’espère revoir un jour un vrai jeu de foot mais c’est mal barré.
onsentapedequijesuis publié le 09/11/2025 à 01:15
Uniformisation du jeu vidéo, on continue.
marcelpatulacci publié le 09/11/2025 à 21:05
C'est quoi un OW dans un jeu de foot ou basket ??
jozen15 publié le 09/11/2025 à 22:29
marcelpatulacci Un hub géant où tu enchaînes les allers-retours pour parler à des mecs ou entrer dans des stades et enchaîner les matchs. C’est totalement répétitif et vide de sens.
marcelpatulacci publié le 09/11/2025 à 23:16
jozen15 ah oké
magneto860 publié le 10/11/2025 à 10:19
walterwhite C'est FUT qui est devenu n'importe quoi. Pouvoir ajouter des femmes dans une équipe masculine c'est bizarre, mais pas plus que de faire jouer Mbappé avec des joueurs (icones) qui jouaient quand ce dernier était en couche.

Le fait de pouvoir jouer les femmes, en national comme en club, je trouve ça pas mal. Bien plus intéressant que le foot de rue ou un party game à la Fall Guys (oui je me suis arrêté à FC24, un FC sur deux se retrouvant dans le Ps Plus).
