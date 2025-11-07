[RUMEUR] Obsidian compterait développer Avowed 2

Sans chercher à savoir s'il a le droit de trop l'ouvrir, le scénariste Chris Avellone a gardé des potes chez Obsidian, et fait savoir que l'usine à gaz de Xbox (faut avouer) aurait l'intention de développer un Avowed 2, ce qui n'est pas une mauvaise idée car même si l'expérience fut sans éclat côté ventes (encore qu'ils peuvent encore tenter des portages PS5 et éventuellement Switch 2), les bases étaient très correctes et ne peuvent qu'être affinées. Et avec une meilleure DA et un doublage FR, ouais ? Dans tous les cas, ce serait sous la surveillance d'un nouveau responsable, la réalisatrice Carrie Parel ayant fait ses valises pour rejoindre Netflix (bonne chance).
Une approbation attiserait surtout la curiosité lorsqu'on voit le boost qualitatif entre The Outer Worlds et sa suite, et à ce propos, Avellone indique sans surprise cette fois que Obsidian n'a encore aucun plan pour un troisième épisode, ce qui est tout à fait logique vu que le 2 vient d'être mis sur le marché et doit encore accueillir deux extensions.
Non.
Le vrai Obsidian est mort depuis bien longtemps, et la plupart des bons ont quitté le studio depuis un bon moment...
Après, même si je n'apprécie pas ce que le studio est devenu, je dois quand même avouer qu'ils ont raison de faire et de travailler sur leur propre licence plutôt que celle d'autres personnes.
Je trouve qu'il est préférable d'avoir sa propre identité et son propre truc.
Le premier opus part d'une très bonne base au même titre que Outer World
C'est ce que l'on appelle le besoin actuel de bénéfices rapides, qui touche un peu tout le monde.
Perfect Dark était loin d'être bouclé et visiblement, on pouvait pas trop parier sur la qualité vu que le seul truc qu'on a vu était un faux build.
Everwild, c'est encore plus flou.
Alors qu'un Avowed 2, ils ont déjà le moteur et de nombreuses bases qu'il suffit d'améliorer.
Si ça se trouve comme tu disais hier avec les prochaines version PS5 et NS2 il arriveront peut-être dans leurs frais
C'est un peu mieux pour outer worlds 2 mais je ressens la même chose sur les différentes "maps" au niveau de l'exploration.