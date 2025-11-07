recherche
[RUMEUR] Obsidian compterait développer Avowed 2
Sans chercher à savoir s'il a le droit de trop l'ouvrir, le scénariste Chris Avellone a gardé des potes chez Obsidian, et fait savoir que l'usine à gaz de Xbox (faut avouer) aurait l'intention de développer un Avowed 2, ce qui n'est pas une mauvaise idée car même si l'expérience fut sans éclat côté ventes (encore qu'ils peuvent encore tenter des portages PS5 et éventuellement Switch 2), les bases étaient très correctes et ne peuvent qu'être affinées. Et avec une meilleure DA et un doublage FR, ouais ? Dans tous les cas, ce serait sous la surveillance d'un nouveau responsable, la réalisatrice Carrie Parel ayant fait ses valises pour rejoindre Netflix (bonne chance).

Une approbation attiserait surtout la curiosité lorsqu'on voit le boost qualitatif entre The Outer Worlds et sa suite, et à ce propos, Avellone indique sans surprise cette fois que Obsidian n'a encore aucun plan pour un troisième épisode, ce qui est tout à fait logique vu que le 2 vient d'être mis sur le marché et doit encore accueillir deux extensions.

publié le 07/11/2025 à 23:02 par Gamekyo
commentaires (23)
losz publié le 07/11/2025 à 23:14
Non merci.
taiko publié le 07/11/2025 à 23:15
Les suites vendent toujours moins donc quel intérêt pour un jeu mid?
shanks publié le 07/11/2025 à 23:17
taiko
"toujours"

Non.
ravyxxs publié le 07/11/2025 à 23:18
Les mecs ont vraiment rien piger c'est fou ça. Personne ne veut de cette licence,y a eu trop de dégât pour un grand retour et même si c'est le cas, les ventes seront moyenne. Mais par contre, ça pleure,pas moi je m'en fou, pour une suite de New Vegas.
skuldleif publié le 07/11/2025 à 23:23
top le jeu a plu visiblement
rendan publié le 07/11/2025 à 23:31
Top
skuldleif publié le 07/11/2025 à 23:37
la vérité c'est que le boost sur la partie gp et explo est deja present dans avowed
adamjensen publié le 07/11/2025 à 23:43
Tant qu'ils ne touchent pas et ne massacrent pas de bonnes licences, et connues, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs propres merdes de leur côté, ça me va.

Le vrai Obsidian est mort depuis bien longtemps, et la plupart des bons ont quitté le studio depuis un bon moment...

Après, même si je n'apprécie pas ce que le studio est devenu, je dois quand même avouer qu'ils ont raison de faire et de travailler sur leur propre licence plutôt que celle d'autres personnes.
Je trouve qu'il est préférable d'avoir sa propre identité et son propre truc.
altendorf publié le 08/11/2025 à 00:42
bon courage
skuldleif publié le 08/11/2025 à 00:47
de quoi feed le week end
torotoro59 publié le 08/11/2025 à 01:02
Awouais!!! Mais non merci ça ira et même un vegas 2 j'ai peur de ce que les dev actuels en feraient.
rasalgul publié le 08/11/2025 à 01:28
Ça va le faire

Le premier opus part d'une très bonne base au même titre que Outer World
ouken publié le 08/11/2025 à 01:28
J'ai vraiment adoré le 1 donc avec plaisir je ferais cette suite
eruroraito7 publié le 08/11/2025 à 01:31
Top le premier est vraiment correct le potentiel est présent surtout quand on voit The Outer worlds 2 par rapport au premier
crash71fr publié le 08/11/2025 à 07:11
Alors Microsoft valide une suite d’un jeu qui a bide ???? et par contre ils annule comme perfect dark ou everwild ???????
zybear publié le 08/11/2025 à 08:50
Excellente nouvelle, j'ai adoré le 1er Probablement mon GOTY, a moins que Outer Worlds 2 lui vole le titre.
shanks publié le 08/11/2025 à 09:09
crash71fr
C'est ce que l'on appelle le besoin actuel de bénéfices rapides, qui touche un peu tout le monde.

Perfect Dark était loin d'être bouclé et visiblement, on pouvait pas trop parier sur la qualité vu que le seul truc qu'on a vu était un faux build.
Everwild, c'est encore plus flou.

Alors qu'un Avowed 2, ils ont déjà le moteur et de nombreuses bases qu'il suffit d'améliorer.
negan publié le 08/11/2025 à 09:28
shanks Puis sans chiffres c'est difficile de savoir la hauteur du bide ( s'il y a bide ) .

Si ça se trouve comme tu disais hier avec les prochaines version PS5 et NS2 il arriveront peut-être dans leurs frais
toddhoward publié le 08/11/2025 à 10:08
Ce serait mieux qu'ils concentrent toutes leurs équipes sur The Outer World 3 et Grounded 3 (quand le 2 sera complet)
romgamer6859 publié le 08/11/2025 à 10:14
C'est pas forcément mauvais mais daté sur beaucoup de points.
C'est un peu mieux pour outer worlds 2 mais je ressens la même chose sur les différentes "maps" au niveau de l'exploration.
toddhoward publié le 08/11/2025 à 11:15
romgamer6859 ils veulent se concentrer sur trop de jeux à la fois, sauf qu'ils ont pas les effectifs pour.
bigb0ss publié le 08/11/2025 à 12:11
Une pépite ce jeu, persi j'ai adoré, et ils peuvent tellement amilioré la licence, comme OW.

zoske publié le 11/11/2025 à 18:01
Le jeu d'Obsidian où j'ai passé le moins de temps... en gros une bonne heure avant de le désinstaller! Jamais vu un monde aussi statique et avec si peu d'intérêt à vivre son aventure...
