[RUMEUR] Obsidian compterait développer Avowed 2

Sans chercher à savoir s'il a le droit de trop l'ouvrir, le scénariste Chris Avellone a gardé des potes chez Obsidian, et fait savoir que l'usine à gaz de Xbox (faut avouer) aurait l'intention de développer un, ce qui n'est pas une mauvaise idée car même si l'expérience fut sans éclat côté ventes (encore qu'ils peuvent encore tenter des portages PS5 et éventuellement Switch 2), les bases étaient très correctes et ne peuvent qu'être affinées. Et avec une meilleure DA et un doublage FR, ouais ? Dans tous les cas, ce serait sous la surveillance d'un nouveau responsable, la réalisatrice Carrie Parel ayant fait ses valises pour rejoindre Netflix (bonne chance).Une approbation attiserait surtout la curiosité lorsqu'on voit le boost qualitatif entreet sa suite, et à ce propos, Avellone indique sans surprise cette fois que Obsidian n'a encore aucun plan pour un troisième épisode, ce qui est tout à fait logique vu que le 2 vient d'être mis sur le marché et doit encore accueillir deux extensions.