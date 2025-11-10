Un State of Play ''Japan'' ce 11 novembre
Le 11 novembre sera férié mais il n'y a pas de repos pour les braves, et c'est donc demain à 23h00 que Sony proposera un State of Play assez particulier car exclusivement consacré à des jeux japonais et « asiatiques » de manière plus globale (donc probablement aussi chinois et coréens).
40 minutes de programme avec d'annonces et mises à jour, incluant également de l'indé dans le lot. Croisons les doigts pour quelques morceaux percutants, surtout vu l'heure.
publié le 10/11/2025 à 13:15 par Gamekyo
Pourtant on en attend des morceaux (Persona 6, KH4, le prochain FromSoftware, DQXII...) mais j'ai l'impression que l'heure n'est pas encore venue pour chacun.
Je ne les vois pas annoncer un first party ou second party ici du coup mais j'espère me tromper.
40 minutes ça fait beaucoup quand même. Et en plus, il sera présenté par le Seiyuu Yuki KajI (Eren Jäger, Meliodas, Shoto Todoroki, Hope Estheim...) c'est pas rien pour un State Of Play.
Peut-être des news sur NiOh 3 et Marvel Tokon qu'ils ont annoncés en juin à la limite.
On ne voit jamais Atlus/Vanillaware aux state of play de mémoire donc peu de chance de les voir je pense...
Surement l'un des meilleurs SOP ever
perso j'attends Ace Combat 8 l'annonce, surtout que c'est le 30eme anniversaire de la franchise (que j'adore).
Mais je sens on va se manger 30 minutes de DMC/Souls-like asiatique dont phantom blade zero
Mais bon j'y crois pas trop.
Et le remake de ff9, tu y crois encore toi ?
Je pense que SE le sortira, c'est une licence trop forte
Enfin une surprise avec le prochain Dragon Quest ou Kingdom Hearts 4