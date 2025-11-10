recherche
Un State of Play ''Japan'' ce 11 novembre
Le 11 novembre sera férié mais il n'y a pas de repos pour les braves, et c'est donc demain à 23h00 que Sony proposera un State of Play assez particulier car exclusivement consacré à des jeux japonais et « asiatiques » de manière plus globale (donc probablement aussi chinois et coréens).

40 minutes de programme avec d'annonces et mises à jour, incluant également de l'indé dans le lot. Croisons les doigts pour quelques morceaux percutants, surtout vu l'heure.
15
Qui a aimé ?
kisukesan, nicolasgourry, aozora78, tripy73, newtechnix, marchand2sable, chreasy97, ouken, gameslover, sorakairi86, link49, tynokarts, osiris67, gareauxloups, iglooo
publié le 10/11/2025 à 13:15 par Gamekyo
commentaires (47)
ravyxxs publié le 10/11/2025 à 13:18
Et là, le trailer de Forza Horizon 6
shanks publié le 10/11/2025 à 13:19
Comment je le sens pas, rien que par le fait que Square Enix va tourner encore aux petits jeux pendant 2 ans, que Capcom attend le Q1 2026 pour reprendre sa com, et que tout le planning de SEGA est connu pour les mois à venir.

Pourtant on en attend des morceaux (Persona 6, KH4, le prochain FromSoftware, DQXII...) mais j'ai l'impression que l'heure n'est pas encore venue pour chacun.
captainjuu publié le 10/11/2025 à 13:23
shanks P4 Revival avant P6, donc d'office pas avant un bon moment ouais
ouroboros4 publié le 10/11/2025 à 13:25
RENDEZ-MOI WILD ARMS
altendorf publié le 10/11/2025 à 13:25
Hideaki Nishino qui ramène la patte asiatique.
mattewlogan publié le 10/11/2025 à 13:29
ouroboros4 mais ouiiii je valide
aozora78 publié le 10/11/2025 à 13:46
Le State of Play de juin était déjà quasiment que avec du contenu Japonais.
Je ne les vois pas annoncer un first party ou second party ici du coup mais j'espère me tromper.

40 minutes ça fait beaucoup quand même. Et en plus, il sera présenté par le Seiyuu Yuki KajI (Eren Jäger, Meliodas, Shoto Todoroki, Hope Estheim...) c'est pas rien pour un State Of Play.

Peut-être des news sur NiOh 3 et Marvel Tokon qu'ils ont annoncés en juin à la limite.

On ne voit jamais Atlus/Vanillaware aux state of play de mémoire donc peu de chance de les voir je pense...
grimraven publié le 10/11/2025 à 13:51
du coup est ce que le fameux trailer de GTA sera present au SOP ou ça sera autre chose ?
aozora78 publié le 10/11/2025 à 14:01
grimraven depuis quand GTA est un jeu asiatique ?
rendan publié le 10/11/2025 à 14:05
Tiens tiens espérons des belles annonces au moins
jenicris publié le 10/11/2025 à 14:16
altendorf tellement ça
taiko publié le 10/11/2025 à 14:21
Ça va être de la daube. Assurément
fan2jeux publié le 10/11/2025 à 14:23
Allez balancez moi le teaser du jeu que vous savez
guiguif publié le 10/11/2025 à 14:24
40 minutes de jeux japs et asiatiques ?
Surement l'un des meilleurs SOP ever
tripy73 publié le 10/11/2025 à 14:28
Ils ont l'air d'avoir enfin compris que le Japon fait parti de leur ADN après avoir uniquement parié pendant 1 décennie sur leurs productions occidentales, hâte de découvrir cette nouvelle formule des Direct PlayStation
xynot publié le 10/11/2025 à 14:44
J'espère que ça va vraiment envoyer du lourd
altendorf publié le 10/11/2025 à 14:45
jenicris
marchand2sable publié le 10/11/2025 à 14:47
Jeux Jap = grosse hype
walterwhite publié le 10/11/2025 à 14:47
Interessant, si la branche Japonaise pouvait reprendre le lead
cyr publié le 10/11/2025 à 14:52
OK.mais un peu tard pour espérer relancer les ventes de la ps5 au Japon...
akinen publié le 10/11/2025 à 15:01
shanks State of Plouf oui. Les éditeurs majeurs se font damer le pion à répétition par les petits studios. On verra bien ce que le Japon nous réserve
gaeon publié le 10/11/2025 à 15:24
Très bonne initiative, Sony doit bien sentir que c'est porteur et safe, aussi que la Switch 2 risque de prendre de la place donc il fallait réagir. Il ne s'agit pas que de parler aux asiats mais aussi à ceux qui aiment leurs jeux et licences. Ça concerne donc pas mal de monde ici
korou publié le 10/11/2025 à 15:33
Allez Square Enix, on se sort les doigts
jenicris publié le 10/11/2025 à 15:35
korou Part III c'est sois là, sois TGA ?
grimraven publié le 10/11/2025 à 15:36
aozora78 Je demandais si ils vont lacher au miieu le trailer au sop a travers les jeux presentés c'est tout
wickette publié le 10/11/2025 à 15:41
Ouais je le sens pas mais on va espérer de bonnes choses .


perso j'attends Ace Combat 8 l'annonce, surtout que c'est le 30eme anniversaire de la franchise (que j'adore).

Mais je sens on va se manger 30 minutes de DMC/Souls-like asiatique dont phantom blade zero
brook1 publié le 10/11/2025 à 15:47
altendorf tellement manque plus que le départ Hermen Hulst, même si déjà bien qu'il ait perdu de son influence parce qu'avant on n'aurait jamais eu un State of Play comme celui-ci.
e3ologue publié le 10/11/2025 à 15:54
Faut juste espérer qu'il y ait de vraies annonces, et que ça soit pas juste la foire aux trailers CGI de jeux chinois et coréens
ouken publié le 10/11/2025 à 16:02
a suivre j’adore les jeux chinois me déçoive rarement a par LSA
chreasy97 publié le 10/11/2025 à 16:03
Pas de jeux américains, très intéressant...
azerty publié le 10/11/2025 à 16:22
Une date pour Onimusha et Phantom Blade O
tlj publié le 10/11/2025 à 16:36
Project robot ? Possible ? Impossible ? Énième frustration en vue ? Que c'est difficile d'attendre ce jeu...
yanssou publié le 10/11/2025 à 16:43
Capcom sur, Phantom blade zero aussi et on espère une date de sortie, sinon si Square peut faire coucou de temps en temps ça serai bien.
jaroh publié le 10/11/2025 à 16:51
Le planning Final Fantasy étant dégagé de toute sortie proche hormis du portage, on peut espérer avoir une première cartouche FF7R3.

Mais bon j'y crois pas trop.
jackfrost publié le 10/11/2025 à 16:54
DQ Builders 3 please
korou publié le 10/11/2025 à 16:56
jenicris franchement TGA direct selon moi. Mais y se passe quoi chez Square Enix d’ailleurs ? C’est à cause du changement de la direction qu’on a que des petits jeux depuis quelques années ?
celebenoit84 publié le 10/11/2025 à 17:14
Nouveau projet de la team asobi ?
rogeraf publié le 10/11/2025 à 17:36
Suspens, est ce que ca sera un State of Play ou bien un State of Plaies ?
link49 publié le 10/11/2025 à 17:39
23 h? Je regarderais le lendemain.
jenicris publié le 10/11/2025 à 18:04
korou de l'ancien boss de SE. Le nouveau semble davantage miser sur moins de jeux mais davantage de qualité et AAA
korou publié le 10/11/2025 à 18:36
jenicris en soit c’est pas une mauvaise chose…
Et le remake de ff9, tu y crois encore toi ?
jenicris publié le 10/11/2025 à 18:39
korou j'avais lu qu'il existait encore par contre va falloir être très patient.
Je pense que SE le sortira, c'est une licence trop forte
djfab publié le 10/11/2025 à 19:11
celebenoit84 : pas seulement 1 an après Astro Bot (ils ont fait un suivi assez important en plus).
korou publié le 10/11/2025 à 19:19
jenicris Espérons franchement s’ils partent sur un style visuel à la Dragon Quest 7 reimagined ça me va.
tynokarts publié le 10/11/2025 à 20:42
J’aimerais bien voir Marvel Tokon, Code Violet, Phantom Blade Zéro, Resident Evil Requiem, Onimusha…

Enfin une surprise avec le prochain Dragon Quest ou Kingdom Hearts 4
supasaiyajin publié le 11/11/2025 à 10:14
Avec la montée des jeux chinois et coréens, ça m'étonne pas qu'ils fassent un show spécial asie, et je trouve ça plutôt cool. Après, faudra voir ce que ça donne.
rider288 publié le 11/11/2025 à 10:48
J'espere ne pas voir des jeux Full Mobile.
