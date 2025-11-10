Un State of Play ''Japan'' ce 11 novembre Un State of Play ''Japan'' ce 11 novembre

Le 11 novembre sera férié mais il n'y a pas de repos pour les braves, et c'est donc demain à 23h00 que Sony proposera un State of Play assez particulier car exclusivement consacré à des jeux japonais et « asiatiques » de manière plus globale (donc probablement aussi chinois et coréens).



40 minutes de programme avec d'annonces et mises à jour, incluant également de l'indé dans le lot. Croisons les doigts pour quelques morceaux percutants, surtout vu l'heure.