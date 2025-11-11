Ghost of Yotei dépasse les 3 millions en 1 mois

PlayStation vient de nous annoncer queavait atteint 3,3 millions de ventes à la date arrêtée du 2 novembre (donc en un mois), plaçant la performance plus ou moins dans les mêmes eaux que celle dedont on a aucun comparatif sur le même laps de temps, juste qu'il avait démarré à 2,4 millions en 3 jours, pour atteindre les 5 millions en 4 mois (et 13 millions au fil du temps avec les versions PC et PS5).Rappelons que pour le programme first-party de 2026, Sony devrait au moins placer(20 mars),(Q1),(Q3/4) et apparemment un spin-off 2D de, sans oublier d'habituels partenariats dont