Ghost of Yotei dépasse les 3 millions en 1 mois

PlayStation vient de nous annoncer que Ghost Yotei avait atteint 3,3 millions de ventes à la date arrêtée du 2 novembre (donc en un mois), plaçant la performance plus ou moins dans les mêmes eaux que celle de Ghost of Tsushima dont on a aucun comparatif sur le même laps de temps, juste qu'il avait démarré à 2,4 millions en 3 jours, pour atteindre les 5 millions en 4 mois (et 13 millions au fil du temps avec les versions PC et PS5).
Rappelons que pour le programme first-party de 2026, Sony devrait au moins placer Saros (20 mars), Marathon (Q1), Marvel's Wolverine (Q3/4) et apparemment un spin-off 2D de God of War, sans oublier d'habituels partenariats dont Marvel Tokon.
Si quelqu'un a des précision factuel sur cette mention d'estimation de ventes, je suis preneur
En règle générale, même chez Nintendo, quand un éditeur parle de ventes, c'est un mixe entre "distribution" physiques et "ventes" numériques.
Après très souvent, les mecs savent jauger le potentiel de leurs jeux même s'il arrive oui que l'on se retrouve parfois confronté à un surstock physique. Ce fut le cas de Square Enix avec FFXVI et FFVII Rebirth dont les chiffres de ventes n'ont plus bougé pendant des mois (tout simplement parce qu'ils vendaient le stock initialement mis en place, quitte à solder) ou encore la fameuse affaire Mafia III quand T2 annonçait fièrement x millions de ventes à la sortie, mais en fait pour un stock invendus et très vite à 15/20 balles en surnombre dans les promos.
Je comprends mieux l'idée de s'étendre vers de nouvelles plateformes pour chercher et gagner de nouveaux marchés.
Dans les 2 cas c’était très bien…demander plus à une exclu console hors Mario/Zelda/Pokemon c’est du délire de MBA
ziggourat même nombre de joueurs peut-être, mais plus d'achats dématérialisé et donc, plus de revenus directs pour les éditeurs. Et quand Ghost Of Tsushima est sortit, il y avait 20 millions de PS4 en plus que de PS5.
wickette Les prix de développement ne sont surement pas les même entre le nombre de personnes chez Sucker Punch et le budget plus raisonnable de Ghost Of Yotei. Square Enix eux-même ont passé leur temps à dire que les ventes étaient décevantes, puis en faite bien, puis bof, puis bien... Square ont participé eux-même à cet aspect "ventes décevantes". Ils doivent arrêter de croire que FF c'est une licence giga vendeuse niveau jeux, ça n'a jamais fait des scores indécents en dehors de FF7 à l'époque et FF14 aujourd'hui... c'est surtout vrai niveau goodies que FF tappe fort.
La Ghost Of Yotei joue sur l'image de marque, sur les ventes de consoles et sur la rentrée de sous directement dans la poche de SIE sans passer par les tiers.
J'avoue que pour l'instant j'ai tellement vu beaucoup de gens cracher sur Ghost Of Yotei que j'étais inquiet mais je passe tellement un moment incroyable. Mais je comprends pourquoi les gens se plaignent sur certains avis intéressants, là ou moi je trouve globalement que ce sont des forces de la licence.
Mérité en ce qui me concerne, l’open world n’est pas à gerber, la direction artistique est maîtrisée, le gameplay est excellent, bref, j’ai passé un excellent moment et je ne m’y suis pas ennuyé pour un sous.
Je vais pas dire que j'ai déjà tout oublié mais c'est tout comme, aucunement marquant si t'as fait tsushima :/.
Amplement mérité.
Ca rassurera ceux qui s'inquiétaient étrangement du succès du jeu hein?
En tous cas je m'éclate dessus, Sucker Punch a livré une très belle copie!
Puis ça va enchaîner avec Saros, j'ai assez hâte!
segatendo
Et aujourd'hui, si le nombre de joueurs actifs n'évoluent pas, ils cherchent de nouveaux moyens pour inverser la tendance, d'où le multiplateforme pour Xbox et le PC pour PS et la future ps6 hybride pour chercher des joueurs Nintendo.
Yotei est certainement rentable, c'est le principal, mais bon, est ce que ce sera suffisant pour satisfaire les actionnaires, pa sûr.
Pour un jeu comme Ghost Of Yotei, y a peu d'interet à calculer la retention des joueurs. Je doute que les actionnaires en aient quelque chose à foutre pour ce jeu, du nombre de joueurs qui finissent le jeu aussi, tant qu'ils l'achètent.
Y a plein de gens qui achètent un jeu, l'aime beaucoup mais ne le finissent pas, par flemme, manque de temps ou autre, et qui achéteront le prochain Ghost sans avoir fait la moitié de ce deuxième épisode.
chacun peut y trouver son compte dans le genre
Yotei pas encore fait.