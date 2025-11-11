recherche
Ghost of Yotei dépasse les 3 millions en 1 mois
PlayStation vient de nous annoncer que Ghost Yotei avait atteint 3,3 millions de ventes à la date arrêtée du 2 novembre (donc en un mois), plaçant la performance plus ou moins dans les mêmes eaux que celle de Ghost of Tsushima dont on a aucun comparatif sur le même laps de temps, juste qu'il avait démarré à 2,4 millions en 3 jours, pour atteindre les 5 millions en 4 mois (et 13 millions au fil du temps avec les versions PC et PS5).

Rappelons que pour le programme first-party de 2026, Sony devrait au moins placer Saros (20 mars), Marathon (Q1), Marvel's Wolverine (Q3/4) et apparemment un spin-off 2D de God of War, sans oublier d'habituels partenariats dont Marvel Tokon.

publié le 11/11/2025 à 06:49 par Gamekyo
commentaires (23)
tripy73 publié le 11/11/2025 à 07:53
Je me demande comment est calculé ce chiffre de ventes, car il y a une précision concernant le tableau des ventes où il est indiqué qu'il s'agit d'estimation de ventes réalisées par Sony Interactive Entertainment. S'agit il donc réellement des achats effectués par les joueurs ou une estimation des ventes basée sur les jeux distribués aux revendeurs + ventes en déma ?

Si quelqu'un a des précision factuel sur cette mention d'estimation de ventes, je suis preneur
kratoszeus publié le 11/11/2025 à 07:59
Mérité. 60h de jeux c'est le seul qui me donne envie de revenir pour le finir a 100%.
jenicris publié le 11/11/2025 à 07:59
Loin d'un bide donc. Je le garde à faire pour plus tard.
shanks publié le 11/11/2025 à 08:04
tripy73
En règle générale, même chez Nintendo, quand un éditeur parle de ventes, c'est un mixe entre "distribution" physiques et "ventes" numériques.

Après très souvent, les mecs savent jauger le potentiel de leurs jeux même s'il arrive oui que l'on se retrouve parfois confronté à un surstock physique. Ce fut le cas de Square Enix avec FFXVI et FFVII Rebirth dont les chiffres de ventes n'ont plus bougé pendant des mois (tout simplement parce qu'ils vendaient le stock initialement mis en place, quitte à solder) ou encore la fameuse affaire Mafia III quand T2 annonçait fièrement x millions de ventes à la sortie, mais en fait pour un stock invendus et très vite à 15/20 balles en surnombre dans les promos.
tripy73 publié le 11/11/2025 à 08:27
shanks : yes merci pour la précision, donc on reste sur l'estimation relativement fiable et il faudra attendre pour voir si l'évolution des ventes suite à la distribution initial des copies du jeu pour son lancement.
ziggourat publié le 11/11/2025 à 08:43
C'est un bon score, mais Playstation (comme Nintendo et Xbox) galèrent à faire évoluer les chiffres de vente. On reste toujours sur le même nombre de joueurs, voire même une régression par rapport à la génération précédente.

Je comprends mieux l'idée de s'étendre vers de nouvelles plateformes pour chercher et gagner de nouveaux marchés.
wickette publié le 11/11/2025 à 09:24
FFXVI à 3M avec 50M de ps5 au lancement c’est un bide stratosphérique mais là les mêmes nous disent que c’est super pour 84M ps5

Dans les 2 cas c’était très bien…demander plus à une exclu console hors Mario/Zelda/Pokemon c’est du délire de MBA
aozora78 publié le 11/11/2025 à 09:32
Sur la même période par rapport à l'an dernier, et malgré la Switch 2, ils ont vendu 100 000 PS5 en plus.

ziggourat même nombre de joueurs peut-être, mais plus d'achats dématérialisé et donc, plus de revenus directs pour les éditeurs. Et quand Ghost Of Tsushima est sortit, il y avait 20 millions de PS4 en plus que de PS5.

wickette Les prix de développement ne sont surement pas les même entre le nombre de personnes chez Sucker Punch et le budget plus raisonnable de Ghost Of Yotei. Square Enix eux-même ont passé leur temps à dire que les ventes étaient décevantes, puis en faite bien, puis bof, puis bien... Square ont participé eux-même à cet aspect "ventes décevantes". Ils doivent arrêter de croire que FF c'est une licence giga vendeuse niveau jeux, ça n'a jamais fait des scores indécents en dehors de FF7 à l'époque et FF14 aujourd'hui... c'est surtout vrai niveau goodies que FF tappe fort.

La Ghost Of Yotei joue sur l'image de marque, sur les ventes de consoles et sur la rentrée de sous directement dans la poche de SIE sans passer par les tiers.

J'avoue que pour l'instant j'ai tellement vu beaucoup de gens cracher sur Ghost Of Yotei que j'étais inquiet mais je passe tellement un moment incroyable. Mais je comprends pourquoi les gens se plaignent sur certains avis intéressants, là ou moi je trouve globalement que ce sont des forces de la licence.
pcsw2 publié le 11/11/2025 à 09:52
Bien content pour les ventes de ce ghost mais contrairement a son prédécesseur je l'achèterai que sur pc .
ouroboros4 publié le 11/11/2025 à 09:54
wickette on dirait les fanboy Nintendo avec Xenoblade qui ne dépasse pas les 2 millions sur un parc de plus de 100 millions de Switch
segatendo publié le 11/11/2025 à 09:57
Sony doit être dégoûté de toutes les ventes perdues à cause du boycott, oups…

Mérité en ce qui me concerne, l’open world n’est pas à gerber, la direction artistique est maîtrisée, le gameplay est excellent, bref, j’ai passé un excellent moment et je ne m’y suis pas ennuyé pour un sous.
romgamer6859 publié le 11/11/2025 à 10:25
jenicris
Je vais pas dire que j'ai déjà tout oublié mais c'est tout comme, aucunement marquant si t'as fait tsushima :/.
kujotaro publié le 11/11/2025 à 10:36
Sûrement l'un des meilleurs gameplay en combat corps à corps. C'est tellement jouissif et maîtrisé. Les ennemis ne te laissent pas le moindre répis.

Amplement mérité.
maxx publié le 11/11/2025 à 10:38
Tant mieux
Ca rassurera ceux qui s'inquiétaient étrangement du succès du jeu hein?
En tous cas je m'éclate dessus, Sucker Punch a livré une très belle copie!
Puis ça va enchaîner avec Saros, j'ai assez hâte!

segatendo
rider288 publié le 11/11/2025 à 10:44
C'est rentable, c'est donc un succès, le reste n'est que littérature.
rider288 publié le 11/11/2025 à 10:45
Wickette C'est les Pro-M qui on dit que c'était un Flop pas les Pro-S
ziggourat publié le 11/11/2025 à 10:52
aozora78 Meme si dans le fond, tu n'as pas tord, reste que ce sont les constructeurs eux-mêmes qui cherchent à augmenter le nombre de joueurs, c'est l'indicateur premier qui ressort maintenant dans leurs objectifs, même Nintendo s'y met.

Et aujourd'hui, si le nombre de joueurs actifs n'évoluent pas, ils cherchent de nouveaux moyens pour inverser la tendance, d'où le multiplateforme pour Xbox et le PC pour PS et la future ps6 hybride pour chercher des joueurs Nintendo.

Yotei est certainement rentable, c'est le principal, mais bon, est ce que ce sera suffisant pour satisfaire les actionnaires, pa sûr.
yanssou publié le 11/11/2025 à 11:13
Un jeu que j'ai déjà oublié, espérons du neuf avec Infamous, la licence est déjà enterré.
sunnytime publié le 11/11/2025 à 11:35
Perso j’attends de voir si il annonce un DLC pour prendre la version complète ! Mais il me donne envie de fou !!
aozora78 publié le 11/11/2025 à 11:41
ziggourat le nombre de joueurs, c'est une donnée un peu inutile si tôt dans les ventes d'un jeu solo. Après j'ai l'impression que tu parles d'avantage des joueurs restant sur une plateforme mais ce n'est pas de ça dont je parlais.

Pour un jeu comme Ghost Of Yotei, y a peu d'interet à calculer la retention des joueurs. Je doute que les actionnaires en aient quelque chose à foutre pour ce jeu, du nombre de joueurs qui finissent le jeu aussi, tant qu'ils l'achètent.

Y a plein de gens qui achètent un jeu, l'aime beaucoup mais ne le finissent pas, par flemme, manque de temps ou autre, et qui achéteront le prochain Ghost sans avoir fait la moitié de ce deuxième épisode.
kalas28 publié le 11/11/2025 à 12:45
mérité vu que le jeu est bon même si shadows le dégomme sur quasi tout. reste que les fan du japon ont été servis: shadows qui est incroyable mais avec des combats limités, ce ghost qui est pas moche mais trop plat dans le level design mais qui a des combats un poil meilleurs que AC et ronin qui est pas ouf graphiquement mais qui a un gameplay qui enterre les 2 autres.

chacun peut y trouver son compte dans le genre
marios1 publié le 11/11/2025 à 12:47
kalas28 Shadows les combats sont à chier. Or tu fais que ça dans tout le jeu.
jenicris publié le 11/11/2025 à 18:21
romgamer6859 je t'avoue que Tsushima j'en garde pas un souvenir impérissable

Yotei pas encore fait.
