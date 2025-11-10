recherche
Arc Raiders est bien l'un des phénomènes de 2025
On savait que l'attente était là, mais peut-être pas à ce niveau : après une période de démarrage avec un pic de 364.000 joueurs connectés simultanément sur Steam, Arc Raiders reprend un second envol en ayant battu son propre record samedi soir (416.000) puis de nouveau hier soir pour atteindre les 462.488.

Une performance qui permet à ce nouvel Extraction Game (comme quoi il y a encore des places disponibles) d'entrer dans le top 30 des plus grosses audiences de l'histoire de la plate-forme de Valve (en comptant les F2P) et surtout de dépasser d'une courte tête la plus récente surprise du genre sur le marché, donc Helldivers II et son pic de 458.000.

Egalement disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series (39,99€), Arc Raiders débutera son suivi ce mois-ci avec une première MAJ (une map, deux persos, objets, défis et event) et une autre en décembre (introduisant notamment la neige).

publié le 10/11/2025 à 12:07 par Gamekyo
ouken publié le 10/11/2025 à 12:39
J'ai adoré HD2 mes celui là et encore mieux
grimraven publié le 10/11/2025 à 12:42
j'avoue que je my attendais pas comme quoi , l'effet bouche à oreille entre joueurs est encore très puissant dans l'industrie !

Une belle surprise et fort de son succès le jeu est particulierement beau je trouve et solide techniquement !bravo a eux !

Parce que là va falloir compter avec lui dans les jeux multijoueurs
pcsw2 publié le 10/11/2025 à 12:52
Pour moi c'est la grosse surprise de l'année
toninus publié le 10/11/2025 à 12:56
Pas surpris étant donné la qualité de The Finals. Devs talentueux + argent chinois, ça fonctionne bien.

Mais The Finals est plus mon genre donc je vais rester dessus.
zekk publié le 10/11/2025 à 13:38
Perso, j'adore
akinen publié le 10/11/2025 à 14:56
Les gens ont l’air de chercher des bouffées d’air frais
parrain59 publié le 10/11/2025 à 15:26
Ceux qui ont la version PS5 peuvent-il me dire si dans les options il y a la visée gyroscopique ?
wickette publié le 10/11/2025 à 15:43
Franchement il est super le jeu, artistiquement j'adore le côté retro futuriste.

je trouve le "bestiaire" un peu court mais ils ont annoncé pas mal de nouveaux types d'ennemis dès 2025

Bonne chance Marathon
tlj publié le 10/11/2025 à 16:39
Ça semble en effet de qualité, mais on est quand même loin des graphismes et animations montrées au début du projet
bigsnake publié le 10/11/2025 à 16:43
tlj
Il est pas degeux malgré tout.
rogeraf publié le 10/11/2025 à 17:09
Bravo aux Devs
jenicris publié le 10/11/2025 à 18:42
Officiellement plus de 700 000 CCU
Donc plus de 460 000 sur PC
Ca donne environ 250 000 sur consoles
heracles publié le 10/11/2025 à 19:55
Je reste focus sur BF6. Ce Arc Raiders ne m'intéresse absolument pas... j'ai un peu de mal avec la DA et le focus coop ne m'intéresse pas. Mais je comprends l'intérêt quand Tarkov s'essouffle
sandman publié le 10/11/2025 à 20:19
faut dire que les différentes vidéos que j'ai vu, ca a l'air assez complet... Et l'IA des robots a l'air assez développé.
hibito publié le 11/11/2025 à 00:08
On est sur un concept de la dark zone de The Division : un extract game PvEvP ? Tu peux tout perdre si quelqu'un te retrouve au point d'extraction et te tue ?
yogfei publié le 11/11/2025 à 07:21
zekk ouken Vu que vous êtes fan, je me pose la question, j'ai joué à helldivers 2 ca m'a amusé avec mes potes l'histoire d'une trentaine d'heure mais voila pas plus et que avec mes potes... Je trouve ca très répétitif comme genre de jeu les extraction game, mais j'ai l'impression de passer à coté de qqchose une idée de quoi ? C'est peut etre juste pas mon style.... Je suis très jeu à histoire de base...
ouken publié le 11/11/2025 à 08:03
non peu etre pas ton delire mes apres les extraction game son pas tous pareil celui ci et bien bien meilleur que HD2 qui etait deja bien cool , apres je joue jamais solo a ce genre de jeux yogfei
hibito publié le 11/11/2025 à 08:28
yogfei Comme quoi : Helldivers 2 est pour moi une pépite ! Je suis à plus de 400h de jeu dessus, full PvE, avec un ton et une ambiance satyrique incroyable. La communauté est super, même avec l'arrivée des nouveaux joueurs Xbox. On a tellement rigolé avec les copains !
De plus, le studio Arrowhead est ultra gamer friendly. Bref, pour moi c'est un Gaas exemplaire.

J'ai testé Arc Raiders avec le stress test : bien que je reconnaisse l'ambiance bien travaillée, je n'ai pas accroché.
zekk publié le 11/11/2025 à 12:11
yogfei Je pense que c'est le genre qui ne te convient pas où occasionnellement malheureusement, perso je trouve enfin des types de jeux multi qui me plaisent ^^
