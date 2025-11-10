Arc Raiders est bien l'un des phénomènes de 2025

On savait que l'attente était là, mais peut-être pas à ce niveau : après une période de démarrage avec un pic de 364.000 joueurs connectés simultanément sur Steam,reprend un second envol en ayant battu son propre record samedi soir (416.000) puis de nouveau hier soir pour atteindre les 462.488.Une performance qui permet à ce nouvel Extraction Game (comme quoi il y a encore des places disponibles) d'entrer dans le top 30 des plus grosses audiences de l'histoire de la plate-forme de Valve (en comptant les F2P) et surtout de dépasser d'une courte tête la plus récente surprise du genre sur le marché, doncet son pic de 458.000.Egalement disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series (39,99€),débutera son suivi ce mois-ci avec une première MAJ (une map, deux persos, objets, défis et event) et une autre en décembre (introduisant notamment la neige).