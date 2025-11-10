Arc Raiders est bien l'un des phénomènes de 2025

On savait que l'attente était là, mais peut-être pas à ce niveau : après une période de démarrage avec un pic de 364.000 joueurs connectés simultanément sur Steam, Arc Raiders reprend un second envol en ayant battu son propre record samedi soir (416.000) puis de nouveau hier soir pour atteindre les 462.488.
Une performance qui permet à ce nouvel Extraction Game (comme quoi il y a encore des places disponibles) d'entrer dans le top 30 des plus grosses audiences de l'histoire de la plate-forme de Valve (en comptant les F2P) et surtout de dépasser d'une courte tête la plus récente surprise du genre sur le marché, donc Helldivers II et son pic de 458.000.
Egalement disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series (39,99€), Arc Raiders débutera son suivi ce mois-ci avec une première MAJ (une map, deux persos, objets, défis et event) et une autre en décembre (introduisant notamment la neige).
Une belle surprise et fort de son succès le jeu est particulierement beau je trouve et solide techniquement !bravo a eux !
Parce que là va falloir compter avec lui dans les jeux multijoueurs
Mais The Finals est plus mon genre donc je vais rester dessus.
je trouve le "bestiaire" un peu court mais ils ont annoncé pas mal de nouveaux types d'ennemis dès 2025
Bonne chance Marathon
Il est pas degeux malgré tout.
Donc plus de 460 000 sur PC
Ca donne environ 250 000 sur consoles
De plus, le studio Arrowhead est ultra gamer friendly. Bref, pour moi c'est un Gaas exemplaire.
J'ai testé Arc Raiders avec le stress test : bien que je reconnaisse l'ambiance bien travaillée, je n'ai pas accroché.