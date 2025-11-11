La PlayStation 5 intègre le top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps La PlayStation 5 intègre le top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps

Pour son âge, car mine de rien elle commence à avoir de l'âge (5 ans), la PlayStation 5 a signé un été très convenable avec 3,9 millions de consoles écoulées durant l'été, une performance légèrement supérieure aux 3,8 millions de l'été 2024, aidée aussi bien par les promotions que le fait -il faut bien l'avouer- que la console avance de plus en plus sans concurrente directe (on parle de la Xbox Series).



84,2 millions de PlayStation 5 ont donc été livrées sur le marché à la date arrêtée du 30 septembre, la laissant toujours derrière la PlayStation 4 dans le même laps de temps (86,3 millions) mais ce nouveau gain lui permet d'intégrer le top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps en dépassant en un trimestre la GBA (81,5) et la PSP (82,5).



Autres infos :



- 80,3 millions de jeux vendus sur supports PlayStation en été (+ 0,6).

- Dont 6,3 millions de first-party (+ 1,0).

- La part du dématérialisé représente 72 % (+ 2%).

- 119 millions d'utilisateurs actifs (+ 3 millions par rapport à l'été 2024, mais néanmoins de nouveau en baisse de 4 millions en prenant les chiffres du printemps).