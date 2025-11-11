recherche
La PlayStation 5 intègre le top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps
Pour son âge, car mine de rien elle commence à avoir de l'âge (5 ans), la PlayStation 5 a signé un été très convenable avec 3,9 millions de consoles écoulées durant l'été, une performance légèrement supérieure aux 3,8 millions de l'été 2024, aidée aussi bien par les promotions que le fait -il faut bien l'avouer- que la console avance de plus en plus sans concurrente directe (on parle de la Xbox Series).

84,2 millions de PlayStation 5 ont donc été livrées sur le marché à la date arrêtée du 30 septembre, la laissant toujours derrière la PlayStation 4 dans le même laps de temps (86,3 millions) mais ce nouveau gain lui permet d'intégrer le top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps en dépassant en un trimestre la GBA (81,5) et la PSP (82,5).

Autres infos :

- 80,3 millions de jeux vendus sur supports PlayStation en été (+ 0,6).
- Dont 6,3 millions de first-party (+ 1,0).
- La part du dématérialisé représente 72 % (+ 2%).
- 119 millions d'utilisateurs actifs (+ 3 millions par rapport à l'été 2024, mais néanmoins de nouveau en baisse de 4 millions en prenant les chiffres du printemps).
publié le 11/11/2025 à 06:37 par Gamekyo
commentaires (36)
thedoctor publié le 11/11/2025 à 06:47
Il reste plus grand chose du physique.
grimraven publié le 11/11/2025 à 06:50
Apres je vais pas forcément me faire des amis , mais je trouve que à titre personnel , la generation PS5 est la moins kiffante de toute meme la PS3 que je pensais perdu face la 360 a reussi a me faire kkiffer sur la fin

tant mieu pour les ventes vu que la symbolique de la marque est encore forte mais je garderais pas cette gen PS5 comme étant la plus mémorable , encore une fois je parle pour moi , à chacun son opinion
jackfrost publié le 11/11/2025 à 06:55
thedoctor Il faut détailler la part du demat, ils prennent en compte les achats dlc ou cosmétiques ? Si c'est le cas, ce n'est pas comparable. Les chiffres des "day one" seraient également intéressants.
osiris67 publié le 11/11/2025 à 06:58
Un exploit pour la pire console Sony
keiku publié le 11/11/2025 à 07:04
grimraven je pense surtout que les ventes de la ps5 sont due au perte de celle de la xbox, les ventes de console de salon hd (donc microsoft + sony) sont en très nette baisse par rapport a la gen précédente et vont même finir en dessous de la gen ps3/360 comme c'est partit
grimraven publié le 11/11/2025 à 07:06
keiku possible
edgar publié le 11/11/2025 à 07:18
osiris67 N’exagère pas non plus, t’as oublié la PS-Vita.

Mais oui t’as raison, c’est de loin la pire console de salon de Sony.

Je n’ai pas eu une seule fois envie de l’acheter depuis qu’elle est sortie, pourtant elle avait bien commencé avec notamment le remake de Demon’s Soul.

Mon classement chez Sony.

1 - PS1
2 - PS4
3 - PS2
4 - PSP
5 - PS3
6 - PS5
7 - PS-Vita
elicetheworld publié le 11/11/2025 à 07:45
Et Nintendo c'est pas son concurrent peut être ?
shanks publié le 11/11/2025 à 07:49
elicetheworld
Pas "direct".

Et encore moins aujourd'hui qu'avant.

Y a encore quelques années, genre époque Wii ou 3DS, on disait que Nintendo était à part mais dans le détail, ils incarnaient une certaine concurrence en dealant des exclusivités qui ont fait mal à Sony (on pense forcément à Dragon Quest et Monster Hunter, les deux uniquement chez Nintendo pendant plusieurs années, et ça a fait bien souffrir la Vita).

Aujourd'hui, même cet argument n'est plus vu que tout ce qui aurait pu être un temps exclu Nintendo (Shin Megami Tensei, Octopath Traveler...) sort aujourd'hui aussi ailleurs, simultanément ou avec le temps.
jenicris publié le 11/11/2025 à 07:57
Plutôt mérité. C'est pas ma PlayStation de salon préféré, les PS1 et PS2 sont loin devant à mes yeux. Pour la PS4 j'attends de voir les derniers jeux pour comparer
Mais je la préféré globalement a la PS3, qui m'avait déçu lors de nombreuses années bien plus que la PS5

Bref perso une console qui a tous les tiers, plus de gros jeux first party, et ceux qui arrivent, franchement je m'ennuie pas dessus. Avis perso

Suffit d'une Switch 2 a côté et on rate absolument rien
cyr publié le 11/11/2025 à 08:22
jenicris sur ps3 y avait les naufhty dog, uncharted ,the Last of us......

C'est même pas comparable.

D'ailleurs tes copains le reconnaissent.

J'ai bien aimé la ps4, qui est d'ailleurs toujours branché chez moi.
keiku publié le 11/11/2025 à 08:32
jenicris la ps3 , c'était quand même un vrai changement de gen niveau technique, tu avais pas 90% de remaster et d'indé et t'était pas inondé de jeu services... la ma ps5 elle fait office de ps4 pro, je trouve encore que la ps3 est très largement devant la ps5
nyseko publié le 11/11/2025 à 08:36
Au niveau du matériel, c'est pratiquement la meilleur console de salon de Sony mais concernant la ludothèque, c'est bien en dessous de ce qu'ils ont pu faire et avoir avec la PS4, qu'ils ne retrouveront de toute façon probablement plus jamais.
leonr4 publié le 11/11/2025 à 08:49
1-PS2 : 160,00
2-NDS : 154,02
3-NS1 : 154,01
4-PS4 : 117,20
5-PS1 : 102,40
6-Wii : 101,63
7-PS3 : 87,40
8-360 : 85,48
9-PS5 : 84,10
10-PSP : 82,00

La 360 c'est surement déjà fait, la PS3 avant la fin de l'année.
Et pour la wii et la PS1 c'est possible qu'elle les dépasse durant l'été prochain.

Sans les portables/hybrides

1-PS2 : 160,00
2-PS4 : 117,20
3-PS1 : 102,40
4-Wii : 101,63
5-PS3 : 87,40
6-360 : 85,48
7-PS5 : 84.10
8-NES : 61.91
9-XB1 : 58.00
10-SFC : 49.10
jenicris publié le 11/11/2025 à 09:24
keiku la première moitié de la gen PS3 c'est une cata a mes yeux. Déjà le prix de la console au lancement, puis les jeux globalement même de Sony. Les tiers qui tournait bien mieux sur 360. Par contre la seconde moitié de gen rien a redire

La PS5 n'est pas parfaite mais y avait des trucs que la PS5 avait pas comme soucis ces premières années
osiris67 publié le 11/11/2025 à 09:39
edgar Juge le pedigré de la gene digne des plus grandew années de gestion Microsoft.

Augmentation du ps+ abusive
Dualdrift honteux (+ leur superbes vibration osef apres 6 mois)
Toutes leurs first party exclu a part demon's soul c est du 1.5 en bcp moins bon (+woke pour certain)
Toutes les exclus balancé sur pc
Ergonomie de l interface nulle comparé a la ps4.

Bref, sans les first party j me serai deja casser de cette fraude de Sony. Si la boite etait gérée par les jap ca aurait pas été comme ça.
sonilka publié le 11/11/2025 à 09:41
Ludothèque pas à la hauteur du hardware. Une génération qui va probablement durer encore un moment (au moins 2 ans j'imagine) mais qui aura vécu 5 premières années très difficiles et loin de ce qu'ont pu offrir les précédentes consoles de salon de la marque. Sans parler de la politique interne de Sony et de sa com'.
kurosu publié le 11/11/2025 à 09:47
Elle va finir haut la main devant la ps4 quand la ps6 sera là, la ps6 sera la moins vendu de toute voir comme la ps3
newtechnix publié le 11/11/2025 à 10:17
jackfrost et il faut aussi voir que le nombre de jeux sortant en demat est devenu beaucoup plus important grâce aux indés.
maxx publié le 11/11/2025 à 10:48
Surpris du nombre de vente, cette génération passe a une vitesse folle.
Le retard par rapport avec la PS4 reste quand même très minime en fait, elle va clairement la dépasser. La PS5 est partie pour être sur le marché encore bien longtemps. Je la vois facile continuer a se vendre jusqu'en 2030.
Puis je suis très curieux de voir l'effet de GTA VI. Ca va être une sacré boost. Puis les F2P qui vont lâcher la PS4. Bref, je pense qu'on a encore beaucoup a voir. Ca pourrait se terminer comme les dernières années de la PS4 qui étaient folles. Et peut importe si les jeux sont cross gen PS6 en 2028, les jeux qu'on aura là seront des jeux pensés pour la 5.
Autre point, cette génération de console a quand même un hardware très qualitatif et c'est à souligner. La PS5 et les Series n'ont pas de soucis de série, sont silencieuses et assez bien équipée pour tenir sur la durée. Franchement ça c'est cool

Après cette seconde partie de génération va aussi se passer sur le domaine des portables/handheld
evasnake publié le 11/11/2025 à 11:06
leonr4 Playstation qui squatte donc 60% du top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps A condition de séparer GB et GBC (ce qui en vrai n'a pas beaucoup de sens, mais bon)
ioda publié le 11/11/2025 à 11:17
edgar N’exagère pas non plus, t’as oublié la PS-Vita

La Vita est l'une des meilleurs portables et une excellente console. Alors oui elle n'a pas marché, mais elle est intouchable que ca soit niveau technologie pour l'époque ou en ludothèque.
walterwhite publié le 11/11/2025 à 11:26
Pas la meilleure Playstation mais globalement mérité. Une valeur sûre
edgar publié le 11/11/2025 à 12:12
osiris67 + 1 Rien à ajouter.

ioda Objectivement dans un classement des meilleures consoles Sony, la PS-Vita sera toujours classée bonne dernière.

À la limite tu peux la mettre devant la PS5 si ça peut te faire plaisir.
keiku publié le 11/11/2025 à 12:38
jenicris pour le prix ? la ps5 a le même... pour la technique, les 2 première année c'était vrai , elle était difficile a coder ce qui a donner des jeux techniquement parfois catastrophique, mais juste au début de la gen (qui je rappelle la ps5 a du attendre 4 ans pour avoir des jeux arriver)

et en terme de catalogue, les jeu sony sont a des année lumière de ce qu'on a aujourd'hui,

tlou , uncharted, little big planet, folklore, infamous, resistance, heavenly sword, heavy rain, white kinght chronicle , killzone, demon soul, pupeteer, Siren: Blood Curse , motorstorm et ratchet ,god of war et co et j'en passe encore plein

en terme de catalogue , ca dépasse alègrement ce qu'on a sur ps5
bignstarfox publié le 11/11/2025 à 13:22
leonr4
Et la GameBoy et la Gba tu le mets ou ?? Loln
bignstarfox publié le 11/11/2025 à 13:25
evasnake
Aucun sens non pourtant c'est Nintendo qui squatte 60% des console les plus vendu de tout les temps
Nintendo 886 millions de console vendu et Sony 600 millions de console vendues
leonr4 publié le 11/11/2025 à 13:31
bignstarfox

GB : > 70M LTD
GBC : < 48M LTD
GBA : 81.51M LTD
bignstarfox publié le 11/11/2025 à 14:03
leonr4
Les ventes de la GameBoy color font parti de la GameBoy et non a part, c'est 118 millions de GameBoy vendu,
En tout et pour tout au total Nintendo depuis ça création c'est 886 millions de console vendu et Sony 600 millions
leonr4 publié le 11/11/2025 à 14:58
bignstarfox

Hardware

Nintendo (1977) : +920M [16 SYSTEMS]
SEGA (1983) : +83M [7 SYSTEMS]
SONY (1994) : +646M [7 SYSTEMS]
Microsoft (2001) : +195M [4 SYSTEMS]

Et le cas de la GB & GBC je ne vais pas revenir dessus.
natedrake publié le 11/11/2025 à 16:07
leonr4 Le ratio est en faveur de Sony, alors qu'ils sont bien moins longtemps dans le marché des consoles que Nintendo.
jenicris publié le 11/11/2025 à 16:34
keiku prix a la sortie de la PS3 c'était 600. La PS5 a jamais dépassé les 550 (ça reste trop cher après 5 ans) en europe et a la sortie c'était c'était 500.

Même après la différence était flippante sur pas mal de jeux comme Bayonetta, Skyrim...

Les premières années en first party sur PS3 c'était mouais je trouve.

Beaucoup de jeux que tu cites c'était bof je trouve. Je préférerais largement la 360 a ce niveau les premières années.

Pour le catalogue global on attendra la toute fin de la PS5 pour comparer.
leonr4 publié le 11/11/2025 à 17:01
natedrake Exact et le ratio aurait pu être encore bien meilleur si la PS Vita n'avait pas floppé à ce point.
keiku publié le 11/11/2025 à 17:37
jenicris la ps5 se vendait a 1000 euro durant les pénurie...

Même après la différence était flippante sur pas mal de jeux comme Bayonetta, Skyrim...

skyrim pour l'avoir eu il était pareil partout, bayonetta en vrai seulement la scène d'intro (mais violemment j'accorde)


Beaucoup de jeux que tu cites c'était bof je trouve. Je préférerais largement la 360 a ce niveau les premières années.

ah ouais d'accord, mais on s'en fou de la 360 ici, on parle des jeu sony..., bein écoute moi entre ces jeux et la merde que sony nous sort sur ps5 il y a pas photo...

mais bon vu que la moitié des titre que j'ai donné sont soit des remake qui ressorte sur ps5 (last of us, demon soul), soit des suite (ratchet...), dire que c'était bof mais dire que la ps5 fait mieux faut le faire... bref, tu a le droit de préférer la ps5, mais le catalogue était bien meilleurs, plus nouveau , plus original et bien plus inspiré et plus varié , que ce que nous sort sony depuis longtemps
jackfrost publié le 11/11/2025 à 17:40
newtechnix exactement
newtechnix publié le 11/11/2025 à 19:20
leonr4 Sega cela pique un peu les yeux pour le coup normalement c'est eux qui devrait truster les prix des collectors retro
