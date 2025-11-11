La PlayStation 5 intègre le top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps
Pour son âge, car mine de rien elle commence à avoir de l'âge (5 ans), la PlayStation 5 a signé un été très convenable avec 3,9 millions de consoles écoulées durant l'été, une performance légèrement supérieure aux 3,8 millions de l'été 2024, aidée aussi bien par les promotions que le fait -il faut bien l'avouer- que la console avance de plus en plus sans concurrente directe (on parle de la Xbox Series).
84,2 millions de PlayStation 5 ont donc été livrées sur le marché à la date arrêtée du 30 septembre, la laissant toujours derrière la PlayStation 4 dans le même laps de temps (86,3 millions) mais ce nouveau gain lui permet d'intégrer le top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps en dépassant en un trimestre la GBA (81,5) et la PSP (82,5).
Autres infos :
- 80,3 millions de jeux vendus sur supports PlayStation en été (+ 0,6).
- Dont 6,3 millions de first-party (+ 1,0).
- La part du dématérialisé représente 72 % (+ 2%).
- 119 millions d'utilisateurs actifs (+ 3 millions par rapport à l'été 2024, mais néanmoins de nouveau en baisse de 4 millions en prenant les chiffres du printemps).
-
publié le 11/11/2025 à 06:37 par Gamekyo
tant mieu pour les ventes vu que la symbolique de la marque est encore forte mais je garderais pas cette gen PS5 comme étant la plus mémorable , encore une fois je parle pour moi , à chacun son opinion
Mais oui t’as raison, c’est de loin la pire console de salon de Sony.
Je n’ai pas eu une seule fois envie de l’acheter depuis qu’elle est sortie, pourtant elle avait bien commencé avec notamment le remake de Demon’s Soul.
Mon classement chez Sony.
1 - PS1
2 - PS4
3 - PS2
4 - PSP
5 - PS3
6 - PS5
7 - PS-Vita
Pas "direct".
Et encore moins aujourd'hui qu'avant.
Y a encore quelques années, genre époque Wii ou 3DS, on disait que Nintendo était à part mais dans le détail, ils incarnaient une certaine concurrence en dealant des exclusivités qui ont fait mal à Sony (on pense forcément à Dragon Quest et Monster Hunter, les deux uniquement chez Nintendo pendant plusieurs années, et ça a fait bien souffrir la Vita).
Aujourd'hui, même cet argument n'est plus vu que tout ce qui aurait pu être un temps exclu Nintendo (Shin Megami Tensei, Octopath Traveler...) sort aujourd'hui aussi ailleurs, simultanément ou avec le temps.
Mais je la préféré globalement a la PS3, qui m'avait déçu lors de nombreuses années bien plus que la PS5
Bref perso une console qui a tous les tiers, plus de gros jeux first party, et ceux qui arrivent, franchement je m'ennuie pas dessus. Avis perso
Suffit d'une Switch 2 a côté et on rate absolument rien
C'est même pas comparable.
D'ailleurs tes copains le reconnaissent.
J'ai bien aimé la ps4, qui est d'ailleurs toujours branché chez moi.
2-NDS : 154,02
3-NS1 : 154,01
4-PS4 : 117,20
5-PS1 : 102,40
6-Wii : 101,63
7-PS3 : 87,40
8-360 : 85,48
9-PS5 : 84,10
10-PSP : 82,00
La 360 c'est surement déjà fait, la PS3 avant la fin de l'année.
Et pour la wii et la PS1 c'est possible qu'elle les dépasse durant l'été prochain.
Sans les portables/hybrides
1-PS2 : 160,00
2-PS4 : 117,20
3-PS1 : 102,40
4-Wii : 101,63
5-PS3 : 87,40
6-360 : 85,48
7-PS5 : 84.10
8-NES : 61.91
9-XB1 : 58.00
10-SFC : 49.10
La PS5 n'est pas parfaite mais y avait des trucs que la PS5 avait pas comme soucis ces premières années
Augmentation du ps+ abusive
Dualdrift honteux (+ leur superbes vibration osef apres 6 mois)
Toutes leurs first party exclu a part demon's soul c est du 1.5 en bcp moins bon (+woke pour certain)
Toutes les exclus balancé sur pc
Ergonomie de l interface nulle comparé a la ps4.
Bref, sans les first party j me serai deja casser de cette fraude de Sony. Si la boite etait gérée par les jap ca aurait pas été comme ça.
Le retard par rapport avec la PS4 reste quand même très minime en fait, elle va clairement la dépasser. La PS5 est partie pour être sur le marché encore bien longtemps. Je la vois facile continuer a se vendre jusqu'en 2030.
Puis je suis très curieux de voir l'effet de GTA VI. Ca va être une sacré boost. Puis les F2P qui vont lâcher la PS4. Bref, je pense qu'on a encore beaucoup a voir. Ca pourrait se terminer comme les dernières années de la PS4 qui étaient folles. Et peut importe si les jeux sont cross gen PS6 en 2028, les jeux qu'on aura là seront des jeux pensés pour la 5.
Autre point, cette génération de console a quand même un hardware très qualitatif et c'est à souligner. La PS5 et les Series n'ont pas de soucis de série, sont silencieuses et assez bien équipée pour tenir sur la durée. Franchement ça c'est cool
Après cette seconde partie de génération va aussi se passer sur le domaine des portables/handheld
La Vita est l'une des meilleurs portables et une excellente console. Alors oui elle n'a pas marché, mais elle est intouchable que ca soit niveau technologie pour l'époque ou en ludothèque.
ioda Objectivement dans un classement des meilleures consoles Sony, la PS-Vita sera toujours classée bonne dernière.
À la limite tu peux la mettre devant la PS5 si ça peut te faire plaisir.
et en terme de catalogue, les jeu sony sont a des année lumière de ce qu'on a aujourd'hui,
tlou , uncharted, little big planet, folklore, infamous, resistance, heavenly sword, heavy rain, white kinght chronicle , killzone, demon soul, pupeteer, Siren: Blood Curse , motorstorm et ratchet ,god of war et co et j'en passe encore plein
en terme de catalogue , ca dépasse alègrement ce qu'on a sur ps5
Et la GameBoy et la Gba tu le mets ou ?? Loln
Aucun sens non pourtant c'est Nintendo qui squatte 60% des console les plus vendu de tout les temps
Nintendo 886 millions de console vendu et Sony 600 millions de console vendues
GB : > 70M LTD
GBC : < 48M LTD
GBA : 81.51M LTD
Les ventes de la GameBoy color font parti de la GameBoy et non a part, c'est 118 millions de GameBoy vendu,
En tout et pour tout au total Nintendo depuis ça création c'est 886 millions de console vendu et Sony 600 millions
Hardware
Nintendo (1977) : +920M [16 SYSTEMS]
SEGA (1983) : +83M [7 SYSTEMS]
SONY (1994) : +646M [7 SYSTEMS]
Microsoft (2001) : +195M [4 SYSTEMS]
Et le cas de la GB & GBC je ne vais pas revenir dessus.
Même après la différence était flippante sur pas mal de jeux comme Bayonetta, Skyrim...
Les premières années en first party sur PS3 c'était mouais je trouve.
Beaucoup de jeux que tu cites c'était bof je trouve. Je préférerais largement la 360 a ce niveau les premières années.
Pour le catalogue global on attendra la toute fin de la PS5 pour comparer.
Même après la différence était flippante sur pas mal de jeux comme Bayonetta, Skyrim...
skyrim pour l'avoir eu il était pareil partout, bayonetta en vrai seulement la scène d'intro (mais violemment j'accorde)
Beaucoup de jeux que tu cites c'était bof je trouve. Je préférerais largement la 360 a ce niveau les premières années.
ah ouais d'accord, mais on s'en fou de la 360 ici, on parle des jeu sony..., bein écoute moi entre ces jeux et la merde que sony nous sort sur ps5 il y a pas photo...
mais bon vu que la moitié des titre que j'ai donné sont soit des remake qui ressorte sur ps5 (last of us, demon soul), soit des suite (ratchet...), dire que c'était bof mais dire que la ps5 fait mieux faut le faire... bref, tu a le droit de préférer la ps5, mais le catalogue était bien meilleurs, plus nouveau , plus original et bien plus inspiré et plus varié , que ce que nous sort sony depuis longtemps