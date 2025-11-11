Elden Ring Nightreign : Kadokawa promet que le DLC arrivera pour cette année fiscale
FromSoftware est tombé dans l'un des pièges des expériences multi : en balançant Elden Ring Nightreign pour s'essayer concrètement à ce type de proposition, les développeurs ne s'attendaient pas à un tel succès (5 millions de ventes sans compter les chiffres de l'été), créant une jolie communauté réclamant du nouveau contenu alors que l'équipe n'avait rien préparé en amont.
Résultat, malgré quelques mises à jour & event, l'arrivée du mode coop à 2 ou encore un nouveau mode encore plus difficile, ce n'est pas suffisant pour maintenir une audience désormais en chute libre, que FromSoftware pourra éventuellement faire rebondir avec un gros DLC dont la sortie est désormais assurée pour cette année fiscale, donc avant le 31 mars 2026. Un DLC inclus dans l'édition Deluxe, sans connaître encore le prix pour les autres.
Cela fait donc 3 projets pour 2026 en comptant la version Switch 2 de Elden RingThe Duskbloods sur la même machine
Les résultats financiers sont très bon, Nightreign à comme précisé dans la news dépassé les espérances, ils répondent juste au critiques négatives de steam précisant qu'un DLC est prévu (d'ailleurs dlc annonce des l'annonce du jeu ) et il n'est en aucun cas de sauver les audiences. Nightreign n'a jamais été pensé comme un jeu a services mais avec spin off multijoueur avec un début et une fin.
Il n'a y a rien à sauver, le jeu est déjà ultra rentable et passé la sortie du dlc, il passeront à autre chose.
Certes mais il est dommage qu'un jeu d'un tel poids (inattendu) a vu son audience s'effondrer faute de contenu.
Que FS joue ou pas sur les mots en parlant d'un jeu avec un début et une fin, je pense que s'ils avaient anticipé un tel succès, même en restant sur "un an de carrière", ils auraient proposé davantage pendant ce laps de temps.
Parce que même si tu oublie le format GAAS, sur un an, plus tu renouvelles le contenu et le défi, plus des gens en parlent et twitchent sur le sujet, et plus tu fais des ventes sur la longueur (donc encore plus que ce qu'a fait Nightreign).
Dans le rapport financier ils précisent qu'ils sont content du jeu et que pour le manque de contenu un dlc est bien prévu (et comme je le précise le DLC avait été annoncé dès le départ et oui il sera payant car inclus dans les versions deluxe, ce n'est pas une réponse aux critiques des gens sur Steam)
Kadokawa d'ailleurs ne précise aucun suivie après ce DLC.
Effectivement, j'avais complétement oublié que le DLC avait été de base annoncé dans l'édition DX, et je ne suis visiblement pas le seul vu que la majorité des sources en parlent comme une annonce.
Je modifie l'article et le titre.