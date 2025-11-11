Elden Ring Nightreign : Kadokawa promet que le DLC arrivera pour cette année fiscale

FromSoftware est tombé dans l'un des pièges des expériences multi : en balançantpour s'essayer concrètement à ce type de proposition, les développeurs ne s'attendaient pas à un tel succès (5 millions de ventes sans compter les chiffres de l'été), créant une jolie communauté réclamant du nouveau contenu alors que l'équipe n'avait rien préparé en amont.Résultat, malgré quelques mises à jour & event, l'arrivée du mode coop à 2 ou encore un nouveau mode encore plus difficile, ce n'est pas suffisant pour maintenir une audience désormais en chute libre, que FromSoftware pourra éventuellement faire rebondir avec un gros DLC dont la sortie est désormais assurée pour cette année fiscale, donc avant le 31 mars 2026. Un DLC inclus dans l'édition Deluxe, sans connaître encore le prix pour les autres.Cela fait donc 3 projets pour 2026 en comptant la version Switch 2 desur la même machine