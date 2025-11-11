SEGA découvre les limites du jeu service avec Rovio

Petit clin d'oeil à l'article de ce cher Liquidus mais il faut reconnaître que SEGA connaît une situation équivalente avec Rovio, le fameux (ex) géant du mobile à une époque référence dans sa catégorie mais qui ne fait que s'écrouler en revenus, ironiquement depuis le rachat de la firme au hérisson bleu, jusqu'à plonger dans le rouge depuis le début de l'année fiscale (printemps comme été).Environ 776 millions de dollars le rachat (ils auraient pu rajouter 1 million pour faire joli quand même) pour un bilan très mitigé où l'éditeur ne peut aujourd'hui qu'admettre, dont évidemmentet les différents jeux associés. Plusieurs d'entre eux vont entamer de grosses mutations via des mises à jour majeures mais on commence à comprendre pourquoi SEGA commence à lancer une bouée de sauvetage en exploitant l'expertise de certains employés pour pondre autre chose, commedepuis le 5 novembre (PC/mobile).De manière globale, si SEGA reste dans le vert d'avril à septembre 2025 (environ 60 millions de dollars de bénéfices opérationnels), la baisse reste de l'ordre de 20 %, la faute au manque de sorties notables et, on l'apprend tout juste, des ventes « inférieures aux attentes » pour. Et ce malgré son rapide million d'unités écoulées.L'entreprise terminera l'année fiscale avec le retour de sa franchise(Q1 2026) et surtout(12 février 2026).