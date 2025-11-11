Arc Raiders, c'est 4 millions en 10 jours

Le succès de Arc Raiders se confirme un peu plus avec l'annonce officielle de 4 millions de ventes en une dizaine de jours (PC/PS5/XBS) et on rappelle un pic d'audience Steam ce week-end à 460.000 connectés simultanément, dans le top 30 des meilleures performances de l'histoire de la plate-forme de Valve.
Certes au niveau des jeux de shoot de fin d'année, 4 millions, c'est loin de Battlefield 6 (7 millions en 3 jours) et ce sera tout autant sans commune mesure avec Black Ops 7, mais ce n'est pas le même budget, et encore moins les mêmes dépenses marketing.
C'est également la preuve que sur le marché prétendument saturé de l'Extraction Game, on peut toujours se faire une place quand la qualité est là, et on souhaite d'ailleurs bonne chance à Bungie et son Marathon pour faire aussi bien autant dans le plaisir de jeu que les ventes.
La surprise pour moi mais je peux comprendre c’est pas pour tout le monde ce jeu, ou plutôt ce genre de l’extraction shooter
En sound design c'est clairement mon goty (ps : j'anticipe, mais je ne parle pas des musiques)
marios1 Non, ne l'écoute pas, les joueurs sont très à l'écoute dans ce jeu, tu fais une run solo, tu dis *je suis amical ne tirer pas/i'm friendly don't shoot*, la majorité vont écouter et looter autour comme toi. Après tu auras toujours des stratèges, donc à toi d'être sur tes gardes, c'est un jeu d'extraction après tout,mais en général, non, c'est propre.
bravo à eux, peutétre meme il peux prétendre au Goty
Personnellement j'ai testé, j'y ai joué et je n'ai pas vraiment accroché mais les gens en général était sympa, certain m'ont droppé des trucs, faut simplement s'annoncer quand ont entre quelques parts. Quand tu croises quelqu'un tu dis simplement Friendly et les gens ne te gun pas à vu. J'ai été tué une fois et le gars ma remit en vie par la suite, je crois que c'était pour faire son objectif.
Le gameplay par contre est loin d'être horrible, il est même très bien. Le jeu est très bien optimisé (du moins sur PC je ne sais pas sur console) et les maps très belles.