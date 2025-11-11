recherche
Arc Raiders, c'est 4 millions en 10 jours
Le succès de Arc Raiders se confirme un peu plus avec l'annonce officielle de 4 millions de ventes en une dizaine de jours (PC/PS5/XBS) et on rappelle un pic d'audience Steam ce week-end à 460.000 connectés simultanément, dans le top 30 des meilleures performances de l'histoire de la plate-forme de Valve.

Certes au niveau des jeux de shoot de fin d'année, 4 millions, c'est loin de Battlefield 6 (7 millions en 3 jours) et ce sera tout autant sans commune mesure avec Black Ops 7, mais ce n'est pas le même budget, et encore moins les mêmes dépenses marketing.

C'est également la preuve que sur le marché prétendument saturé de l'Extraction Game, on peut toujours se faire une place quand la qualité est là, et on souhaite d'ailleurs bonne chance à Bungie et son Marathon pour faire aussi bien autant dans le plaisir de jeu que les ventes.

publié le 11/11/2025 à 07:59 par Gamekyo
zanpa publié le 11/11/2025 à 08:35
GOTY
kratoszeus publié le 11/11/2025 à 08:36
Testé une heure abandonné direct. Gameplay horrible et communautaire ultra toxique.
pcsw2 publié le 11/11/2025 à 09:28
Bien content pour cette perle .
wickette publié le 11/11/2025 à 09:32
J’adore la D.A retro-futuriste, même le logo ^^

La surprise pour moi mais je peux comprendre c’est pas pour tout le monde ce jeu, ou plutôt ce genre de l’extraction shooter
jenicris publié le 11/11/2025 à 10:02
Très bon
grimraven publié le 11/11/2025 à 11:43
pas mon type de jeu mais j'avoue le score est ouf
mck publié le 11/11/2025 à 12:11
Je viens de l’acheter, je commence à peine, mais pour l’instant je suis vraiment admiratif. Le jeu a l'air vraiment incroyable et c'est le sound design le plus réussi que j’aie entendu dans un jeu multijoueur.

En sound design c'est clairement mon goty (ps : j'anticipe, mais je ne parle pas des musiques)
marios1 publié le 11/11/2025 à 12:45
kratoszeus communauté ultra toxique ? En 5h de jeu, ça a pas été le cas une seule fois. Bizarre
ravyxxs publié le 11/11/2025 à 14:17
kratoszeus Tu testes le jeu une heure et tu généralise sur une communauté toxique ???

Ce clown ma parole..

marios1 Non, ne l'écoute pas, les joueurs sont très à l'écoute dans ce jeu, tu fais une run solo, tu dis *je suis amical ne tirer pas/i'm friendly don't shoot*, la majorité vont écouter et looter autour comme toi. Après tu auras toujours des stratèges, donc à toi d'être sur tes gardes, c'est un jeu d'extraction après tout,mais en général, non, c'est propre.
malroth publié le 11/11/2025 à 17:27
c'est enorme.

bravo à eux, peutétre meme il peux prétendre au Goty
zekk publié le 11/11/2025 à 18:40
J'ai l'impression que ceux qui se plaignent de la communauté toxique sont ceux qui jouent les cowboy et qui se font avoir
grievous32 publié le 11/11/2025 à 19:58
Kratoszeus t'es nul à chier et tu racontes de la merde
k13a publié le 11/11/2025 à 22:15
grievous32 Tout dépend s'il a testé en solo ou en groupe. En groupe c'est 100% pvp et solo les gens sont plus vers l'entraide mais ça commence à changer.

Personnellement j'ai testé, j'y ai joué et je n'ai pas vraiment accroché mais les gens en général était sympa, certain m'ont droppé des trucs, faut simplement s'annoncer quand ont entre quelques parts. Quand tu croises quelqu'un tu dis simplement Friendly et les gens ne te gun pas à vu. J'ai été tué une fois et le gars ma remit en vie par la suite, je crois que c'était pour faire son objectif.

Le gameplay par contre est loin d'être horrible, il est même très bien. Le jeu est très bien optimisé (du moins sur PC je ne sais pas sur console) et les maps très belles.
