Arc Raiders, c'est 4 millions en 10 jours

Le succès dese confirme un peu plus avec l'annonce officielle de 4 millions de ventes en une dizaine de jours (PC/PS5/XBS) et on rappelle un pic d'audience Steam ce week-end à 460.000 connectés simultanément, dans le top 30 des meilleures performances de l'histoire de la plate-forme de Valve.Certes au niveau des jeux de shoot de fin d'année, 4 millions, c'est loin de(7 millions en 3 jours) et ce sera tout autant sans commune mesure avec, mais ce n'est pas le même budget, et encore moins les mêmes dépenses marketing.C'est également la preuve que sur le marché prétendument saturé de l'Extraction Game, on peut toujours se faire une place quand la qualité est là, et on souhaite d'ailleurs bonne chance à Bungie et sonpour faire aussi bien autant dans le plaisir de jeu que les ventes.