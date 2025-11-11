recherche
News / Blogs
[RAPPEL] State of Play ''Japan'' à 23h00
Le rappel habituel si vous n'avez pas suivi l'information plus tôt cette semaine : ce soir à 23h00 se tiendra un State of Play surprise (aucun leak préalable, pour une fois) spécialement consacré aux jeux japonais et autres territoires asiatiques, avec de la licences notables comme de l'indé le temps de 40 bonnes minutes.

On vous laisse avec la vidéo live ci-dessous et on tentera d'éplucher ensuite tout cela.

7
Qui a aimé ?
plistter, tripy73, aozora78, yukilin, ouken, kevinmccallisterrr, tynokarts
publié le 11/11/2025 à 16:32 par Gamekyo
commentaires (65)
salahkabyle75 publié le 11/11/2025 à 16:35
Une date de sortie pour phantom blade zéro please
foxstep publié le 11/11/2025 à 16:37
PlayStation qui reviens au sources ça fait plaiz'
icebergbrulant publié le 11/11/2025 à 16:39
Je ne regarderai pas car le Japon a switché le cerveau de la plupart des Japonais

Japandonne le visionnage de ce soir !
grimraven publié le 11/11/2025 à 16:41
On verra bien ce qu'ils reservent ,parce que a mon avis on va avoir quelques annonces coté PC et c'est tant mieux
aozora78 publié le 11/11/2025 à 17:21
No troll, attendez-vous à voir arriver Astrobot sur PC et Switch 2.
guiguif publié le 11/11/2025 à 17:28
aozora78 Tu fais bien de préciser "no troll"
akinen publié le 11/11/2025 à 17:36
Aucune hype et même pas envie de le regarder
keiku publié le 11/11/2025 à 17:43
je vais regarder parce que c'est la seul chose capable encore de sauver sony a l'heure actuelle
yukilin publié le 11/11/2025 à 18:16
On verra bien, je n'attends strictement rien.
S'il y a des surprises vraiment intéressantes, ça n'en sera que mieux.
mattewlogan publié le 11/11/2025 à 18:31
Sûrement la date de phantom ils avaient dit avant la fin d’année
shanks publié le 11/11/2025 à 18:36
Astro Bot 2, qu'on soit heureux merde...
On la droit d'être heureux...
dooku publié le 11/11/2025 à 19:00
J'espère des news sur les prochains Yakuza
ouken publié le 11/11/2025 à 19:06
Je trouve le Japon complètement largué par contre, la Chine et les autres continents ça m'intéresse
mizuki publié le 11/11/2025 à 19:16
Aller, des infos sur Yakuza, P6, et Trails in the Sky second story remake… On a le droit de rêver
wilhelm publié le 11/11/2025 à 19:20
23h... Encore un horaire de chômeurs.
Enfin, c'est déjà mieux que 3h du mat'.

Sony se fout de sa clientèle euro, ça, on peut en être certain.
jenicris publié le 11/11/2025 à 19:23
La présence de certains studios/éditeurs a leak.
newtechnix publié le 11/11/2025 à 19:34
en guest Philou Spencer qui viendra annoncer le soutien indéfectible de Microsoft pour la PS5
icebergbrulant publié le 11/11/2025 à 19:34
On peut espérer un trailer de Kingdom Hearts 4 et de FF7 Part 3 ou je peux aller me coucher ?!
shanks publié le 11/11/2025 à 19:40
icebergbrulant
Bonne nuit
icebergbrulant publié le 11/11/2025 à 19:49


Merci
kisukesan publié le 11/11/2025 à 21:09
jenicris tu as les noms ?
mooplol publié le 11/11/2025 à 21:57
jenicris dit nous tout, je dois me lever tôt demain, j'hésite à dodo
iglooo publié le 11/11/2025 à 21:57
Panzer Dragoon Saga Remake
Et Vagrant Story bien sûr
guiguif publié le 11/11/2025 à 21:58
iglooo Sans compter Skies of Arcadia, Parasite Eve, Xenogears et bien entendu la trilogie Shadow Hearts
iglooo publié le 11/11/2025 à 22:01
guiguif voilà
skuldleif publié le 11/11/2025 à 22:09
incroyable
iglooo publié le 11/11/2025 à 22:10
Les sous titres blancs sur un sol blanc très très con
midomashakil publié le 11/11/2025 à 22:10
bloodborne 2 ou part 3 ff7
tynokarts publié le 11/11/2025 à 22:11
Une PlayStation 5 avec lecteur sur la table, c’est bien Sony
ravyxxs publié le 11/11/2025 à 22:11
*vomi*
keiku publié le 11/11/2025 à 22:14
inD DLC remake
ravyxxs publié le 11/11/2025 à 22:15
Bordel l'ambition des nippons est soit excellente, soit à la ramasse, pas de juste milieu lol.
masharu publié le 11/11/2025 à 22:15
State of Weeb, ça met les trailers en anglais mais le présentateur et intervenants ne sont pas doublés (faut lire les sous-titres) et les titres des jeux sont en japonais .
akinen publié le 11/11/2025 à 22:19
Sous titres anglais sur chaîne officielle.

Sinon pour l’instant c’est state of DLCay
gaeon publié le 11/11/2025 à 22:20
Pour l'instant c'est Nippon ni mauvais (dsl) Non plus sérieusement c'est plutôt léger dans les ambitions.
keiku publié le 11/11/2025 à 22:22
ils ont repiquer des asset a hollow knight
fan2jeux publié le 11/11/2025 à 22:23
La ps4, quelle console!!
battossai publié le 11/11/2025 à 22:24
Entropy Effect
skuldleif publié le 11/11/2025 à 22:25
banger apres banger on comprend mieux pourquoi Sony sont les king ,plus vendu que toute les xbox ,enorme
nicolasgourry publié le 11/11/2025 à 22:25
Entropy Effect X, dans le genre ça peut être sympa
dooku publié le 11/11/2025 à 22:26
On dirait un nintendo direct des vaches maigres de ns1, vivement les grosses cartouches
fan2jeux publié le 11/11/2025 à 22:27
On vit une époque très étrange
tynokarts publié le 11/11/2025 à 22:29
Le décor est chouette mais j’ai l’impression d’être dans un live Nintendo.
keiku publié le 11/11/2025 à 22:29
le japon est mort... rip
ca me fait presque regretter les jeu compileheart
sdkios publié le 11/11/2025 à 22:30
C'est un state of play jap, pour le japon. Arretez de vous attendre a un truc d'ordre mondial avec des annonces de fou, c'est plutot un agenda des sorties a venir, avec des jeux qui plaisent la bas. Certains commentaires son ridicules pour le coup (genre se plaindre que ce soit ecrit en jap )
ravyxxs publié le 11/11/2025 à 22:30
Bordel, j'ai une PS5 je vois tout ça, je pleure
masharu publié le 11/11/2025 à 22:31
Le double sous-titrage pour le trailer de Octopath Traveler O, c'est quelque chose...

Ça sous-titre mais ça ne traduit pas les noms des intervenants et leur studio... Pfff.
zekk publié le 11/11/2025 à 22:31
sdkios
ravyxxs Tu auras tout ça aussi sur pc
keiku publié le 11/11/2025 à 22:32
sdkios il y a absolument rien pour le jap, c'est un state of play américain pour américain mais avec un skin japonais
fan2jeux publié le 11/11/2025 à 22:33
Merci au 2eme dev de marvel tonkon d'être venu
nox31 publié le 11/11/2025 à 22:34
C'est quand même compliqué de voir que les studios japonais aient si peu d'ambition.
A part Kojima (qu'on aime ou pas) y'a quand même plus grand chose a voir avec l'âge d'or du jeu vidéo Japonais.
Squaresoft me manque tellement...
Le vrai Platinum Game me manque aussi...

Heureusement y'a Capcom, From Soft, Atlus et Vanillaware, mais bon dieu j'ai l'impression que le Japon est éternellement enfermé dans le même schéma et n'a jamais vraiment su évoluer.

Je me trompe peut-être...
hibito publié le 11/11/2025 à 22:35
le futur du JV jap c'est Expédition 33 XD
nox31 publié le 11/11/2025 à 22:35
hibito ???? et le pire c'est que ça leur ferait pas de mal...
hibito publié le 11/11/2025 à 22:36
Je veux une annonce d'une édition regroupant les 3 remake HD des 3 premier Dragon Quest ... Ils ont rien a faire pour que ça se vendent comme des petits pains
keiku publié le 11/11/2025 à 22:36
nox31 le japon a évoluer justement il ne cible plus le publique japonais...
ravyxxs publié le 11/11/2025 à 22:39
zekk Ah mais je sais, je troll bien gras c'est tout lol.
fan2jeux publié le 11/11/2025 à 22:39
Whaou, la ps5!!
Cette console a l'air d être incroyable
liberty publié le 11/11/2025 à 22:40
nox31 keiku En même temps le putain de problème c'est GameFreak. Et les clients aveugle. Pourquoi faire plus quand tu sais que tu feras moins de ventes qu'un jeu finis à la pisse avec un Nom ultra vendeur.
fan2jeux c'est a ce demander ce qu'offira d'utile une PS6 si la puissance n'est même pas utilisé comme pour la PS5.

Heureusement qu'il y a eu ToKKon
guiguif publié le 11/11/2025 à 22:41
Bon... pire SOP ever
zekk publié le 11/11/2025 à 22:41
Sérieusement pas de one more thing ?
dooku publié le 11/11/2025 à 22:41
La ps5 full japan anti inflation
grimraven publié le 11/11/2025 à 22:42
De la pur chiasse !
korou publié le 11/11/2025 à 22:43
À chier…
pcsw2 publié le 11/11/2025 à 22:44
Bon bah jai perdu 40 mn de vie
mattewlogan publié le 11/11/2025 à 22:44
D’une nullité abyssale….
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Sony Interactive Entertainment
143
Ils aiment
Nom : Sony Interactive Entertainment
site officiel : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
Copyright © Gamekyo