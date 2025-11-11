[RAPPEL] State of Play ''Japan'' à 23h00

Le rappel habituel si vous n'avez pas suivi l'information plus tôt cette semaine : ce soir à 23h00 se tiendra un State of Play surprise (aucun leak préalable, pour une fois) spécialement consacré aux jeux japonais et autres territoires asiatiques, avec de la licences notables comme de l'indé le temps de 40 bonnes minutes.On vous laisse avec la vidéo live ci-dessous et on tentera d'éplucher ensuite tout cela.