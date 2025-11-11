recherche
Pokémon Pokopia : RDV et date de sortie
Expérience dite « cozy » par le développement de son petit village grâce à l'aide de pokémons, Pokopia vient se placer pour le 5 mars 2026, dans une année qui verra également arriver sur Switch 2 le nouveau Fire Emblem, le nouveau Mario Tennis, Splatoon Raiders ainsi que Yoshi and the Mysterious Book (pour ce que l'on connaît, et en mettant de côté les remasters).

Pour Pokopia, nous en saurons davantage avec une nouvelle vidéo de présentation ce jeudi 13 novembre à 15h00.

publié le 11/11/2025 à 14:10 par Gamekyo
commentaires (19)
nicolasgourry publié le 11/11/2025 à 14:13
Pokemon, c'est pas mon truc, mais je trouves que c'est intéressant pour ce jeu par contre.
narustorm publié le 11/11/2025 à 14:16
L'année va bien commencer sur switch 2
nicolasgourry publié le 11/11/2025 à 14:18
On connait maintenant le planning du premier trimestre :
Animal Crossing : New Horizons – NS2 Edition / 15 Janvier
Mario Tennis Fever / 12 Février
Pokopia / 5 Mars
mrvince publié le 11/11/2025 à 14:29
Le pire c'est que ça va marcher.
nicolasgourry publié le 11/11/2025 à 14:32
narustorm je pense que tu va peut-être ne plus être aussi enthousiaste, quand tu va voir le format du jeu.
ouroboros4 publié le 11/11/2025 à 14:36
Apparement ce sera une GKC
nicolasgourry publié le 11/11/2025 à 14:36
mrvince vu le format, là on va voir si le format GKC va faire la différence sur les ventes.
fiveagainstone publié le 11/11/2025 à 15:14
Ras-le-bol du démat'...ou alors faites nous des consoles avec 1 ou 2 to de base et on en reparlera.
narustorm publié le 11/11/2025 à 15:16
Comment sa cest une Gkc c'est quoi ses connerie
Nintendo a bien dit leur exclu seront sur cartouche
narustorm publié le 11/11/2025 à 15:43
A ba super je viens de voir la vidéo jsuis dégoûter
mercure7 publié le 11/11/2025 à 15:51
L'année va bien commencer sur switch 2

ouroboros4 publié le 11/11/2025 à 16:05
En plus le jeu sera vendu 70 euros en demat ils ont honte de rien
liberty publié le 11/11/2025 à 17:19
ouroboros4 t'es sûre ? Depuis qu'on connait les budgets merdiques et les soupçons de détournement d'argent vue le résultat final, ils ne vont pas oser ? si ?
ouroboros4 publié le 11/11/2025 à 17:25
liberty malheureusement c'est bien réel

https://www.nintendo.com/fr-be/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Pokemon-Pokopia-2915161.html?srsltid=AfmBOooU9UkVJqX4YA1dtoF8BR9m3YGJz8oglIr5y3JUOE2S6Zv4M21A
e3ologue publié le 11/11/2025 à 18:03
narustorm Parce que c'est la Pokémon Company qui édite, mais c'est vrai qu'en terme de communication c'est pas fou.
link49 publié le 11/11/2025 à 18:31
Day one celui là.
liberty publié le 11/11/2025 à 18:32
ouroboros4 c'est fou. N'importe quoi
mercure7 publié le 11/11/2025 à 19:14
ouroboros4 Je pensais que tu déconnais.

Mais . . . non
judebox publié le 11/11/2025 à 19:58
Pour l’instant c’est vraiment la non hype avec cette console…
