Pokémon Pokopia : RDV et date de sortie

Expérience dite « cozy » par le développement de son petit village grâce à l'aide de pokémons, Pokopia vient se placer pour le 5 mars 2026, dans une année qui verra également arriver sur Switch 2 le nouveau Fire Emblem, le nouveau Mario Tennis, Splatoon Raiders ainsi que Yoshi and the Mysterious Book (pour ce que l'on connaît, et en mettant de côté les remasters).
Pour Pokopia, nous en saurons davantage avec une nouvelle vidéo de présentation ce jeudi 13 novembre à 15h00.
Animal Crossing : New Horizons – NS2 Edition / 15 Janvier
Mario Tennis Fever / 12 Février
Pokopia / 5 Mars
Nintendo a bien dit leur exclu seront sur cartouche
https://www.nintendo.com/fr-be/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Pokemon-Pokopia-2915161.html?srsltid=AfmBOooU9UkVJqX4YA1dtoF8BR9m3YGJz8oglIr5y3JUOE2S6Zv4M21A
Mais . . . non