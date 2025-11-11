recherche
Where Winds Meet : trailer de lancement
Après une certaine d'attente et carrément un an par rapport à la Chine, le F2P Where Winds Meet arrivera cette semaine, le 14 novembre, sur PC et PlayStation 5. En voici le trailer de lancement.

Vu le format, libre à chacun de donner une chance pour ce projet répondant à la nouvelle tradition de l'immense monde ouvert plein de quêtes principales comme annexes, avec mode coopération à 4 néanmoins facultatif (hors events et certaines quêtes) vu que l'essentiel de l'aventure pourra être pratiqué en solo. Comme Genshin Impact et ses copains quoi, mais sans la DA anime.

publié le 11/11/2025 à 09:15 par Gamekyo
shambala93 publié le 11/11/2025 à 09:49
Quel enfer ce genre de jeux.
sandman publié le 11/11/2025 à 09:52
shambala93 aucun jeu F2P te force à dépenser de l'argent, faut le répéter combien de fois pour que ca rentre? J'ai joué à plein de F2P et j'ai pas mis un centime, y'a des jeux nuls, des jeux moyens, des jeux excellents meilleurs que des jeux payants, et ma CB est resté bien au chaud.
mattewlogan publié le 11/11/2025 à 10:07
Je vais tester et je verrai
pcsw2 publié le 11/11/2025 à 10:12
Je testerai pour voir .
patrickleclairvoyant publié le 11/11/2025 à 10:34
Le jeu est à 18€ sur le psn, c’est vraiment un F2P?
sandman publié le 11/11/2025 à 10:41
patrickleclairvoyant soit c'est une copie, apparemment y'a quelques faux jeux sur le psn qui se font passés pour d'autres jeux, soit c'est un bundle avec des cosmétiques de précommande
sunnytime publié le 11/11/2025 à 11:30
patrickleclairvoyant sur le psn il me semble qu'on ne peut pas préco des f2p gratuit, du coup avant la sortie il mette un pack payant avec des dlc, à sa sortie la version gratuite sera dispo
kalas28 publié le 11/11/2025 à 12:47
shambala93 la cb c'est du cosmétique et rien d'autre le teubé de service donc libre à chacun de payer ou non pour soutenir les dev

bref day one le jeu à l'air trop bien
marchand2sable publié le 11/11/2025 à 13:45
Je n’ai pas mis un rond dans Wuwa saison 1, j’avais lâché mais des amis m’ont motivé à faire la 2.0, qui est excellente selon eux. La CB c’est sûrement optionnel pour lui aussi, c'est surtout pour les gros complétistes.
parrain59 publié le 11/11/2025 à 13:48
F2P ? Je pensais que c'était un vrai jeu, j'imagine 36 monnaies différentes dans le jeu, des coffres, des "bonus", "des notifications à chaque menus, quel enfer, non merci.
shambala93 publié le 11/11/2025 à 13:57
sandman
Cet argument est debile.
Un jeu construit sur l’achat de conneries c’est quelque chose de particulier.

kalas28
J’attendais le zozo aux goût douteux du site avec ses gasha aux petites filles…

Je ne suis pas déçu !
jackfrost publié le 11/11/2025 à 17:57
À voir, mais ça ne donne pas envie.
