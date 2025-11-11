Where Winds Meet : trailer de lancement

Après une certaine d'attente et carrément un an par rapport à la Chine, le F2P Where Winds Meet arrivera cette semaine, le 14 novembre, sur PC et PlayStation 5. En voici le trailer de lancement.
Vu le format, libre à chacun de donner une chance pour ce projet répondant à la nouvelle tradition de l'immense monde ouvert plein de quêtes principales comme annexes, avec mode coopération à 4 néanmoins facultatif (hors events et certaines quêtes) vu que l'essentiel de l'aventure pourra être pratiqué en solo. Comme Genshin Impact et ses copains quoi, mais sans la DA anime.
CB
CB
Quel enfer ce genre de jeux.
bref day one le jeu à l'air trop bien
Cet argument est debile.
Un jeu construit sur l’achat de conneries c’est quelque chose de particulier.
kalas28
J’attendais le zozo aux goût douteux du site avec ses gasha aux petites filles…
Je ne suis pas déçu !