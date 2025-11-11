Black Ops 7 : et pourquoi pas de la coop à 32 ?

Petite surprise de la part de Treyarch envers son Call of Duty : Black Ops 7, décidément voulu pour être l'épisode le plus complet (au moins à son lancement) : c'est à la dernière minute que l'équipe nous annonce la présence d'un tout nouveau mode « Endgame » donc réclamant d'avoir terminé au préalable les 11 missions de la campagne.
Et ça consiste en quoi ? Hé bien tout simplement un accès à l'immense carte « Avalon » où 32 joueurs vont coopérer au gré de défis et d'une nouvelle augmentation en puissance par le biais de défis quotidiens/hebdos, le tout sous de nouveaux éléments narratifs. Comme le reste, ce mode est susceptible d'être amené à évoluer au fil des mois.
Call of Duty : Black Ops 7 sortira ce vendredi 24 novembre sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass.
Même des solos efficace ils savent plus faire ces fdp ...
Je ne me rappel pas de moment fait pour deux joueurs. Justes quelques moments difficiles ou j'ai du refaire plusieurs fois
Parle pas de malheur