recherche
News / Blogs
Black Ops 7 : et pourquoi pas de la coop à 32 ?
Petite surprise de la part de Treyarch envers son Call of Duty : Black Ops 7, décidément voulu pour être l'épisode le plus complet (au moins à son lancement) : c'est à la dernière minute que l'équipe nous annonce la présence d'un tout nouveau mode « Endgame » donc réclamant d'avoir terminé au préalable les 11 missions de la campagne.

Et ça consiste en quoi ? Hé bien tout simplement un accès à l'immense carte « Avalon » où 32 joueurs vont coopérer au gré de défis et d'une nouvelle augmentation en puissance par le biais de défis quotidiens/hebdos, le tout sous de nouveaux éléments narratifs. Comme le reste, ce mode est susceptible d'être amené à évoluer au fil des mois.

Call of Duty : Black Ops 7 sortira ce vendredi 24 novembre sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass.

0
Qui a aimé ?
publié le 11/11/2025 à 15:58 par Gamekyo
commentaires (6)
negan publié le 11/11/2025 à 16:00
Ça sent encore la campagne avec des mécanismes de multijoueur comme celui d'avant.

Même des solos efficace ils savent plus faire ces fdp ...
liberty publié le 11/11/2025 à 17:17
negan Tu parles de certains moments difficiles dans le mode histoire du dernier sortie ? C'était fait pour deux joueurs ?
Je ne me rappel pas de moment fait pour deux joueurs. Justes quelques moments difficiles ou j'ai du refaire plusieurs fois
ravyxxs publié le 11/11/2025 à 17:24
negan Ça sent encore la campagne avec des mécanismes de multijoueur comme celui d'avant.

Parle pas de malheur
negan publié le 11/11/2025 à 18:44
liberty Non je parle des zones a capturer par exemple
liberty publié le 11/11/2025 à 19:25
negan ok ok. C'est vrai que c'est un mécanisme multijoueur.
mafacenligne publié le 11/11/2025 à 20:11
bref un mode multi qui se fait passer pour un mode co-op ... lamentable !!
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Call of Duty : Black Ops 7
0
Ils aiment
Nom : Call of Duty : Black Ops 7
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Treyarch
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo