Black Ops 7 : et pourquoi pas de la coop à 32 ?

Petite surprise de la part de Treyarch envers son, décidément voulu pour être l'épisode le plus complet (au moins à son lancement) : c'est à la dernière minute que l'équipe nous annonce la présence d'un tout nouveau mode « Endgame » donc réclamant d'avoir terminé au préalable les 11 missions de la campagne.Et ça consiste en quoi ? Hé bien tout simplement un accès à l'immense carte « Avalon » où 32 joueurs vont coopérer au gré de défis et d'une nouvelle augmentation en puissance par le biais de défis quotidiens/hebdos, le tout sous de nouveaux éléments narratifs. Comme le reste, ce mode est susceptible d'être amené à évoluer au fil des mois.sortira ce vendredi 24 novembre sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass.