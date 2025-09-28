recherche
News / Blogs
Une date pour The Seven Deadly Sins : Origin
Toujours plus dans l'abus, le planning du Q1 2026 ajoute un nouveau morceau à son calendrier avec le lancement le 28 janvier de The Seven Deadly Sins : Origins sur PC, PlayStation 5 et mobile.

Du F2P façon Genshin Impact, jouable lui aussi essentiellement en solo comme en multi en exploitant le « multivers » pour ajouter toujours plus de persos au casting dont évidemment du 4 Knights of the Apocalypse du même mangaka, et si le produit semble faire le taf au gré des bandes-annonces, les connaisseurs continueront de se méfier avec Netmarble, spécialiste des micro-transactions parfois bien pay-to-win.

0
Qui a aimé ?
publié le 28/09/2025 à 09:31 par Gamekyo
commentaires (1)
jf17 publié le 28/09/2025 à 09:54
J'ai joué pendant des années a 7ds grand cross en étant F2P, j'ai bon espoir pour lui aussi.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Seven Deadly Sins : Origin
0
Ils aiment
Nom : The Seven Deadly Sins : Origin
Support : PC
Editeur : Netmarble
Développeur : Netmarble
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo