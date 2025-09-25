recherche
Battlefield 6 : trailer de la campagne solo + aperçu du mode créatif ''Portal''
Ce n'est pas la spécialité de DICE, ou en tout cas pas depuis l'ère « Bad Company », mais Battlefield 6 n'échappera pas à sa campagne solo dont la bande-annonce a été diffusée durant le dernier State of Play, sans donner pour l'heure trop d'infos sur ce contenu si ce n'est la promesse de quelque chose de plus travaillé sur la forme et le fond que les deux précédents épisodes, rien que sur la narration.

En attendant, nous avons également droit à un aperçu du mode Portal, donc en gros le devenu classique mode Créatif pour attirer les passionnés pouvant nous créer nouvelles maps & modes, mais aussi des délires comme des courses d'avion et le décidément indispensable mode Only Up.

Battlefield 6 sortira le 10 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.



publié le 25/09/2025 à 15:51 par Gamekyo
commentaires (10)
vers0 publié le 25/09/2025 à 16:00
15 jours
losz publié le 25/09/2025 à 16:05
Les campagnes dans les BF, c’est tellement médiocre… Franchement, c’est le niveau 0 des fps. A côté, les solo de COD sont des chefs d’œuvre. Je me demande s’ils vont faire un effort cette fois.
rogeraf publié le 25/09/2025 à 16:40
Achat, ou pré achat dans 3-2-1 ...
wickette publié le 25/09/2025 à 16:42
Enfin un BF que j'attends...

La beta m'a vraiment convaincu, j'espère que les serveurs day one tiendront et que ce sera pas trop mal optimisés, on a qu'un lancement, surtout quand on s'attaque au marché ultra saturé du fps arcade
rogeraf publié le 25/09/2025 à 16:42
losz Etant un grand fan de la saga depuis 1942 ! Je n'ai jamais fait un seul solo des Battlefields pour te dire !
Les Bad Compagny ont eu cependant un beau succès, c'est un peu l'épisode aussi que tout les fans attendent : un BF Compagny 3
rogeraf publié le 25/09/2025 à 16:43
wickette Ola mon pauvre, avec Dice / EA on essuie les plâtres à chaque épisode !
wickette publié le 25/09/2025 à 17:03
rogeraf
Je sais mais ici j'ai quand même pris le temps de bien tester la beta ouverte, je ne parle pas en hopium, ma hype est basée sur une expérience réelle avec le jeu.
ravyxxs publié le 25/09/2025 à 18:41
losz Faut oser placer "chef d'oeuvre" et "Campagne COD" dans la même phrase hein. On peut dire que ce sont les campagnes les plus explosives avec les meilleures mise en scène digne de blockbuster Michael Bay mais ça s'arrête là
sasquatsch publié le 26/09/2025 à 09:20
Vivement un bad company...
Mais bf6 sera mien pour des nuits blanches endiablées...je rêve tout haut là
blindzorro publié le 26/09/2025 à 13:54
Super idée le mode Portal pour un BF si c'est assez ouvert pour que les joueurs puissent créer de nouveau concept vraiment sympas !
