Battlefield 6 : trailer de la campagne solo + aperçu du mode créatif ''Portal''
Ce n'est pas la spécialité de DICE, ou en tout cas pas depuis l'ère « Bad Company », mais Battlefield 6 n'échappera pas à sa campagne solo dont la bande-annonce a été diffusée durant le dernier State of Play, sans donner pour l'heure trop d'infos sur ce contenu si ce n'est la promesse de quelque chose de plus travaillé sur la forme et le fond que les deux précédents épisodes, rien que sur la narration.
En attendant, nous avons également droit à un aperçu du mode Portal, donc en gros le devenu classique mode Créatif pour attirer les passionnés pouvant nous créer nouvelles maps & modes, mais aussi des délires comme des courses d'avion et le décidément indispensable mode Only Up.
Battlefield 6 sortira le 10 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
La beta m'a vraiment convaincu, j'espère que les serveurs day one tiendront et que ce sera pas trop mal optimisés, on a qu'un lancement, surtout quand on s'attaque au marché ultra saturé du fps arcade
Les Bad Compagny ont eu cependant un beau succès, c'est un peu l'épisode aussi que tout les fans attendent : un BF Compagny 3
Je sais mais ici j'ai quand même pris le temps de bien tester la beta ouverte, je ne parle pas en hopium, ma hype est basée sur une expérience réelle avec le jeu.
Mais bf6 sera mien pour des nuits blanches endiablées...je rêve tout haut là