recherche
News / Blogs
Virtua Fighter 5 REVO : la bêta ouverte en approche
Toujours attendu pour le 30 octobre sur PC/PS5/XBS puis un peu plus tard sur Switch 2, Virtua Fighter 5 R.E.V.O sera accessible le temps de quelques jours sur les trois premiers supports cités avec la tenue d'une bêta ouverte, du 1er au 6 octobre.

Rappelons que cet énième réédition en attendant le nouvel épisode qui n'a pas encore de nom définitif proposera le total cross-play, un nouveau mode solo (essentiellement sur le training, on connaît), l'arrivée de Dural au casting des persos jouables, et enfin pour le principe une réduction de 50 % sur PS5 si vous avez déjà acheté Ultimate Showdown (ou même choppé sur le PS Plus).

0
Qui a aimé ?
publié le 28/09/2025 à 08:44 par Gamekyo
commentaires (0)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
0
Ils aiment
Nom : Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo