Virtua Fighter 5 REVO : la bêta ouverte en approche

Toujours attendu pour le 30 octobre sur PC/PS5/XBS puis un peu plus tard sur Switch 2,sera accessible le temps de quelques jours sur les trois premiers supports cités avec la tenue d'une bêta ouverte, du 1er au 6 octobre.Rappelons que cet énième réédition en attendant le nouvel épisode qui n'a pas encore de nom définitif proposera le total cross-play, un nouveau mode solo (essentiellement sur le training, on connaît), l'arrivée de Dural au casting des persos jouables, et enfin pour le principe une réduction de 50 % sur PS5 si vous avez déjà acheté(ou même choppé sur le PS Plus).