Ananta : du gameplay pour montrer à quel point il ressemble à ses modèles
7 minutes de gameplay pour Ananta, ce n'était pas assez aux yeux de NetEase qui souhaite en ajouter 10 de plus pour montrer à quel point son F2P est capable d'offrir une expérience mixant GTA, Spider-Man et même Uncharted tant l'une des séquences semble copié/collé du 4. Un hommage probablement.
Bref, malgré les sourires cyniques, ça peut quand même donner une expérience très sympa pour les amateurs du genre, mais il faudra continuer de patienter pour une date (PC, PS5, mobile).
Mais je vois qu'un jeu gacha gratuit qui propose autant de diversité de gameplay qu'un jeu AAA à 80e ca énerve certains...
PlayStation n'a aucun problème avec le "plagiat" de ce jeu puisqu'ils en font la promotion sans aucun souci sur leur chaîne YouTube. Ce qui me dépasse vu le niveau de copie sur certains aspect
rbz Je vois du plagiat dans beaucoup de jeux, j'en fais pas tout un foin. mais quand c'est un jeu free to play, on connait bien la musique chez gamekyo. Quand infamous pompe spiderman, c'est du génie. Quand ananta pompe spiderman, c'est la honte du siècle ahahah
temporell WW ca a été la douche froide en même pas 3h, y'a pas grand chose d'original et la volonté d'être sur le terrain de genshin est tellement visible que ca en devient ridicule tellement ca pompe de partout... Mais visiblement c'est pas un problème pour WW...
noishe raison de plus pour certains de cracher sur le jeu, ca sera un jeu gratuit qui fera aussi bien qu'un jeu payant à 80e... plagiat ou pas... y'a bcp de jeux à 80e qui font du plagiat et ca choque personne...
Ben en meme temps c'est le meme studio qui fait Spider man et infamous.
Apres les chinois n'en sont plus a leur coup d'essai