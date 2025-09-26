Ananta : du gameplay pour montrer à quel point il ressemble à ses modèles

7 minutes de gameplay pour, ce n'était pas assez aux yeux de NetEase qui souhaite en ajouter 10 de plus pour montrer à quel point son F2P est capable d'offrir une expérience mixantet mêmetant l'une des séquences semble copié/collé du 4. Un hommage probablement.Bref, malgré les sourires cyniques, ça peut quand même donner une expérience très sympa pour les amateurs du genre, mais il faudra continuer de patienter pour une date (PC, PS5, mobile).