Ananta : du gameplay pour montrer à quel point il ressemble à ses modèles
7 minutes de gameplay pour Ananta, ce n'était pas assez aux yeux de NetEase qui souhaite en ajouter 10 de plus pour montrer à quel point son F2P est capable d'offrir une expérience mixant GTA, Spider-Man et même Uncharted tant l'une des séquences semble copié/collé du 4. Un hommage probablement.

Bref, malgré les sourires cyniques, ça peut quand même donner une expérience très sympa pour les amateurs du genre, mais il faudra continuer de patienter pour une date (PC, PS5, mobile).

publié le 26/09/2025 à 07:27 par Gamekyo
commentaires (16)
guiguif publié le 26/09/2025 à 07:36
Ce plagiat sans honte
amario publié le 26/09/2025 à 08:58
Le jeu est beau mais les phases de gameplay non mais franchement. La poursuite en voiture de la honte. Autant ne pas montrer de phase de gameplay
sandman publié le 26/09/2025 à 09:27
je vois pas trop le plagiat, y'a plein de jeux avec course poursuite, tir depuis la voiture, QTE... Et les combats au corps à corps ont l'air pas mal.
Mais je vois qu'un jeu gacha gratuit qui propose autant de diversité de gameplay qu'un jeu AAA à 80e ca énerve certains...
keiku publié le 26/09/2025 à 09:36
j'ai envie de dire si j'ai envie de jouer a un jeu avec un gameplay a l'occidental , j'achèterais un spiderman/batman/watch dog/gta ou un truc du genre... mais pour jouer a des clones de ces jeux avec un skin anime, même si je le trouve joli, ca ne sert a rien , les gatcha et l'obsolescence programmée en plus
noishe publié le 26/09/2025 à 10:16
Chaque fois que je vois le titre du jeu, j'oublie qu'il s'agissait du Project Mugen.

PlayStation n'a aucun problème avec le "plagiat" de ce jeu puisqu'ils en font la promotion sans aucun souci sur leur chaîne YouTube. Ce qui me dépasse vu le niveau de copie sur certains aspect
mizuki publié le 26/09/2025 à 10:35
sandman Littéralement toute la phase de combat au début est un plagiat, je vais te donner un exemple précis :

https://youtu.be/dyuB68CQ3DY?t=73 />
https://youtu.be/WIdyuR3wdWk?t=38
guiguif publié le 26/09/2025 à 10:46
mizuki Même la sequence de la vignette de la video est une repompe de la séquence d'Uncharted 4
rbz publié le 26/09/2025 à 10:55
sandman étonnant que tu ne vois pas de plagiat
temporell publié le 26/09/2025 à 11:01
même si le jeu à l'air bien, faut pas se mentir, y'a ZERO créativité hein, rien quedal, je joue uniquement à wuthering waves en gacha et même si il reprend pas mal de chose à genshin impact, il à le mérite d'avoir sa propre identité, la franchement j'ai envie de dire si le ticket d'entré et à 0€ encore heureux hein
taiko publié le 26/09/2025 à 11:05
Ça va partir en procès direct. Pas la peine de faire de la promo à ça.
ravenx13 publié le 26/09/2025 à 11:12
sa sera day one plagiat ou pas j'en ai rien a branler
noishe publié le 26/09/2025 à 11:58
sandman Ce trailer là ne montre pas bien le côté plagiat de Spider-Man qui est le plus flagrant. C'est même pas du gacha d'ailleurs, juste du F2P avec cosmétiques payants.
sandman publié le 26/09/2025 à 12:43
mizuki oui ils reprennent les attaques de venom de spiderman 2, oui ca reprend des éléments de certains jeux, c'est peut etre abusé ici, mais je vous vois pas être scandalisé sur les 100 ene de titres qui sortent chaque année et qui pompe la concurrence.

rbz Je vois du plagiat dans beaucoup de jeux, j'en fais pas tout un foin. mais quand c'est un jeu free to play, on connait bien la musique chez gamekyo. Quand infamous pompe spiderman, c'est du génie. Quand ananta pompe spiderman, c'est la honte du siècle ahahah

temporell WW ca a été la douche froide en même pas 3h, y'a pas grand chose d'original et la volonté d'être sur le terrain de genshin est tellement visible que ca en devient ridicule tellement ca pompe de partout... Mais visiblement c'est pas un problème pour WW...

noishe raison de plus pour certains de cracher sur le jeu, ca sera un jeu gratuit qui fera aussi bien qu'un jeu payant à 80e... plagiat ou pas... y'a bcp de jeux à 80e qui font du plagiat et ca choque personne...
justx publié le 26/09/2025 à 12:50
sandman
Ben en meme temps c'est le meme studio qui fait Spider man et infamous.

Apres les chinois n'en sont plus a leur coup d'essai
5120x2880 publié le 26/09/2025 à 16:54
noishe Je dirais pas que c'est du plagiat, c'est de la copie tellement directe qu'ils ne peuvent pas s'en cacher justement, tout le monde sait et c'est justement le principe du jeu, de prendre tout ce qui se faisait de bien et de tout réunir dans un simili Genshin. D'ailleurs le jeu le plus pompé est sûrement GTA V, qu lui va bien au delà du gameplay.
taiko publié le 26/09/2025 à 17:45
sandman mais qu'est-ce que tu racontes mec. Est-ce que tous ces jeux ont copié le code d'un autre jeu comme on le voit ici pour les animations de spiderman?
