TGS : Capcom en avait des trucs à dire sur Monster Hunter (Stories 3, Xbox, Wilds, Outlanders)
Lui aussi prévu pour le Q1 2026 (13 mars, PC/PS5/XBS/SW2), Monster Hunter Stories 3 fait bien évidemment partie des gros morceaux de Capcom pour le TGS 2026 et a de fait eu droit à un trailer pour de nouveau appuyer que « Contrairement aux deux autres, lui aura davantage de narration, voyez ! » ainsi qu'une longue vidéo de gameplay tirée de la démo sur place.

Et pour rester dans la franchise, ajoutons que :

- Monster Hunter Stories (1&2) arriveront enfin sur supports Xbox le 14 novembre.

- Le très impressionnant (pour un jeu mobile) Monster Hunter Outlanders continue de prendre forme chez TiMi Studio, et entrera dans quelques semaines en phase de bêta fermée. Plus de détails à venir pour l'inscription.

- Monster Hunter Wilds, principal morceau du moment quand même, accueillera sa collaboration avec FFXIV le 29 septembre. Un trailer en montre les contours tout en teasant le programme de fin d'année, dont la grosse MAJ 4 en décembre.









publié le 25/09/2025 à 12:00 par Gamekyo
commentaires (4)
celebenoit84 publié le 25/09/2025 à 12:43
Je ne sais pas pourquoi mais le MH oultanders m'attire plus que le wilds.
Bon après j'ai été hyper déçu par Wild.
rendan publié le 25/09/2025 à 12:47
Outlanders MON DIEU mais il a l'air tellement mieux que Wilds
adelfhitlor publié le 25/09/2025 à 14:08
Oh oui le Gog. 11 ans après on va enfin pouvoir le réaffronter. En espérant que le Dalamadur suive avec l'extension.
aros publié le 25/09/2025 à 15:16
celebenoit84 rendan
J'avoue... C'est quoi ce bordel ?
Fiche descriptif
Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
Nom : Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
