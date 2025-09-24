COD Black Ops 7 : la présentation du mode Zombies, à essayer dès la bêta ouverte
Treyarch balance la sauce au niveau du mode Zombies de Call of Duty : Black Ops 7 en dévoilant tout ce qu'il y a à savoir de cette nouvelle édition avec une bonne petite surprise : on pourra s'y essayer dès la bêta ouverte prévue du 5 au 8 octobre (et même dès le 2 octobre pour ceux qui l'ont réservé et les abonnés Game Pass PC comme Xbox).
Au lancement, nous aurons donc la carte « Ashes of the Damned » jouable sur le mode Standard avec ses quêtes principales et secondaires. Outre le nouveau contenu au fil des saisons, on pourra pratiquer l'expérience dans d'autres configurations, à savoir « Directed » (plus simple et plus guidé pour surtout suivre le scénario), « Survie » (pour une expérience à l'ancienne proche de Black Ops 2) et « Cursed » (basé sur un système de reliques).
L'expérience sera accompagné d'une V4 de Dead Ops Arcade, avec 80 niveaux d'action brute répartis dans 20 arènes.
Par contre si les rumeurs du prochains cod comme quoi ils abandonnent enfin la gen X1/PS4 est vraie, je regarderai, perso je ne vois pas comment tu peux vraiment revolutionner quand tu dois assurer la retro-compatibilité avec des consoles de 2013 et BO6 m'a énormément déçu
Faudra des gros arguments pour retourner sur COD...