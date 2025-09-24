recherche
COD Black Ops 7 : la présentation du mode Zombies, à essayer dès la bêta ouverte
Treyarch balance la sauce au niveau du mode Zombies de Call of Duty : Black Ops 7 en dévoilant tout ce qu'il y a à savoir de cette nouvelle édition avec une bonne petite surprise : on pourra s'y essayer dès la bêta ouverte prévue du 5 au 8 octobre (et même dès le 2 octobre pour ceux qui l'ont réservé et les abonnés Game Pass PC comme Xbox).

Au lancement, nous aurons donc la carte « Ashes of the Damned » jouable sur le mode Standard avec ses quêtes principales et secondaires. Outre le nouveau contenu au fil des saisons, on pourra pratiquer l'expérience dans d'autres configurations, à savoir « Directed » (plus simple et plus guidé pour surtout suivre le scénario), « Survie » (pour une expérience à l'ancienne proche de Black Ops 2) et « Cursed » (basé sur un système de reliques).

L'expérience sera accompagné d'une V4 de Dead Ops Arcade, avec 80 niveaux d'action brute répartis dans 20 arènes.

Pour les anglophones, un roman d'infos est disponible à cette adresse.

publié le 24/09/2025 à 16:37 par Gamekyo
kinectical publié le 24/09/2025 à 17:06
Je viens de lire l’article qui explique tout sur le mode et honnêtement ça annonce du bon pour le mode zombi
wickette publié le 24/09/2025 à 17:11
nan cette année c'est que BF6 pour moi , j'espère il sera bien.


Par contre si les rumeurs du prochains cod comme quoi ils abandonnent enfin la gen X1/PS4 est vraie, je regarderai, perso je ne vois pas comment tu peux vraiment revolutionner quand tu dois assurer la retro-compatibilité avec des consoles de 2013 et BO6 m'a énormément déçu
kazuchi publié le 24/09/2025 à 17:52
Sympa ce trailer. À voir ce que ça donne quand le jeu sera sorti.
sdkios publié le 24/09/2025 à 18:52
Ca fait longtemps que le mode zombie est mort, a force d'ajouter de plus en plus de trucs farfelus, ca ressemble plus a rien. Dans ce trailer je vois des vehicules, des super sauts, des map immenses, des creatures en tout genre... Absolument plus rien de ce qui faisait l'attirance du monde zombie, a savoir des map bien etroites, des zombies, des armes basique mais ameliorables. C'est vraiment dommage, je surkiffais ce mode
romgamer6859 publié le 24/09/2025 à 19:27
sdkios pareil c'est "trop" pour moi.
sasquatsch publié le 25/09/2025 à 06:40
Rien a cirer du mode zombie...par contre les hallucinations du mode histoire...ca je veux bien voir...mais pas tout de suite...je dois encore les reboots machins du MW2, MW3, Cold war , BO6...et puis il y a Battlefield qui va se placer avant tout ça...
Faudra des gros arguments pour retourner sur COD...
