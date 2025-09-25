NiOh 3 : bande-annonce et date de sortie

Désolé si le leak du matin vous a gâché la surprise mais oui,sortira bien le 6 février 2026, ajoutant encore un sacré morceau pour le premier trimestre de l'année prochaine (dans le cas présent directement sur PC et PlayStation 5).Une bande-annonce accompagne le communiqué, n'oubliant pas de dérouler le contenu annexe :- Une édition Day One (sans surcoût) avec Steelbook et deux accessoires.- 2 skins si vous achetez le jeu avant le 19 février 2026.- 2 autres skins et un accessoire si vous précommandez le jeu.- Une édition Deluxe numérique incluant bien entendu un Season Pass.Bref, tout est là pour dire « Achetez notre jeu très vite si vous voulez avoir plein de bonus », une technique comme une autre qui ne touchera pas ceux qui attendront simplement 18 mois pour la totale jeu + extensions au prix standard, les bugs en moins, l'équilibrage en plus.