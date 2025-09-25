recherche
NiOh 3 : bande-annonce et date de sortie
Désolé si le leak du matin vous a gâché la surprise mais oui, NiOh 3 sortira bien le 6 février 2026, ajoutant encore un sacré morceau pour le premier trimestre de l'année prochaine (dans le cas présent directement sur PC et PlayStation 5).

Une bande-annonce accompagne le communiqué, n'oubliant pas de dérouler le contenu annexe :

- Une édition Day One (sans surcoût) avec Steelbook et deux accessoires.
- 2 skins si vous achetez le jeu avant le 19 février 2026.
- 2 autres skins et un accessoire si vous précommandez le jeu.
- Une édition Deluxe numérique incluant bien entendu un Season Pass.

Bref, tout est là pour dire « Achetez notre jeu très vite si vous voulez avoir plein de bonus », une technique comme une autre qui ne touchera pas ceux qui attendront simplement 18 mois pour la totale jeu + extensions au prix standard, les bugs en moins, l'équilibrage en plus.

publié le 24/09/2025 à 23:34 par Gamekyo
commentaires (5)
soulfull publié le 25/09/2025 à 00:18
Je pense qu'ils ont bien fait de retourner faire un Nioh 3 car Wo long était vraiment moyen.
aros publié le 25/09/2025 à 02:53
La démo m'a conquis, littéralement.
jobiwan publié le 25/09/2025 à 03:02
Annonce conforme à ce qui se fait habituellement en terme de contenu supplémentaire (DLC) avant même la sortie du jeu, donc les critiques sur la Pokemon Compagny sont discutables.
sasquatsch publié le 25/09/2025 à 06:34
Pas fini le premier, pas encore touché le 2...je me répète....
Et lui il attendra 2029 a ptit prix... éventuellement...
Bon jeu a ceux qui le prennent
sickjackz publié le 25/09/2025 à 07:18
Nioh était finalement très moyen... Nioh 2 était moyen en re-pompant en plus des niveaux du 1... Le 3 ce sera sans moi.
