Marvel's Wolverine : enfin une vraie bande-annonce
Bien longtemps après son annonce, Insomniac Games est enfin prêt pour montrer à quoi ressemblera concrètement son Marvel's Wolverine, apparemment aussi nerveux que sanglant, et dont l'épopée autour « d'un passé sombre » le fera évidemment croiser le chemin de quelques stars de l'univers, comme Mystique et Omega Red. Un projet forcément plus linéaire qu'un virevoltant Spider-Man mais l'occasion de voir du pays, du Canada à Tokyo en passant par l'île de Madripoor (une île fictive hein).

On en verra plus au fur et à mesure des events PlayStation à venir, le lancement étant signé pour fin 2026.



9
publié le 24/09/2025 à 22:21 par Gamekyo
commentaires (64)
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 22:22
vraiment aucun effet sur moi.
altendorf publié le 24/09/2025 à 22:23
Violent et brutal comme promis, c'est oui !
negan publié le 24/09/2025 à 22:24
Méchant coup de froid pour moi ce gameplay Trailer.

C'est loin d'être beau, ça dégage rien de particulier, côté gameplay c'est fade.

C'est que la première vidéo, nulle doute qu'il sera bon mais pour l'heure c'est un grand Mouais.
adamjensen publié le 24/09/2025 à 22:24
Ca ne m'attire pas autant que Spider-Man, mais il m'intéresse quand même.
Faut croire que ma PS5 servira encore pour quelques exclu temporaire autre que GTA 6.
yanssou publié le 24/09/2025 à 22:27
J'espère qu'ils ont gardé le système d'odorat pour pister.

En tous cas c'est top, et je crois qu'à la fin c'est bien un sentinelle.
shanks publié le 24/09/2025 à 22:27
C'est très aléatoire graphiquement, ou c'est un prob esthétique.
Après les principales claques de Spider-Man étaient dans ses moments ouverts faut reconnaître.

Au moins ça semble viscéral et vu que le gameplay de Spidey s'est amélioré au fil des jeux, je pense que ça peut être fort sympa.
churos45 publié le 24/09/2025 à 22:29
Je trouve ça très sympa perso, après on a juste vu des gens se faire découper. Il faudrait en voir plus sur ce que le jeu propose d'autre.
ghostdeath publié le 24/09/2025 à 22:30
nicolasgourry negan

Même ressenti et les paroles après avec regardez il y a du sang, regardez il y a du sang, regardez il y a du sang sans nous parler du jeu en lui même à part nous dire ce sera le meilleur jeu Wolverine....

Après je surveille et ça peut me plaire mais graphiquement venant d'Insomniac j'ai pas trouvé ça fou, Spiderman est plus beau clairement et c'est fin 2026 si c'est pas repoussé c'est loin pour un jeu annoncé depuis si longtemps.
tlj publié le 24/09/2025 à 22:33
1 an...
zekk publié le 24/09/2025 à 22:35
Et bien je suis agréablement surpris et pas parce qu'il y a du sang... Le trailer montre bien + que ça
ducknsexe publié le 24/09/2025 à 22:38
Le gameplay c'est du deja vu, et le reste c'est du classique, mais bon vu le pedigree d insomniac games le jeu sera bon.
ravyxxs publié le 24/09/2025 à 22:45
Très bon trailer, ce jeu va casser des bouches, ça se sent.

Et les gens qui parlent de sang comme ghostdeath vous oubliez toute la censure qu'on subit de nos jours, et le jeu sort sous le giron de SONY, donc j'imagine qu'ils ont dû avoir de longue discussion pour éviter que ce jeu soit aussi familial limite que les Spider-Man.
icebergbrulant publié le 24/09/2025 à 23:13
ravyxxs Le jeu ne cassera pas des bouches, il lacèrera sans pitié les vêtements tellement qu’il va y avoir de retournements de veste
Les couturiers vont avoir du taf l’année prochaine, tant mieux pour eux, ils pourront apposer leur griffe
brook1 publié le 24/09/2025 à 23:18
C'est dommage d'avoir mis des cyborgs comme ennemis pour esquiver une possible censure konami avait fait la même pour MGS Revengeance à l'époque.
alozius publié le 24/09/2025 à 23:43
La bonne violence comme on aime dans le gameplay, ça me rappelle ce que j’avais ressenti en jouant à God Of War 3 à l’époque sur PS3 en décapitant tous les monstres à main nu du début et l’autre « Dieu » qui courait partout sur les murs
burningcrimson publié le 25/09/2025 à 00:00
Agréablement surpris. J'ai juste un peu de mal avec la tenue de Wolverine mais ça c'est juste moi.
soulfull publié le 25/09/2025 à 00:28
Hypé à 100% alors que je ne l'attendais pas. Le gore a eu un effet immediat sur moi en plus. Parce que j'adore les Batman Arkham et les Marvel's Spiderman mais c'était parfois trop propre aprés un carnage.J'espère qu'on pourra changer de costume aussi.Niveau gameplay , j'ai confiance également parce que spiderman 2 était trés bon à ce niveau.
altendorf publié le 25/09/2025 à 01:04
burningcrimson On devrait avoir la possibilité de changer les tenues comme dans les Spider-Man.
jobiwan publié le 25/09/2025 à 03:12
ravyxxs

Très bon trailer, ce jeu va casser des bouches, ça se sent.

A partir d'un trailer, tu sais déjà jugé la qualité d'un titre techniquement, scénaristiquement et gameplay !
T'es très fort !!!

Et les gens qui parlent de sang comme ghostdeath vous oubliez toute la censure qu'on subit de nos jours, et le jeu sort sous le giron de SONY, donc j'imagine qu'ils ont dû avoir de longue discussion pour éviter que ce jeu soit aussi familial limite que les Spider-Man.

C'est vrai que Spider-Man et son PEGI 16, c'est un jeu très familial !!!
serve publié le 25/09/2025 à 03:25
Pas fan du personnage wolverine(Gambit et Cyclope les best) mais faut avouer que je suis plutôt agréablement surpris nul doute que le jeu sera bon Insomniac gère clairement
link49 publié le 25/09/2025 à 04:17
J'ai hâte, même si il va falloir être patient.
gadjuom93 publié le 25/09/2025 à 04:17
Bon sang, ça tabasse.

ça me fait rire, un gros beauf comme @negan n'aime pas, pourtant c'est violent, ça gicle de partout, c'est triple AAA..
Tiens tiens tiens, on se demande BIEN POURQUOI, comme par hasard, ça ne l'enchante pas?
Serait-ce.. Car c'est SONY ?
korou publié le 25/09/2025 à 04:33
Ça sera sans moi cette fois je pense. Les Marvel, je peux plus. J'attends plutôt leur nouveau Ratchet et Clank. Pour le coup le trailer de Saros m’a fait 3 fois plus d’effet !
cyr publié le 25/09/2025 à 05:01
nicolasgourry c'est ce que je penser. Combat. Combat et combat.
Enfin massacre, massacre, massacre.

A voir avec une autre video. Mais bon a la limite je préfère le jeux de zombie sortie sur xbox il y a un moment.
gamerdome publié le 25/09/2025 à 05:04
Mouais...

Je trouve dommage que Insomniac ne font plus que du Marvel alors qu'avant ils faisaient des shooter ultra fun.

J'ai l'impression de voir un skin de Spiderman, même si les combats sont plus violents.

Et en parlant de violence des combats, gameplay et combo, il se fera rouler dessus par Ninja Gaiden 4.
mck publié le 25/09/2025 à 05:43
Mes attentes étaient surement trop grandes...Grosse déception sur ce trailer.
sasquatsch publié le 25/09/2025 à 06:15
Quelle brute ce Logan...ca va déchirer...meme si cette annonce c'est entre chaud et froid
mattewlogan publié le 25/09/2025 à 06:20
le jeu a l’air super c’est exactement ce que j’attendais d’un jeu Wolverine
supasaiyajin publié le 25/09/2025 à 06:33
lez93 publié le 25/09/2025 à 06:36
Dommage. Les jeux où le sang gicle de partout, c'est plus pour moi.
sickjackz publié le 25/09/2025 à 07:14
A voir... Mais pour l'instant je suis pas convaincu. Le sang ne fait pas tout.
Apres spiderman 2 je reste tres mefiant vis a vis d'Insomniac et de son DEI ingame.. Dans Wolverine ca ferait tache.
sickjackz publié le 25/09/2025 à 07:17
Gamerdome c'est un peu incomparable les 2... T'as un Beat em up d'un coté et probablement un action aventure de l'autre...
Puis je vois beaucoup de gens se palucher sur Ninja Gaiden 4, pour moi déjà la DA c'est un repoussoir. Zero Hype.
mrpopulus publié le 25/09/2025 à 07:28
Putain ça a l'air génial alors que j'en avais rien à foutre à la base
thorfin publié le 25/09/2025 à 07:32
Les cinématiques sont classes, le gameplay beaucoup moins ... :/
ioda publié le 25/09/2025 à 07:47
Dès le matin ca chiale

Les mêmes qui critiquent mais qui le prendrai day one si c'était sur leur support.
negan publié le 25/09/2025 à 07:58
gadjuom93
gadjuom93 publié le 25/09/2025 à 06:17
Bon sang, ça tabasse.

ça me fait rire, un gros beauf comme negan n'aime pas, pourtant c'est violent, ça gicle de partout, c'est triple AAA..

Me confond pas avec ton darron qui ecoute Johnny Hallyday
rider288 publié le 25/09/2025 à 08:03
Pas de cheveux bleu = Pas d'achat
rider288 publié le 25/09/2025 à 08:05
Ducknsexe " Gameplay déjà vu " Encore une fois le JV ne s'améliorera plus. Les jeux de Foot, c'est pareil, les FPS c'est pareil. Les jeux de voitures.

Tu veux rajouter quoi de plus sur Wolverine ? Des jets Pack ? Possibilité de lancer des bananes pour faire tomber les ennemis ? quitte à ce que le jeu ne soit pas credible ?
gat publié le 25/09/2025 à 08:07
Pour la date, on sent clairement qu’ils attendent celle de Rockstar
fiveagainstone publié le 25/09/2025 à 08:22
Des jeux Marvel ce n'est pas du tout ce que j'attends de sony.
Par contre, il faut reconnaitre que c'est beau.
pcsw2 publié le 25/09/2025 à 08:39
Perso j'aime bien je le ferais sûrement sur pc .
chreasy97 publié le 25/09/2025 à 09:08
J'attends toujours des retours pour savoir si Sweet Baby Inc. est impliqué car si c'est le cas, le jeu sera detruit par cette société comme Spider-man 2 qui est une immense déception...
ouken publié le 25/09/2025 à 09:21
pas ouf du tout franchement ....
kakazu publié le 25/09/2025 à 10:03
Omega red ressemble à un vieux, c'est beau mais le réalisme rend pas bien sur cette licence. En tout cas ça rend pas aussi bien que sur Spidey je trouve.
tripy73 publié le 25/09/2025 à 10:10
Bon ben mes craintes sur le jeu après avoir vu les leaks se sont confirmées, le côté vue à l'épaule ne me plait pas du tout et j'aurais préféré une vue plus éloignée/aérienne comme celle de X-Men Origins : Wolverine ou des derniers Spider-Man.

Sans parler du rendu général que je trouve étrange avec un acteur qui ne colle pas vraiment à Logan et ressemble au final plus à Dents-de-sabre des derniers films. Enfin bref, pas fan de cette orientation "TPS" qu'on retrouve dans les productions habituelles de Sony et je regrette de voir qu'Insomniac Games est devenu une usine à produits dérivés vidéoludiques Marvel...

chreasy97 : aux dernières nouvelles c'était bien le cas et quand on voit le design des persos dont Mystique ainsi que son actrice, je crois qu'il n'y a pas trop de doutes à avoir.
djfab publié le 25/09/2025 à 10:53
mck : déçu par quoi exactement !?

ducknsexe : "le gameplay c'est du déjà vu" : on a du voir quoi, 5 secondes de gameplay dans ce trailer, le reste c'est que des gros plans de l'action. Après je pense que personne ne s'attendait à une révolution de gameplay pour ce jeu d'action !

ghostdeath "j'ai pas trouvé ça fou, Spiderman est plus beau clairement" : le jeu est très très beau, si maintenant même les jeux d'Insomniac (qui sont toujours des claques) tu ne les trouves plus beau, ça devient grave ! Pour la comparaison avec Spider-man 2 suffit de regarder la ville, on voit au moins le même niveau de beauté que Spider-man 2 : https://youtu.be/s3pDMUWlA6I?t=60 /> Mais bon, au vu des commentaires tu sembles êtres pro-N, donc forcément, il faut dire que les magnifiques jeux PS5 sont pas ouf graphiquement ! (ce qui est culoté venant d'un pro-N si on regarde Kirby Air Riders par exemple )

thorfin : qu'est ce qui ne va pas dans le gameplay ? Sachant qu'on a presque rien vu !
yukilin publié le 25/09/2025 à 11:22
Pas du tout mon style. De toute façon de base, le personnage ou les super héros Marvel ça ne m'a jamais attiré.
Je laisse ça aux fans.
zekk publié le 25/09/2025 à 11:42
C'est dingue comme certains s'inventent une vie sur cet article
ghostdeath publié le 25/09/2025 à 11:53
djfab Oh un pro Sony qui comprend pas qu'il y a des gens comme moi qu'on appelle Hardcore Gamer qui jouent sur PC / PS5 / Switch 2 et Xbox Series X.

J'ai un PC donc généralement je prends la très grande majorité des jeux dessus et donc le constat est clair depuis 2020 ma PS5 tourne quasiment pas comme ma Xbox Series X et j'ai fait Returnal sur PS5 à sa sortie avec même la fin secrète et Saros à part la DA j'ai vu quasi aucune différence, j'ai fait aussi Astro Bot et Demon's Souls Remake je fais parti du peu qui les ont acheté vu les chiffres de ventes mais bon tu sembles manifestement limité à toi t'es forcément pro si ou ça et ça te dépasse qu'on joue à tout et qu'on ne soit pas obsédé par une seule marque comme toi manifestement...
kazuchi publié le 25/09/2025 à 11:57
On dirait qu’on joue dans l’univers de Spiderman avec wolverine ça fait un peu bizarre. Du coup ça fait un décalage entre le gore et le politiquement correct de Spiderman. Bizarre.
djfab publié le 25/09/2025 à 12:32
ghostdeath : tu peux être pro-N et jouer sur d'autres supports, j'ai un ami qui est comme ça. En tout cas dire que Wolverine n'est pas fou graphiquement : soit t'es pro N ou M, soit tu ne sais pas juger les graphismes d'un jeu !
ghostdeath publié le 25/09/2025 à 13:07
djfab Ton commentaire prouve par A + B exactement ce que j'ai dit dans mon commentaire précédent

Et désolé mais le 1st trailer de Spiderman 2 pour être équitable est plus beau que ce Wolverine: https://www.youtube.com/watch?v=qIQ3xNqkVC4

J'ai fait Ratchet sur PS5 qui était aussi magnifique, vu les standards du studio qui est au top sur ça, je le trouve sur certains aspects en dessous, après je n'ai jamais dit que c'était moche et je ne joue pas à un jeu en priorité pour ses graphismes mais pour son gameplay et j'aurai aimé en savoir plus mais on a plus d'1 an pour ça.
djfab publié le 25/09/2025 à 13:42
ghostdeath : et tu viens de prouver que tu dis n'importe quoi en disant que c'est moins beau que Spider-man 2 puisque tu es obligé de reprendre le premier trailer qui ne représente pas le jeu (ce trailer est bien plus beau) au lieu de prendre une des nombreuses vidéos du jeu.
ghostdeath publié le 25/09/2025 à 14:06
djfab Donc tu dis bien que Sony truques les premiers trailers des jeux et donc que c'est pareil pour ce Wolverine à ce moment là et qu'on ne peut pas s'y fier vu que c'est les mêmes devs du coup

Donc le vrai jeu sera donc moins beau quand il sortira selon tes propos CQFD
djfab publié le 25/09/2025 à 14:20
ghostdeath : le premier trailer de Wolverine c'était en 2021, c'est ça qu'il faut comparer au premier trailer de Spider-man 2, dans les deux cas c'est pas le jeu. Ce qu'on a vu hier on voit bien du gameplay, c'est donc à comparer au trailer game play de Spider-man 2.
derby72 publié le 25/09/2025 à 14:53
Insomniac fait partie des rares studios à exploiter pleinement la PS5. Visuellement, c'est fou, et les détails (les mains, la neige, les poils) c'est du jamais vu. En plus, leurs jeux ont tendance à se bonifier au fil des présentations. Selon les leaks, on parle d'un projet à 300 millions de dollars. Avec une tonne d'amélioration de le moteur. ça va être fou !
ravyxxs publié le 25/09/2025 à 15:16
jobiwan On parle de Insomniac là garçon, sort moi un jeu éclaté qu'ils ont fait, merci

icebergbrulant Les couturiers en sueur
chreasy97 publié le 25/09/2025 à 16:57
Pour le moment je n'ai pas l'intention de prendre le jeu, il suffit de voir Mystique pour fuir.

Je suis maintenant curieux de voir Jean Grey, si c'est dans la meme veine que Mystique je serai mort de rire...
jobiwan publié le 25/09/2025 à 17:39
ravyxxs Insomniac comme tous les autres studios peuvent connaître des faux pas, voire à disparaitre des radars : Bioware, Bizarre Creations, Origin Systems, Sierra, Lucas Arts,...
Je suis persuadé que tu ne sais même pas que Wolverine est le 38ème titre qui sort de leur studio!!!
Désolé mais moi je juge un jeu à sa sortie, manette en main et non à partir de la renommée d'un studio et d'une bande d'annonce.
ravyxxs publié le 25/09/2025 à 17:49
jobiwan Oui bah grand bien te fasses !
kujotaro publié le 25/09/2025 à 18:49
La MÉGA CLAQUE. ÇA VA ÊTRE INCROYABLE.
l3andr3 publié le 26/09/2025 à 06:53
On attendra d'en voir plus
akinen publié le 26/09/2025 à 12:11
Trop sanglant. J’aime pas ce wolverine. J’prefere celui des animes
djfab publié le 26/09/2025 à 12:35
Jobiwan : laisse donc les gens hypés comme Ravyxxs exprimer leur joie ! Et puis désolé mais jusqu'à preuve du contraire ce studio fait de très bons jeux voir excellents, donc c'est une raison valable pour s'enthousiasmer, surtout que ce trailer envoie du lourd quand même, tu ne peux pas dire le contraire ! Tu ne peux pas dire que la probabilité que le jeu soit au moins très bon est faible !
