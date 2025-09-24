Marvel's Wolverine : enfin une vraie bande-annonce

Bien longtemps après son annonce, Insomniac Games est enfin prêt pour montrer à quoi ressemblera concrètement son, apparemment aussi nerveux que sanglant, et dont l'épopée autour « d'un passé sombre » le fera évidemment croiser le chemin de quelques stars de l'univers, comme Mystique et Omega Red. Un projet forcément plus linéaire qu'un virevoltantmais l'occasion de voir du pays, du Canada à Tokyo en passant par l'île de Madripoor (une île fictive hein).On en verra plus au fur et à mesure des events PlayStation à venir, le lancement étant signé pour fin 2026.