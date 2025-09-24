Marvel's Wolverine : enfin une vraie bande-annonce
Bien longtemps après son annonce, Insomniac Games est enfin prêt pour montrer à quoi ressemblera concrètement son Marvel's Wolverine, apparemment aussi nerveux que sanglant, et dont l'épopée autour « d'un passé sombre » le fera évidemment croiser le chemin de quelques stars de l'univers, comme Mystique et Omega Red. Un projet forcément plus linéaire qu'un virevoltant Spider-Man mais l'occasion de voir du pays, du Canada à Tokyo en passant par l'île de Madripoor (une île fictive hein).
On en verra plus au fur et à mesure des events PlayStation à venir, le lancement étant signé pour fin 2026.
C'est loin d'être beau, ça dégage rien de particulier, côté gameplay c'est fade.
C'est que la première vidéo, nulle doute qu'il sera bon mais pour l'heure c'est un grand Mouais.
Faut croire que ma PS5 servira encore pour quelques exclu temporaire autre que GTA 6.
En tous cas c'est top, et je crois qu'à la fin c'est bien un sentinelle.
Après les principales claques de Spider-Man étaient dans ses moments ouverts faut reconnaître.
Au moins ça semble viscéral et vu que le gameplay de Spidey s'est amélioré au fil des jeux, je pense que ça peut être fort sympa.
Même ressenti et les paroles après avec regardez il y a du sang, regardez il y a du sang, regardez il y a du sang sans nous parler du jeu en lui même à part nous dire ce sera le meilleur jeu Wolverine....
Après je surveille et ça peut me plaire mais graphiquement venant d'Insomniac j'ai pas trouvé ça fou, Spiderman est plus beau clairement et c'est fin 2026 si c'est pas repoussé c'est loin pour un jeu annoncé depuis si longtemps.
Et les gens qui parlent de sang comme ghostdeath vous oubliez toute la censure qu'on subit de nos jours, et le jeu sort sous le giron de SONY, donc j'imagine qu'ils ont dû avoir de longue discussion pour éviter que ce jeu soit aussi familial limite que les Spider-Man.
Les couturiers vont avoir du taf l’année prochaine, tant mieux pour eux, ils pourront apposer leur griffe
Très bon trailer, ce jeu va casser des bouches, ça se sent.
A partir d'un trailer, tu sais déjà jugé la qualité d'un titre techniquement, scénaristiquement et gameplay !
T'es très fort !!!
C'est vrai que Spider-Man et son PEGI 16, c'est un jeu très familial !!!
ça me fait rire, un gros beauf comme @negan n'aime pas, pourtant c'est violent, ça gicle de partout, c'est triple AAA..
Tiens tiens tiens, on se demande BIEN POURQUOI, comme par hasard, ça ne l'enchante pas?
Serait-ce.. Car c'est SONY ?
Enfin massacre, massacre, massacre.
A voir avec une autre video. Mais bon a la limite je préfère le jeux de zombie sortie sur xbox il y a un moment.
Je trouve dommage que Insomniac ne font plus que du Marvel alors qu'avant ils faisaient des shooter ultra fun.
J'ai l'impression de voir un skin de Spiderman, même si les combats sont plus violents.
Et en parlant de violence des combats, gameplay et combo, il se fera rouler dessus par Ninja Gaiden 4.
Apres spiderman 2 je reste tres mefiant vis a vis d'Insomniac et de son DEI ingame.. Dans Wolverine ca ferait tache.
Puis je vois beaucoup de gens se palucher sur Ninja Gaiden 4, pour moi déjà la DA c'est un repoussoir. Zero Hype.
Les mêmes qui critiquent mais qui le prendrai day one si c'était sur leur support.
gadjuom93 publié le 25/09/2025 à 06:17
Bon sang, ça tabasse.
Me confond pas avec ton darron qui ecoute Johnny Hallyday
Tu veux rajouter quoi de plus sur Wolverine ? Des jets Pack ? Possibilité de lancer des bananes pour faire tomber les ennemis ? quitte à ce que le jeu ne soit pas credible ?
Par contre, il faut reconnaitre que c'est beau.
Sans parler du rendu général que je trouve étrange avec un acteur qui ne colle pas vraiment à Logan et ressemble au final plus à Dents-de-sabre des derniers films. Enfin bref, pas fan de cette orientation "TPS" qu'on retrouve dans les productions habituelles de Sony et je regrette de voir qu'Insomniac Games est devenu une usine à produits dérivés vidéoludiques Marvel...
chreasy97 : aux dernières nouvelles c'était bien le cas et quand on voit le design des persos dont Mystique ainsi que son actrice, je crois qu'il n'y a pas trop de doutes à avoir.
ducknsexe : "le gameplay c'est du déjà vu" : on a du voir quoi, 5 secondes de gameplay dans ce trailer, le reste c'est que des gros plans de l'action. Après je pense que personne ne s'attendait à une révolution de gameplay pour ce jeu d'action !
ghostdeath "j'ai pas trouvé ça fou, Spiderman est plus beau clairement" : le jeu est très très beau, si maintenant même les jeux d'Insomniac (qui sont toujours des claques) tu ne les trouves plus beau, ça devient grave ! Pour la comparaison avec Spider-man 2 suffit de regarder la ville, on voit au moins le même niveau de beauté que Spider-man 2 : https://youtu.be/s3pDMUWlA6I?t=60
thorfin : qu'est ce qui ne va pas dans le gameplay ? Sachant qu'on a presque rien vu !
Je laisse ça aux fans.
J'ai un PC donc généralement je prends la très grande majorité des jeux dessus et donc le constat est clair depuis 2020 ma PS5 tourne quasiment pas comme ma Xbox Series X et j'ai fait Returnal sur PS5 à sa sortie avec même la fin secrète et Saros à part la DA j'ai vu quasi aucune différence, j'ai fait aussi Astro Bot et Demon's Souls Remake je fais parti du peu qui les ont acheté vu les chiffres de ventes mais bon tu sembles manifestement limité à toi t'es forcément pro si ou ça et ça te dépasse qu'on joue à tout et qu'on ne soit pas obsédé par une seule marque comme toi manifestement...
Et désolé mais le 1st trailer de Spiderman 2 pour être équitable est plus beau que ce Wolverine: https://www.youtube.com/watch?v=qIQ3xNqkVC4
J'ai fait Ratchet sur PS5 qui était aussi magnifique, vu les standards du studio qui est au top sur ça, je le trouve sur certains aspects en dessous, après je n'ai jamais dit que c'était moche et je ne joue pas à un jeu en priorité pour ses graphismes mais pour son gameplay et j'aurai aimé en savoir plus mais on a plus d'1 an pour ça.
Donc le vrai jeu sera donc moins beau quand il sortira selon tes propos CQFD
icebergbrulant Les couturiers en sueur
Je suis maintenant curieux de voir Jean Grey, si c'est dans la meme veine que Mystique je serai mort de rire...
Je suis persuadé que tu ne sais même pas que Wolverine est le 38ème titre qui sort de leur studio!!!
Désolé mais moi je juge un jeu à sa sortie, manette en main et non à partir de la renommée d'un studio et d'une bande d'annonce.