Crimson Desert : enfin la date de sortie

Et encore un de plus pour le Q1 2026,venant d'être signé pour le 19 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une nouvelle-bande nous a justement été proposée pour le dernier State of Play de Sony, ainsi qu'un point sur les bonus et éditions.Bonus de précommande :- Un bouclier Khaled- Un set d'armure (uniquement PS5)Edition Standard :- 69,99€Edition Deluxe :- 89,99€- Steelbook- Plusieurs goodies dont une map- Un ensemble d'équipementEdition Collector :- 279,99$ (prix à vérifier prochainement chez nous)- Ajoutera une statuette diorama de- Un autre set d'équipement dont plusieurs armes