recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Crimson Desert : enfin la date de sortie
Et encore un de plus pour le Q1 2026, Crimson Desert venant d'être signé pour le 19 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une nouvelle-bande nous a justement été proposée pour le dernier State of Play de Sony, ainsi qu'un point sur les bonus et éditions.

Bonus de précommande :
- Un bouclier Khaled
- Un set d'armure (uniquement PS5)

Edition Standard :
- 69,99€

Edition Deluxe :
- 89,99€
- Steelbook
- Plusieurs goodies dont une map
- Un ensemble d'équipement

Edition Collector :
- 279,99$ (prix à vérifier prochainement chez nous)
- Ajoutera une statuette diorama de
- Un autre set d'équipement dont plusieurs armes

  • Crimson Desert : enfin la date de sortie
  • Crimson Desert : enfin la date de sortie
  • Crimson Desert : enfin la date de sortie
plus de médias
8
Qui a aimé ?
junaldinho, adamjensen, link49, iglooo, axlenz, geneon, belmoncul, idd
publié le 25/09/2025 à 06:12 par Gamekyo
commentaires (19)
mattewlogan publié le 25/09/2025 à 06:26
Dayyyy onneeee
C cho le début d’année par contre
Ma vie sociale va en prendre un coup
sasquatsch publié le 25/09/2025 à 06:26
Rohlolo...mais comment je vais faire moi avec tous ces jeux....en plus de RE9... Et tout ce qui trouve encore sous blister....
J'ai commandé mon clone pour jouer a tout ca, mais il ne sera livré qu'en 2055...
pcsw2 publié le 25/09/2025 à 06:30
Gros Day one pour celui la , potentiellement mon goty 2026 .
ducknsexe publié le 25/09/2025 à 06:37
Il a toutes les armes pour être un goty en 2026
sickjackz publié le 25/09/2025 à 07:10
Typiquement le jeu pot pourri qui veut prendre des idees partout mais qui fera tout moyennement. A voir a 15bal...
mattewlogan publié le 25/09/2025 à 07:15
sasquatsch joue à EuroMillions et arrête de travailler
thorfin publié le 25/09/2025 à 07:28
J'avais bien aimé la première présentation, mais j'ai l'impression que ça part dans tous les sens non ?
Dragon / "robot" volant / ogre ultra agile / portail de téléportation (vraissemblablement) / ...
link49 publié le 25/09/2025 à 08:23
Je vais finalement me le prendre je pense.
patrickleclairvoyant publié le 25/09/2025 à 08:42
Là sur la vidéo c’est sur ps5 pro et en 60fps. J’espère que sur ps5 normal ce sera pas trop loin de se résultat là mode perf
malroth publié le 25/09/2025 à 08:46
day one

par contre bcp pointaient l'ergonomie manette avec énormément d'actions affectuer pour un truc ultra basique comme soulever un étendard lol.

quand j'ai vu ce qu'il fallait faire, bah oue, ils ont abusé lol.

on dirait qu'ils n'ont jamais joué aux jeux d'action aventures les dev sur ce point.

donc sur ce point j'espere qu'ils l'auront corriger d'ici la sortie.
churos45 publié le 25/09/2025 à 09:04
Franchement j'espère juste que ça ne va pas trop ramer car ça a l'air d'être fun à jouer
romgamer6859 publié le 25/09/2025 à 09:07
ça a l'air tellement complet
ravenx13 publié le 25/09/2025 à 09:38
LE BOUCLIER PORTE LE NOM DE MON FRANGIN
malroth publié le 25/09/2025 à 09:53
deadscope j'en connais aussi des Khaled
altendorf publié le 25/09/2025 à 11:14
Je ne sais toujours pas quoi en penser… Un The Witcher-like ? Un énième Souls-like ? Un mix des deux ?
shambala93 publié le 25/09/2025 à 11:43
thorfin
C’est le concept du scénario la temporalité bouleversée, c’est donc logique !
jacquescechirac publié le 25/09/2025 à 15:41
toujours être ultra méfiant avec les jeux coréens.
À juger sur pièce donc
shambala93 publié le 25/09/2025 à 20:42
jacquescechirac
Ils s’en sortent très bien avec BDO
gadjuom93 publié le 25/09/2025 à 23:08
BABABABABABAB

Ce JEU a du dragon's dogma en lui, ce sera forcément un BANGER
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Crimson Desert
6
Ils aiment
Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo