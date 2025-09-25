Crimson Desert : enfin la date de sortie

Et encore un de plus pour le Q1 2026, Crimson Desert venant d'être signé pour le 19 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une nouvelle-bande nous a justement été proposée pour le dernier State of Play de Sony, ainsi qu'un point sur les bonus et éditions.
Bonus de précommande :
- Un bouclier Khaled
- Un set d'armure (uniquement PS5)
Edition Standard :
- 69,99€
Edition Deluxe :
- 89,99€
- Steelbook
- Plusieurs goodies dont une map
- Un ensemble d'équipement
Edition Collector :
- 279,99$ (prix à vérifier prochainement chez nous)
- Ajoutera une statuette diorama de
- Un autre set d'équipement dont plusieurs armes
C cho le début d’année par contre
Ma vie sociale va en prendre un coup
J'ai commandé mon clone pour jouer a tout ca, mais il ne sera livré qu'en 2055...
Dragon / "robot" volant / ogre ultra agile / portail de téléportation (vraissemblablement) / ...
par contre bcp pointaient l'ergonomie manette avec énormément d'actions affectuer pour un truc ultra basique comme soulever un étendard lol.
quand j'ai vu ce qu'il fallait faire, bah oue, ils ont abusé lol.
on dirait qu'ils n'ont jamais joué aux jeux d'action aventures les dev sur ce point.
donc sur ce point j'espere qu'ils l'auront corriger d'ici la sortie.
C’est le concept du scénario la temporalité bouleversée, c’est donc logique !
À juger sur pièce donc
Ils s’en sortent très bien avec BDO
Ce JEU a du dragon's dogma en lui, ce sera forcément un BANGER