Saros : le prochain Housemarque se dévoile
A la sortie du State of Play, on ne se disait pas seulement où a bien pu passer Marathon et le prétendu spin-off de God of War, mais surtout qu'au Q1 2026, il va falloir faire des choix tant les jeux semblent arriver en surnombre pour anticiper la sortie d'un certain messie au printemps.

Et dans le lot il y aura donc Saros pour le 20 mars 2026 (PS5 uniquement), deuxième production de Housemarque sur la console là où d'autres représentants PlayStation Studios n'ont encore rien pondu. On peut légitimement dire que ça se reposera sur le style de Returnal, donc toujours du rogue-lite nous emmenant cette fois sur Carcosa et sa boucle temporelle liée à une mystérieuse éclipse totale, avec comme le précité une certaine volonté de proposer ce qu'il faut de de narration pourtant peu habituelle au genre.

Notons que pour garder des surprises, cette première bande-annonce ne montre que le premier biome.

publié le 24/09/2025 à 21:57 par Gamekyo
commentaires (28)
beppop publié le 24/09/2025 à 21:59
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:59
Franchement ça donne envie.
guiguif publié le 24/09/2025 à 22:00
Returnal avec une moustache. Ça fera le café mais bon, j'pense pas que ça se vendra forcement plus auprès du grand public.
J'aurais tellement préféré qu'ils se lancent dans un Metroidvania dans un univers proche de celui de Returnal.
losz publié le 24/09/2025 à 22:02
Autant l’appeler Returnal 2 quoi…
blacksad6 publié le 24/09/2025 à 22:03
Ya que moi que ca fait chier de voir tous ces jeux ou les decors, environemment et pate graphique se ressemblent? J'y jouerai surement gratuit sur PS+ un jour pour le gameplay qui sera bon, mais tous ces jeu template U5 y'en ai marre (Remnant 2, Returnal, Saros, Cronos new Dawn)
altendorf publié le 24/09/2025 à 22:04
Je suis fan ! La DA j'adore, mais alors le sound design, c'est bien méchant ! Il y a un petit côté Mick Gordon avec Doom.

losz Bah non c'est SAROS !
aozora78 publié le 24/09/2025 à 22:06
Le seul point noir c'est le héros qui est insipide visuellement et dans sa voix. Je trouve que Sélène claquait bien plus dans Returnal sur ce point là rien qu'avec sa tenue.

Mais sinon c'est day one
ravyxxs publié le 24/09/2025 à 22:10
Mais c'est Returnal
aozora78 publié le 24/09/2025 à 22:16
losz non l'univers de Returnal a ses propres codes, son lore, son univers, ses personnages, et le titre "Returnal" à un sens particulier par rapport à Sélène...

c'est une logique de débile de se dire qu'un jeu doit avoir le même nom qu'un autre juste parceque la base du gameplay et la même.

blacksad6 Intéresse toi alors aux jeux qui ont une DA plus "fraiche", comme le jeu de la Shuheisha, y a largement ce qu'il faut partout. Tu dois faire partit des tweetos qui se plaignent d'un "manque d'originalité" mais tu es surement le premier à skip les jeux qui sortent un peu des clous.
blacksad6 publié le 24/09/2025 à 22:31
aozora78 Jcomprends pas de quoi tu parles
chronokami publié le 24/09/2025 à 22:31
Guiguif Returnal avec une moustache xD
ghostdeath publié le 24/09/2025 à 22:41
Pour avoir fait Returnal en entier avec les 2 fins, c'est Returnal avec un skin DOOM ni plus ni moins xD

J'ai l'impression que le jeu c'est le Biome 2 de Returnal et le héros dégage rien.

J'ai bien aimé Returnal mais est-ce que j'ai envie de mettre 80€ pour refaire le même jeu avec une DA un peu différente que je trouve moins bonne que le 1 pas certain.
51love publié le 24/09/2025 à 23:07
ça claque tellement!

ils ont bien bossé depuis Returnal, le moteur a fait de gros progres
brook1 publié le 24/09/2025 à 23:19
Très bonne DA
soulfull publié le 25/09/2025 à 00:16
Pas impossible de trouver un lien avec l'univers de Returnal niveau scenario.Sinon , ils auraient dû choisir une combinaison moulante pour le perso.l'animation de son manteau n'est pas terrible.

Sinon je suis preneur day one pour l'instant, Returnal reste pour moi un incontournable et l'un des rares jeux Next-gen de cette génération.Et je fais confiance au Studio pour Saros.
k13a publié le 25/09/2025 à 00:23
C'est vraiment un Returnal, je n'ai pas du tout accroché à Returnal mais mon frère a adoré, il sera bien heureux de voir celui-ci.
maxx publié le 25/09/2025 à 05:39
Très très cool!
J'ai adoré Returnal, le meilleur jeu PS Studios de la PS5 pour moi donc je serai au rendez-vous pour celui-là !
wazaaabi publié le 25/09/2025 à 05:41
Génial tout simplement
mrvince publié le 25/09/2025 à 06:09
Pourquoi ils l'ont pas appelé Returnal 2 ce foutage de gueule. Après ca a l'air génial tout comme le 1er. La meilleure exclue PS5 de loin. Day one.
sasquatsch publié le 25/09/2025 à 06:12
Ok bon, Returnal 1.85
Autant j'ai adoré le Premier et pas encore fini, qutant jai pas du tout envie de celui ci
sickjackz publié le 25/09/2025 à 07:12
Returnal était excellent.
Pas mécontent de voir qu'ils sont restés sur la même formule pour l’améliorer. J'ai aimé ce que j'ai vu.
mattewlogan publié le 25/09/2025 à 07:17
ghostdeath c’est pas avec un trailer que t’as vu que le jeu était le même lol
C’est la même boîte dont c’est normal que le gameplay soit proche
Et 80 € tu trouves ça cher va regarder le prix à 220 € de flight simulator dans une grosse édition en digital haha
thorfin publié le 25/09/2025 à 07:35
git push -m "apply new skin"
kalas28 publié le 25/09/2025 à 07:40
on sent les gars qui n'ont pas finis returnal pour se demander pourquoi le titre à changé

ça avait une signification dans returnal là aucune.

bizarrement personne se demande pourquoi elden ring ne s'appelle pas dark souls 4
naoshige11 publié le 25/09/2025 à 10:36
Mais sérieusement ont s'en branle qu'il s'appel pas Returnal 2 malgré le fait qu'il en reprend les codes, Returnal était très bon dans plein de domaines et c'est une super nouvelle qu'Housemarque reprenne le gameplay.

Gros p*tain de day one, y'a pas débat.
djfab publié le 25/09/2025 à 11:02
Magnifique et excellent ! J'espère juste qu'il sera quand même un peu moins dur que Returnal !
kazuchi publié le 25/09/2025 à 11:49
Oui Returnal 2 quoi
akinen publié le 25/09/2025 à 12:55
Ayant fini Returnal dans tous les sens, j’suis ready!
Fiche descriptif
Saros
1
Ils aiment
Nom : Saros
Support : Playstation 5
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Housemarque
Genre : action
