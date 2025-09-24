Saros : le prochain Housemarque se dévoile

A la sortie du State of Play, on ne se disait pas seulement où a bien pu passer Marathon et le prétendu spin-off de God of War, mais surtout qu'au Q1 2026, il va falloir faire des choix tant les jeux semblent arriver en surnombre pour anticiper la sortie d'un certain messie au printemps.
Et dans le lot il y aura donc Saros pour le 20 mars 2026 (PS5 uniquement), deuxième production de Housemarque sur la console là où d'autres représentants PlayStation Studios n'ont encore rien pondu. On peut légitimement dire que ça se reposera sur le style de Returnal, donc toujours du rogue-lite nous emmenant cette fois sur Carcosa et sa boucle temporelle liée à une mystérieuse éclipse totale, avec comme le précité une certaine volonté de proposer ce qu'il faut de de narration pourtant peu habituelle au genre.
Notons que pour garder des surprises, cette première bande-annonce ne montre que le premier biome.
J'aurais tellement préféré qu'ils se lancent dans un Metroidvania dans un univers proche de celui de Returnal.
losz Bah non c'est SAROS !
Mais sinon c'est day one
c'est une logique de débile de se dire qu'un jeu doit avoir le même nom qu'un autre juste parceque la base du gameplay et la même.
blacksad6 Intéresse toi alors aux jeux qui ont une DA plus "fraiche", comme le jeu de la Shuheisha, y a largement ce qu'il faut partout. Tu dois faire partit des tweetos qui se plaignent d'un "manque d'originalité" mais tu es surement le premier à skip les jeux qui sortent un peu des clous.
J'ai l'impression que le jeu c'est le Biome 2 de Returnal et le héros dégage rien.
J'ai bien aimé Returnal mais est-ce que j'ai envie de mettre 80€ pour refaire le même jeu avec une DA un peu différente que je trouve moins bonne que le 1 pas certain.
ils ont bien bossé depuis Returnal, le moteur a fait de gros progres
Sinon je suis preneur day one pour l'instant, Returnal reste pour moi un incontournable et l'un des rares jeux Next-gen de cette génération.Et je fais confiance au Studio pour Saros.
J'ai adoré Returnal, le meilleur jeu PS Studios de la PS5 pour moi donc je serai au rendez-vous pour celui-là !
Autant j'ai adoré le Premier et pas encore fini, qutant jai pas du tout envie de celui ci
Pas mécontent de voir qu'ils sont restés sur la même formule pour l’améliorer. J'ai aimé ce que j'ai vu.
C’est la même boîte dont c’est normal que le gameplay soit proche
Et 80 € tu trouves ça cher va regarder le prix à 220 € de flight simulator dans une grosse édition en digital haha
ça avait une signification dans returnal là aucune.
bizarrement personne se demande pourquoi elden ring ne s'appelle pas dark souls 4
Gros p*tain de day one, y'a pas débat.