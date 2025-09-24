Saros : le prochain Housemarque se dévoile

A la sortie du State of Play, on ne se disait pas seulement où a bien pu passeret le prétendu spin-off de, mais surtout qu'au Q1 2026, il va falloir faire des choix tant les jeux semblent arriver en surnombre pour anticiper la sortie d'un certain messie au printemps.Et dans le lot il y aura doncpour le 20 mars 2026 (PS5 uniquement), deuxième production de Housemarque sur la console là où d'autres représentants PlayStation Studios n'ont encore rien pondu. On peut légitimement dire que ça se reposera sur le style de, donc toujours du rogue-lite nous emmenant cette fois sur Carcosa et sa boucle temporelle liée à une mystérieuse éclipse totale, avec comme le précité une certaine volonté de proposer ce qu'il faut de de narration pourtant peu habituelle au genre.Notons que pour garder des surprises, cette première bande-annonce ne montre que le premier biome.