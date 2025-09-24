recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
[RAPPEL] Capcom Spotlight à 16h00
A 16h aujourd'hui même, donc dans quelques minutes, Capcom tiendra son nouveau Spotlight spécial TGS avec tout de même 40 minutes de programme pour évoquer les titres à venir, de Pragmata à Onimusha : Way of the Sword en passant par Monster Hunter Stories 3, tout en faisant un point suivi sur Street Fighter 6 et Monster Hunter Wilds.

On rappelle encore que même en mettant de côté une surprise ou deux, Resident Evil Requiem ne fera pas partie du programme, probablement réservé au State of Play de ce soir.

3
Qui a aimé ?
tripy73, link49, kisukesan
publié le 24/09/2025 à 13:34 par Gamekyo
commentaires (11)
micheljackson publié le 24/09/2025 à 13:38
On connait Capcom, ça va être 35 minutes de Monster Hunter et 5 minutes pour tout le reste.
ippoyabukiki publié le 24/09/2025 à 13:39
Il est aussi possible qu'ils se contentent de ne parler que des jeux déjà sortis non ?
marchand2sable publié le 24/09/2025 à 13:43
Franchement ils sont bidons leurs Spotlight a chaque fois malgré la présence de très bon jeu...
newtechnix publié le 24/09/2025 à 14:10
Kojima, Capcom et ce soir Sony cela enchaine le TGS est déjà là.
yanssou publié le 24/09/2025 à 14:23
Onimusha à l'air fou
thorfin publié le 24/09/2025 à 14:38
Il m'intrigue vraiment ce pragmata, j'aime bien l'univers qu'il semble proposer.
patrickleclairvoyant publié le 24/09/2025 à 14:42
Du récap de perroquet
mercure7 publié le 24/09/2025 à 14:44
Vous pouvez chouiner, en tout cas le trailer C.Viper pète la bouche, elle a l'air d'avoir conserver son gameplay de SF4 (high jump / seismo cancels etc)

Ca va être sûrement le perso le plus dur à maîtriser, en terme de gameplay.

https://youtu.be/fLvwAM3xprI?si=2AoFo4GNpolkxfPc
tripy73 publié le 24/09/2025 à 14:46
thorfin : pareil et le système de jeu est plutôt original, reste à voir ce que ça donnera manette en main.
ippoyabukiki publié le 24/09/2025 à 14:47
Monster hunter stories 3 m'intéresse, par contre j'ai la sensation que le principe de gameplay de pragmata me ferait vite chier.
skk publié le 24/09/2025 à 19:48
ippoyabukiki Le "mini jeu" de piratage à l'air bien relou
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Capcom
56
Ils aiment
Nom : Capcom
site officiel : http://www.capcom.com
Copyright © Gamekyo