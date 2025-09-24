recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Octopath Traveler 0 : le trailer du TGS
Ce n'est pas encore le grand retour en grâce pour Square Enix mais l'éditeur aura de quoi nous faire patienter avant sa remise sur les rails en matière de AAA, avec par exemple Octopath Traveler 0 qui accueille tout naturellement un trailer spécial TGS 2025.

Une réadaptation du jeu mobile qui ne manque pas d'arguments au niveau du contenu (ville à reconstruire, 30 % de scénario inédit déjà copieux de base, système plus complet) mais même avec cela et le doux prix de 49,99€, nombreux risquent de passer à côté faute d'une traduction FR.

  • Octopath Traveler 0 : le trailer du TGS
  • Octopath Traveler 0 : le trailer du TGS
  • Octopath Traveler 0 : le trailer du TGS
  • Octopath Traveler 0 : le trailer du TGS
plus de médias
1
Qui a aimé ?
ouken
publié le 24/09/2025 à 07:10 par Gamekyo
commentaires (6)
newtechnix publié le 24/09/2025 à 07:15
c'était étrange après le succès du premier (du second aussi?) de voir Square offrir un épisode au mobile
mizuki publié le 24/09/2025 à 07:19
C'est surtout étrange de nous offrir depuis plusieurs années des rpg/tactical un peu de niche, traduit en vf, et de nous laisser celui-ci en anglais sur une franchise qui a largement fait ses preuves
soulfull publié le 24/09/2025 à 07:45
Toujours pas encore commencé le 2.Je ne sais pas si je vais m'en sortir avec tous ces jeux.
kidicarus publié le 24/09/2025 à 08:55
mizuki c'est peut être parce qu'il pas Nintendo derrière ui il me semble le distribuait en occident.
Mais je me trompe sûrement.
mattewlogan publié le 24/09/2025 à 12:24
Il a l’air bien sympa pour les froides nuit d’hiver
link49 publié le 24/09/2025 à 16:11
Il sera mien je pense.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Octopath Traveler 0
0
Ils aiment
Nom : Octopath Traveler 0
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo