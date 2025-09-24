Yakuza Kiwami 3 officialisé avec présentation, prix, date de sortie et un spin-off
Là encore sans surprise par le malheur des leaks, Yakuza Kiwami 3 est bien une réalité et sera même entre nos mains dès le 12 février 2026 sans faire de jaloux : PC, PlayStation 5 (et 4), Xbox Series et Nintendo Switch 2, pour 59,99€ dans tous les cas (et édition Deluxe à 74,99€ pour des skins et musiques bonus).
On ne connaît pas encore les nouveautés de ce remake du troisième épisode, exception faite de la naturelle upgrade graphique.
L'autre annonce, pas leakée pour une fois concerne un spin-off (« Dark Ties ») où l'on jouera le personnage de Yoshitaka Mine, sans date pour le moment.
Par contre bizarre qu'il ya une date pour le 3 sur pc nottament mais le 1 et le 2 sont encore exlu switch 2 non ?
La seule vraie exclu Switch 2 jusqu'à présent c'était Yakuza 0 Director's Cut, qui lui aussi a été annoncé pour toutes les autres plateformes avec le français, le 8 décembre aussi
Pas dans les 2 premiers hélas.
obi69 a voir. Ils ajouteront probablement des mini jeux et autres.
edit: je viens de voir la page du 0 Director cut , a première vue faut repasser a la caisse , ça c'est vraiment pas fou