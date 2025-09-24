recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Yakuza Kiwami 3 officialisé avec présentation, prix, date de sortie et un spin-off
Là encore sans surprise par le malheur des leaks, Yakuza Kiwami 3 est bien une réalité et sera même entre nos mains dès le 12 février 2026 sans faire de jaloux : PC, PlayStation 5 (et 4), Xbox Series et Nintendo Switch 2, pour 59,99€ dans tous les cas (et édition Deluxe à 74,99€ pour des skins et musiques bonus).

On ne connaît pas encore les nouveautés de ce remake du troisième épisode, exception faite de la naturelle upgrade graphique.

L'autre annonce, pas leakée pour une fois concerne un spin-off (« Dark Ties ») où l'on jouera le personnage de Yoshitaka Mine, sans date pour le moment.





9
Qui a aimé ?
dooku, kisukesan, adamjensen, eruroraito7, famimax, yanssou, link49, spartan1985, bogsnake
publié le 24/09/2025 à 05:56 par Gamekyo
commentaires (11)
patrickleclairvoyant publié le 24/09/2025 à 06:06
Sur Steam ça dit qu’il y’a les sous-titres fr. Ça devient une évidence mais comme ça a été un frein pour beaucoup, dont moi, alors je précise
ippoyabukiki publié le 24/09/2025 à 06:24
Depuis que sega edite lui meme ses jeux, il y a toujours les sous titre fr patrickleclairvoyant
ippoyabukiki publié le 24/09/2025 à 06:26
Et comme nouveauté il y a la modélisation du super acteur globalement connu pour son role de sato dans tokyo vice
soulfull publié le 24/09/2025 à 06:52
Franchement ça rend super bien même si le 3 est celui que j'aime le moins.Un remake du 4 et du 5, ça va vraiment être mortel avec tous les persos à contrôler.
noishe publié le 24/09/2025 à 09:06
Le spin-off sur Mine, très inattendu En tout cas excellent, j'ai beaucoup aimé le 3 contrairement à certains. Tant qu'ils corrigent les ennemis qui se protègent non stop, ça sera parfait
malroth publié le 24/09/2025 à 09:08
Je vais enfin decouvrir tous les yakuza grace à la trad fr. Tres content

Par contre bizarre qu'il ya une date pour le 3 sur pc nottament mais le 1 et le 2 sont encore exlu switch 2 non ?
noishe publié le 24/09/2025 à 09:17
malroth Yakuza Kiwami 1 et 2 sont déjà disponibles sur toutes les autres plateformes depuis plusieurs années, et là une version PS5 et Xbox Series a été annoncée pour le 8 décembre La trad FR sera rajoutée en maj gratuite sur Steam (aucune idée si la maj FR sera rajoutée pour les versions PS4 et Xbox One).

La seule vraie exclu Switch 2 jusqu'à présent c'était Yakuza 0 Director's Cut, qui lui aussi a été annoncé pour toutes les autres plateformes avec le français, le 8 décembre aussi
bigsnake publié le 24/09/2025 à 12:30
ippoyabukiki
Pas dans les 2 premiers hélas.
obi69 publié le 24/09/2025 à 16:58
Le 3 c'est clairement le moins bon et il fait à peine une douzaine d'heure en ligne droite. Ca fait cher le Remake où finalement on voit pour le moment très peu de différence avec la version Remastered.
sdkios publié le 24/09/2025 à 18:48
Hate de le faire vu que j'ai jamais fait le 3, j'attendais ce remake! Fevrier en plus c'est pas si loin!
obi69 a voir. Ils ajouteront probablement des mini jeux et autres.
geo62 publié le 25/09/2025 à 05:47
ça serait cool un update payant pour ceux qui ont déjà le 3 en pc car repayer plein pot , ça fait chier quand même , en tout cas c'est cool si les Yakuza arrivent en FR , perso ça m'avait bloqué car relou , j'ai commencé a y jouer avec la traduction communautaire

edit: je viens de voir la page du 0 Director cut , a première vue faut repasser a la caisse , ça c'est vraiment pas fou
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Yakuza Kiwami 3
0
Ils aiment
Nom : Yakuza Kiwami 3
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : action-aventure
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo