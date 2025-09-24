Yakuza Kiwami 3 officialisé avec présentation, prix, date de sortie et un spin-off

Là encore sans surprise par le malheur des leaks,est bien une réalité et sera même entre nos mains dès le 12 février 2026 sans faire de jaloux : PC, PlayStation 5 (et 4), Xbox Series etSwitch 2, pour 59,99€ dans tous les cas (et édition Deluxe à 74,99€ pour des skins et musiques bonus).On ne connaît pas encore les nouveautés de ce remake du troisième épisode, exception faite de la naturelle upgrade graphique.L'autre annonce, pas leakée pour une fois concerne un spin-off (« Dark Ties ») où l'on jouera le personnage de Yoshitaka Mine, sans date pour le moment.