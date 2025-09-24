Le trailer TGS d'Onimusha : Way of the Sword

L'un des principaux morceaux du TGS,donc a eu droit à sa quatrième bande-annonce pour mettre un peu plus en avant le destin de Miyamoto Musashi et ses nombreuses rencontres entre deux découpages de démons.Ironisons tout de même 2 minutes sur le fait que ce nouvel épisode en est donc à son quatrième trailer alors que nous n'avons toujours pas de date autre que « 2026 », pendant quesemble vouloir garder l'essentiel de ses secrets alors qu'il sort dans moins de 5 mois.