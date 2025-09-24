recherche
Le trailer TGS d'Onimusha : Way of the Sword
L'un des principaux morceaux du TGS, Onimusha : Way of the Sword donc a eu droit à sa quatrième bande-annonce pour mettre un peu plus en avant le destin de Miyamoto Musashi et ses nombreuses rencontres entre deux découpages de démons.

Ironisons tout de même 2 minutes sur le fait que ce nouvel épisode en est donc à son quatrième trailer alors que nous n'avons toujours pas de date autre que « 2026 », pendant que Resident Evil Requiem semble vouloir garder l'essentiel de ses secrets alors qu'il sort dans moins de 5 mois.

8
Qui a aimé ?
nicolasgourry, ouken, junaldinho, eruroraito7, yanssou, mazeroza, yukilin, xevius
publié le 24/09/2025 à 14:34 par Gamekyo
commentaires (12)
amario publié le 24/09/2025 à 15:06
Purée ca fait longtemps que j'ai pas été hype par un jeu
ravyxxs publié le 24/09/2025 à 15:11
J'espère que ça sera juste de l'action et pas du souls like façon avec fenêtre de parade etc.
kujotaro publié le 24/09/2025 à 15:12
Magnifique bordel. Day one.
altendorf publié le 24/09/2025 à 15:18
ravyxxs C'est bien parti pour être du souls-like
mattewlogan publié le 24/09/2025 à 15:41
Très très grosse hype pour ce jeu
Je me suis refait les Remaster des deux premiers en attendant
vargas18 publié le 24/09/2025 à 15:53
vite une date !
vyse publié le 24/09/2025 à 16:13
altendorf ravyxxs de mémoire ça a été confirmé que ça s'inspirait des souls mais que ce n'était pas du tout un souls like ça reste un jeu d'action
bladagun publié le 24/09/2025 à 16:45
Ça me hype à peu prés 730 fois plus que yotei
snave publié le 24/09/2025 à 16:48
C'est pas du tout un souls like et ça ne s'en inspire pas, je sais pas ce que vous racontez plus haut. On voit très bien que au niveau gameplay on reste sur le même délire que les précédents Onimusha, j'ai justement fini le 1er y'a pas longtemps et la je suis actuellement sur le 2.

C'est fou de voir du souls like partout.
sdkios publié le 24/09/2025 à 18:54
snave c'est ce que je me disais aussi. Maintenant tu vois un perso qui peut parer face a un ennemi balaise = "c'est un souls like!"
Onimusha a toujours proposé un systeme de contre.
kurosu publié le 24/09/2025 à 19:34
Il vous faut des lunettes si vous voyez que ça ressemble au soul, sérieusement ces joueurs en herbe
soulfull publié le 25/09/2025 à 12:24
Ces moteurs maisons sont tellements plus séduisants que l'unreal engine 5. Le jeu est magnifique.
Fiche descriptif
Onimusha : Way of the Sword
2
Ils aiment
Nom : Onimusha : Way of the Sword
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
