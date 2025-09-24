[RAPPEL] State of Play à 23h00

Plus gros rendez-vous du jour, le nouveau State of Play de Sony se tiendra ce soir à 23h00 pour nous délivrer annonces et trailers durant 35 minutes, dont cinq spécialement consacrées au Saros de Housemarque qu'on verra débouler l'année prochaine sur PlayStation 5.
Pour le reste, la logique voudrait que l'on reparte avec des nouvelles de Marathon, Resident Evil Requiem, NiOh 3 et le spin-off 2D de God of War, mais attendons sagement avant de commencer à sortir sa liste de tous les espoirs.
Marvel's Wolverine
God of Vania
SAROS
NIOH 3 (trailer + date)
Stellar Blade (DLC)
Marvel Tokon (new fighters)
Resident Evil 9 (Léon)
Ghost Of Yotei (court trailer + Legends)
Pour le reste je ne me fais pas de soucis si ils sont bien là.
Dommage qu'ils aient pas eu la meme stratégie avec Concord. Au moins ça leur a appris une bonne leçon pour Marathon.
20 MARS 2026 OMG
pas un pauvre remaster
Pareil avec leur remaster là... qui s'occupe des trailers chez Koei Tecmo ?
Et bordel encore un trailer de FF Tactics...
Non mais le Q2 t'as un petit jeu, GTA je crois .
Tu dis de la merde… c’est maladif !
Et au final on dirait un Uncharted ultra énervé. Pourquoi pas on verra bien l'histoire qu'ils feront.
Tu pensais que ça allait être quoi ? Un Jrpg tactique ? Un Moba ? Un pokemon like ?
Let it Die: Inferno = Decembre 2025
NiOh 3 = Février 2026
SAROS = Mars 2026
Marvel's Wolverine = Automne 2026
God of Vania = ??? 2026
Marvel Tokon = ??? 2026
Sérieux ils attendent quoi pour montrer ces deux derniers ? On verra pour les Game Awards.
Non je ne suis pas teubé.
Rien de palpitant de nouveau...
au moins ca aurait été un peu plus interessant...
Pas terrible comme state of play sinon. Quelques jeux sympa, mais rien de bien impactant pour le coup.
Les leaks étaient a la masse en tout cas
T’es pas net …
ippoyabukiki
On a rien vu, les Spiderman sont très bon, pas envie d’avoir un God of war lourd. Wolverine n’est pas un paquebot, il bouge très vite.
*si on se base seulement sur le mois de septembre 2025 !
nicolasgourry Wolverine, aucun effet ?!
Tu ne dirais pas ça s’il te massait