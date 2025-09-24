recherche
[RAPPEL] State of Play à 23h00
Plus gros rendez-vous du jour, le nouveau State of Play de Sony se tiendra ce soir à 23h00 pour nous délivrer annonces et trailers durant 35 minutes, dont cinq spécialement consacrées au Saros de Housemarque qu'on verra débouler l'année prochaine sur PlayStation 5.

Pour le reste, la logique voudrait que l'on reparte avec des nouvelles de Marathon, Resident Evil Requiem, NiOh 3 et le spin-off 2D de God of War, mais attendons sagement avant de commencer à sortir sa liste de tous les espoirs.

publié le 24/09/2025 à 16:00 par Gamekyo
commentaires (79)
magneto860 publié le 24/09/2025 à 16:22
Pas d'annonces Ps Plus déjà, pour l'Essentiel c'est censé être mercredi prochain et pour l'Extra dans deux semaines.
wickette publié le 24/09/2025 à 16:30
J’espère un truc sympa, ça fait un moment qu’on a pas eu d’info sur certains first parties
aozora78 publié le 24/09/2025 à 16:54
Pour Marathon, il n'y aura pas de nouvelles apparemment. Pareil pour Intergalactic.

Marvel's Wolverine
God of Vania
SAROS
NIOH 3 (trailer + date)
Stellar Blade (DLC)
Marvel Tokon (new fighters)
Resident Evil 9 (Léon)
Ghost Of Yotei (court trailer + Legends)
aozora78 publié le 24/09/2025 à 17:54
J'ai pas confiance en Wolverine par contre. Pareil avec la potentielle DA pour God of Vania.

Pour le reste je ne me fais pas de soucis si ils sont bien là.
maisnon publié le 24/09/2025 à 18:31
aozora78 pour un jeu qui devait sortir le 23 septembre dernier. Ils sont vraiment en train de fortement revoir leur copie.
keiku publié le 24/09/2025 à 19:03
moi jeu veut le trailer du prochain action rpg de vanillaware (même si ce ne sera pas pour tout de suite...)
raykaza publié le 24/09/2025 à 19:28
Half life 3
aozora78 publié le 24/09/2025 à 19:45
maisnon yep, franchement qu'ils se posent les bonnes questions et travaillent dessus et revoient leur modèle économique.
maisnon publié le 24/09/2025 à 19:47
aozora78

Dommage qu'ils aient pas eu la meme stratégie avec Concord. Au moins ça leur a appris une bonne leçon pour Marathon.
legend83 publié le 24/09/2025 à 20:25
J'aurais bien souhaite voir du Intergalactic Le premier trailer m'avait bien plu.
newtechnix publié le 24/09/2025 à 20:32
I'm ready for the big show
ducknsexe publié le 24/09/2025 à 20:58
Bon allé je me fais chier on va regardé ça en douceur...
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:00
J'aimerais une vidéo de gameplay de Intergalactic : The Heretic Prophet
aozora78 publié le 24/09/2025 à 21:03
Housemarque les BEST
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:03
ça se voit que c'est les développeurs de Returnal
aozora78 publié le 24/09/2025 à 21:06
En fait c'est vraiment Returnal 2 dans un nouvel univers Ce qui n'est pas pour me déplaire Mais bordel les boss et les decors !!!
20 MARS 2026 OMG
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:06
Pas mal dans son genre : Saros
blacksad6 publié le 24/09/2025 à 21:07
Saros...sans moi cette fois. Les environnments template du UnrealEngine sans ames à la returnal, remnant 2, cronos
shanks publié le 24/09/2025 à 21:07
Du calme le Q1 2026 les mecs...
jenicris publié le 24/09/2025 à 21:07
Vraiment bien Saros
battossai publié le 24/09/2025 à 21:08
Disco Elysium 2??
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:08
Même une date, cool 20 mars 226
aozora78 publié le 24/09/2025 à 21:08
Ah par certains des créateurs de Disco Elysium
beppop publié le 24/09/2025 à 21:08
excellent saros
walterwhite publié le 24/09/2025 à 21:08
C’est du Returnal pur jus et tant mieux
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:09
Et bien voila un jeu Microsoft comme prévu
aozora78 publié le 24/09/2025 à 21:09
Ah bah Flight Sim comme certaines rumeurs l'évoquaient.
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:12
Deux EX remaster !
shanks publié le 24/09/2025 à 21:13
Donnez un remake à Deus Ex bande de cons,
pas un pauvre remaster
aozora78 publié le 24/09/2025 à 21:18
Mais bordel ce trailer de NiOh 3 est immonde. Monté avec le cul.
Pareil avec leur remaster là... qui s'occupe des trailers chez Koei Tecmo ?

Et bordel encore un trailer de FF Tactics...
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:19
Nioh 3 et en plus la date 6 Février 2026 (bonne date, c'est mon anniversaire ^^ )
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:22
Code Vein 2 et encore une date : 30 Janvier 2026
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:26
Chronoscript c'est original !
osiris67 publié le 24/09/2025 à 21:27
Surtout illisible.
ouken publié le 24/09/2025 à 21:27
Putain d'un ennui...
shambala93 publié le 24/09/2025 à 21:29
J’espère vraiment que Crimson Desert sera bon… y a un potentiel de dingue !
iglooo publié le 24/09/2025 à 21:30
En fait Sony c'est devenu Big Ben
romgamer6859 publié le 24/09/2025 à 21:31
des hauts parleurs !
wickette publié le 24/09/2025 à 21:32
shanks
Non mais le Q2 t'as un petit jeu, GTA je crois .
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:33
ça commence par les jeux Sony qui arrivent sur PC, puis les enceintes Sony pour PC...a un moment plus besoin de console
keiku publié le 24/09/2025 à 21:34
on dirait une conf xbox...
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:35
Wolverine kombat ^^
yanssou publié le 24/09/2025 à 21:36
Wolverine ça tue
kpax69 publié le 24/09/2025 à 21:36
yeah liam Mcintyre comme acteur de Wolverine
shambala93 publié le 24/09/2025 à 21:36
Mystique jouable ? Sympathique même si c’est le bordel ^^ je suis hype si l’ambiance est la !
ouken publié le 24/09/2025 à 21:36
Il a pas trop changer de la version internet wolverine ... Next total
osiris67 publié le 24/09/2025 à 21:36
Violent wolverine punaise
zekk publié le 24/09/2025 à 21:37
Wolverine m'emballe bien
blacksad6 publié le 24/09/2025 à 21:38
Spartacus qui fait Wolverine. Il a pris un coup de vieux
beppop publié le 24/09/2025 à 21:38
bordel de cul
shambala93 publié le 24/09/2025 à 21:39
ouken
Tu dis de la merde… c’est maladif !
walterwhite publié le 24/09/2025 à 21:39
The claque Wolverine.
liberty publié le 24/09/2025 à 21:39
Wolverine c'est le GOTY 2026
aozora78 publié le 24/09/2025 à 21:39
C'est bien, on va voyager à travers le monde avec Wolverine, le Canada, Madripour, le Japon... ce qu'on ne faisait pas dans Spider-Man.

Et au final on dirait un Uncharted ultra énervé. Pourquoi pas on verra bien l'histoire qu'ils feront.
ippoyabukiki publié le 24/09/2025 à 21:40
En gros wolverine c'est exactement pareil que Spiderman mais avec un mode gore. Ca ne m'attire pas du tout
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:41
Wolverine ça me fait aucun effet.
ducknsexe publié le 24/09/2025 à 21:41
Chronoscript the endless end m enballe bien plus que wolverine...
shambala93 publié le 24/09/2025 à 21:41
ippoyabukiki
Tu pensais que ça allait être quoi ? Un Jrpg tactique ? Un Moba ? Un pokemon like ?
ouken publié le 24/09/2025 à 21:41
shambala93 ta testé la version leak ? Moi oui et ça a pas trop bouger ça m'emballe pas point , next mec
aozora78 publié le 24/09/2025 à 21:42
Ghost Of Yotei = Octobre 2025
Let it Die: Inferno = Decembre 2025
NiOh 3 = Février 2026
SAROS = Mars 2026
Marvel's Wolverine = Automne 2026

God of Vania = ??? 2026
Marvel Tokon = ??? 2026

Sérieux ils attendent quoi pour montrer ces deux derniers ? On verra pour les Game Awards.
legend83 publié le 24/09/2025 à 21:42
Bon, ca ne m'a pas bien emballe. Meme Saros, l'univers paraissait interessant, et maintenant qu'on voit le gameplay, cela m'a refroidit. Dommage, ce sera pour une prochaine fois.
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:42
Nous avons pas mal de dates, ça c'est bien.
battossai publié le 24/09/2025 à 21:42
Zero Parades et Wolverine (depuis X-men Origins: Wolverine pas eu de bon jeu sur le personnage)
shambala93 publié le 24/09/2025 à 21:42
ouken
Non je ne suis pas teubé.
ouken publié le 24/09/2025 à 21:43
Pareil pas super state of
skk publié le 24/09/2025 à 21:43
shambala93 Cool hein...
Rien de palpitant de nouveau...
ippoyabukiki publié le 24/09/2025 à 21:43
shambala93 ca aurait pu etre comme god of war ou assassin's creed. Pas un jeu ultra scripté comme on le voit là, où on va voir environs 300 fois les memes finishing
keiku publié le 24/09/2025 à 21:44
playstation, il vont avoir du mal pour la prochaine gen...

shambala93 Tu pensais que ça allait être quoi ? Un Jrpg tactique ? Un Moba ? Un pokemon like ?

au moins ca aurait été un peu plus interessant...
ouken publié le 24/09/2025 à 21:44
shambala93 mdr tu te voile la face rien que la aller bonne nuit
sdkios publié le 24/09/2025 à 21:44
Bah alors, Dusk Golem s'est encore trompé pour RE?
Pas terrible comme state of play sinon. Quelques jeux sympa, mais rien de bien impactant pour le coup.
Les leaks étaient a la masse en tout cas
opthomas publié le 24/09/2025 à 21:44
Mise à part Wolverine rien de folichon pour ma part.
romgamer6859 publié le 24/09/2025 à 21:45
On a eu quelques dates c'est bien mais sinon pas convaincu plus que ça par wolverine, je ne dois plus être la cible.
bladagun publié le 24/09/2025 à 21:46
Ça a l'air terrible wolverine, j'aime le faite qu'on bouge partout, pas de monde ouvert mais une vrai aventure à la Uncharted ou on voyage à travers le monde, parfait !
shambala93 publié le 24/09/2025 à 21:47
ouken
T’es pas net …
ippoyabukiki
On a rien vu, les Spiderman sont très bon, pas envie d’avoir un God of war lourd. Wolverine n’est pas un paquebot, il bouge très vite.
icebergbrulant publié le 24/09/2025 à 21:49
La meilleure conférence Sony* !



*si on se base seulement sur le mois de septembre 2025 !

nicolasgourry Wolverine, aucun effet ?!
Tu ne dirais pas ça s’il te massait
ducknsexe publié le 24/09/2025 à 21:50
insomniac games font généralement de bon jeu, Spiderman est un bon marvel, donc forcement wolverine le sera certainement. Le jeu est fun et il reste dans le schéma classique que le collant moulant. Et puis faut aimer l'univers marvels.
nicolasgourry publié le 24/09/2025 à 21:52
icebergbrulant non vraiment, bof, Saros lui par contre, il me donne envie.
mattewlogan publié le 25/09/2025 à 06:12
Enfin un très bon Showcase
newtechnix publié le 25/09/2025 à 08:31
Un bon showcase, j'avoue que Wolverine ne m'a pas vraiment attiré mais on voit qu'il y a un gros travail dessus son succès semble assuré
