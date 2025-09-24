[RAPPEL] State of Play à 23h00

Plus gros rendez-vous du jour, le nouveau State of Play de Sony se tiendra ce soir à 23h00 pour nous délivrer annonces et trailers durant 35 minutes, dont cinq spécialement consacrées aude Housemarque qu'on verra débouler l'année prochaine sur PlayStation 5.Pour le reste, la logique voudrait que l'on reparte avec des nouvelles deet le spin-off 2D de, mais attendons sagement avant de commencer à sortir sa liste de tous les espoirs.