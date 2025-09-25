Bien évidemment, Professor Layton and the New World of Steam ne sortira pas en 2025
Level-5 n'avait même pas besoin de l'annoncer officiellement : on avait tous très bien compris que Professor Layton and the New World of Steam pour 2025, c'était foutu, et sans surprise, l'éditeur déclare qu'il arrivera en 2026. Normalement hein, et toujours sur Switch 1 comme Switch 2.
Voilà, et on peut vous laisser apprécier le trailer TGS de ce nouvel épisode.
Le nouveau trailer me donne envie doublement.
Tant mieux que'une vetsion switch 1 reste d'actualité
Level 5 a définitivement perdu ses talents en chemin et c'est bien dommage
J'espère juste qu'on aura une traduction intégrale en VF et que les énigmes seront intéressantes (pas trop de maths svp)