Bien évidemment, Professor Layton and the New World of Steam ne sortira pas en 2025

Level-5 n'avait même pas besoin de l'annoncer officiellement : on avait tous très bien compris quepour 2025, c'était foutu, et sans surprise, l'éditeur déclare qu'il arrivera en 2026. Normalement hein, et toujours sur Switch 1 comme Switch 2.Voilà, et on peut vous laisser apprécier le trailer TGS de ce nouvel épisode.