recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Bien évidemment, Professor Layton and the New World of Steam ne sortira pas en 2025
Level-5 n'avait même pas besoin de l'annoncer officiellement : on avait tous très bien compris que Professor Layton and the New World of Steam pour 2025, c'était foutu, et sans surprise, l'éditeur déclare qu'il arrivera en 2026. Normalement hein, et toujours sur Switch 1 comme Switch 2.

Voilà, et on peut vous laisser apprécier le trailer TGS de ce nouvel épisode.

5
Qui a aimé ?
drybowser, nicolasgourry, destati, iglooo, elcidfx
publié le 25/09/2025 à 04:32 par Gamekyo
commentaires (13)
kidicarus publié le 25/09/2025 à 04:47
Un drame pour moi, mais bon je le voyais pas avant fin novembre début décembre. Metroid me consolera pleinement malgré ma déception envers ce report.

Le nouveau trailer me donne envie doublement.
onsentapedequijesuis publié le 25/09/2025 à 05:07
sasquatsch publié le 25/09/2025 à 06:17
Apres toutes ces années... et bin.. .
Tant mieux que'une vetsion switch 1 reste d'actualité
xenofire publié le 25/09/2025 à 07:23
bof... tout ça a perdu de son charme, et on va se retrouver avec un jeu de 2005, avec une réalisation niveau PS2, et un scénario niais comme pas possible.
Level 5 a définitivement perdu ses talents en chemin et c'est bien dommage
nicolasgourry publié le 25/09/2025 à 08:09
Dommage
kidicarus publié le 25/09/2025 à 08:30
xenofire ce que je vois ne ressemble pas à de la ps2 et ce que tu dis n'a pas de sens avec ton jeu de 2005.
churos45 publié le 25/09/2025 à 09:00
j'avais peur qu'ils perdent trop de temps à modéliser un full open-world en 3D mais finalement on garde les déplacement à l'ancienne. Moi ça me va.

J'espère juste qu'on aura une traduction intégrale en VF et que les énigmes seront intéressantes (pas trop de maths svp)
newtechnix publié le 25/09/2025 à 09:27
Un report pour le rendre multi?
destati publié le 25/09/2025 à 11:00
Le rendu est vraiment joli ! J'ai trop hâte ! Même si je dirais pas non à une ressortie des précédents (remasters ou remakes) !
lafibre publié le 25/09/2025 à 11:38
Très joli, ça a l'air cool.
thor publié le 25/09/2025 à 12:03
La performance vocale est vraiment très molle
iglooo publié le 25/09/2025 à 12:19
Level-5 le jour où ils respectent une date de sortie ils meurent!!!
link49 publié le 25/09/2025 à 13:35
Dégouté...
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Professor Layton and the New World of Steam
3
Ils aiment
Nom : Professor Layton and the New World of Steam
Support : Switch
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : puzzle
Autres versions : Switch Switch 2 -
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo