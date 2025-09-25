recherche
Xbox drague (un peu) le Japon en avec Forza Horizon 6 et une nouvelle upgrade de Flight Simulator
Sans surprise aucune (nous sommes habitués), Xbox a profité de son Live au TGS pour officialiser Forza Horizon 6 qui se déroulera justement au Japon, avec un lancement prévu pour 2026 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Notons qu'une version PS5 est d'ores et déjà signée, mais arrivera « après ». Bon après, va falloir patienter pour voir du gameplay (RDV début 2026) vu que le teaser n'est là que pour marquer le coup, mais Playground a en tout cas affiché très fièrement cette concrétisation d'une demande des fans.

Et en parlant du Japon, Microsoft Flight Simulator ‘24 en profite pour accueillir une nouvelle « World Update » spécialement dédiée à l'archipel.



publié le 25/09/2025 à 11:37 par Gamekyo
commentaires (24)
negan publié le 25/09/2025 à 11:40
Xbox avait annoncé que E-Day, Fable, Halo et FH6 sortiraient en 2026.

C'est impossible, surtout avec GTA 6, il va forcément y avoir des reports.

surtout avec la sortie de leur console en 2027, ça n'a aucun sens de ne pas avoir au moins une cartouche pour le launch
link571 publié le 25/09/2025 à 11:41
Quelle conf de merde, c’était d’un ennuie… Même Forza n’a pas rattrapé, la faute à ne pas avoir dévoiler un bout de gameplay…
sonilka publié le 25/09/2025 à 11:41
Claqué comme teaser. Ils auraient pu montrer un peu de gameplay.
malroth publié le 25/09/2025 à 11:50
negan si FH6 est pret, le sortir au printemps c'est vraiment top. ça sera avant gta 6 et en plus ce dernier risque un report car j y crois pas du tout au mois de Mai.

donc ça laisser le champs libre à FH6 pendant des mois.
rider288 publié le 25/09/2025 à 11:51
Negan State of Decay c'est 2026 aussi ?

Microsoft va devoir faire des choix pour le lancement de la prochaine gen, genre Gears ca va le décaler je pense.
rider288 publié le 25/09/2025 à 11:52
Sonilka Du Gameplay je sais pas, mais une vidéo avec de course avec le moteur du jeu par exemple. Les annonces comme ca. Fatigue...
narustorm publié le 25/09/2025 à 11:55
Sûrement pas de boîte je suppose ....
ghostdeath publié le 25/09/2025 à 11:56
Très surpris du nombre famélique de jeux annoncés pour le Game Pass dans le show d'aujourd'hui...

Forza Horizon 6 pas de gameplay dommage j'aurai bien voulu voir ce que ça donne au Japon.
skuldleif publié le 25/09/2025 à 12:08
negan si fable n'est pas encore reporté à fin 2027 pour moi tout ces jeux vont sortir next year
spartan1985 publié le 25/09/2025 à 12:40
C'est ce que Xbox doit faire avec tous ces futurs titres, plus tard ailleurs (6-12 mois) pour donner un minimum d'intérêt pour la prochaine Xbox et Gamepass. Et Spencer qui n'est pas intéressé par la VR mais qui fait bosser Asobo pour MS Flight avec le PSVR 2.
leonr4 publié le 25/09/2025 à 12:44
Le fait qu'ils l'annoncent direct sur PS5 juste après le launch sur XS/PC indique un court délai ça sera peut être seulement 4 mois comme Indiana Jones.
marcelpatulacci publié le 25/09/2025 à 13:01
ch'ui pas jeux de bagnoles mais j'ai essayé le dernier Fourça au Mexique en mode détente et c'était juste magnifique de parcourir la map hâte d'essayé le Japon (en espérant sans aucun tremblement de terre)
aozora78 publié le 25/09/2025 à 13:04
Le truc c'est que si je me le prend, ce sera uniquement pour me balader tranquille, pas faire la course, j'en ai rien à foutre de Forza et des jeux de courses
romgamer6859 publié le 25/09/2025 à 13:25
J'imagine qu'on en saura plus s'il y a un event en janvier/février, à voir la période précise de sortie aussi, là c'est juste histoire de dire "ça arrive".
mck publié le 25/09/2025 à 13:31
negan Oui, mais n'oublions pas qu'ils doivent aussi alimenter le Game Pass. Miser uniquement sur des sorties day one de studios tiers leur coûterait une fortune en plus. Surtout que les autres studio vont aussi éviter GTA... et encore plus car eux ils ont pas le gamepass.
Donc, GTA ou pas, ils seront quand même obligés de proposer du contenu (au moins le minimum).
PS : Halo c'est 2026 ? C'est le fameux remake du 1 ou le nouveau projet de 343 ?
liberty publié le 25/09/2025 à 14:04
J'espère que y aura une grosse culture du drift, des courses liées à Initial D....
skuldleif publié le 25/09/2025 à 14:45
mck remake normalement
ravyxxs publié le 25/09/2025 à 15:12
negan J'avais tort pour ce TGS comme quoi !! FH6 au Japon !!!

Par contre 2026 y a que UN jeu mec , bon courage aux autres
narcissedoyo publié le 25/09/2025 à 15:19
Mois ce que j'ai retenu c'est qu'une version PS VR2 de Microsoft Flight Simulator 24 allait arrivé
wantorx publié le 25/09/2025 à 15:23
Let's go ! j'espère une version physique pour la ps5
rogeraf publié le 25/09/2025 à 15:33
Vivement GEARS au JAPON
sasquatsch publié le 25/09/2025 à 17:04
marcelpatulacci tsunami cest tout kom
heracles publié le 25/09/2025 à 17:59
Sympa le teaser
marcelpatulacci publié le 25/09/2025 à 18:22
sasquatsch rhooo
