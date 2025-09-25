Xbox drague (un peu) le Japon en avec Forza Horizon 6 et une nouvelle upgrade de Flight Simulator

Sans surprise aucune (nous sommes habitués), Xbox a profité de son Live au TGS pour officialiserqui se déroulera justement au Japon, avec un lancement prévu pour 2026 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Notons qu'une version PS5 est d'ores et déjà signée, mais arrivera « après ». Bon après, va falloir patienter pour voir du gameplay (RDV début 2026) vu que le teaser n'est là que pour marquer le coup, mais Playground a en tout cas affiché très fièrement cette concrétisation d'une demande des fans.Et en parlant du Japon,en profite pour accueillir une nouvelle « World Update » spécialement dédiée à l'archipel.