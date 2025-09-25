Xbox drague (un peu) le Japon en avec Forza Horizon 6 et une nouvelle upgrade de Flight Simulator
Sans surprise aucune (nous sommes habitués), Xbox a profité de son Live au TGS pour officialiser Forza Horizon 6 qui se déroulera justement au Japon, avec un lancement prévu pour 2026 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Notons qu'une version PS5 est d'ores et déjà signée, mais arrivera « après ». Bon après, va falloir patienter pour voir du gameplay (RDV début 2026) vu que le teaser n'est là que pour marquer le coup, mais Playground a en tout cas affiché très fièrement cette concrétisation d'une demande des fans.
Et en parlant du Japon, Microsoft Flight Simulator ‘24 en profite pour accueillir une nouvelle « World Update » spécialement dédiée à l'archipel.
C'est impossible, surtout avec GTA 6, il va forcément y avoir des reports.
surtout avec la sortie de leur console en 2027, ça n'a aucun sens de ne pas avoir au moins une cartouche pour le launch
donc ça laisser le champs libre à FH6 pendant des mois.
Microsoft va devoir faire des choix pour le lancement de la prochaine gen, genre Gears ca va le décaler je pense.
Forza Horizon 6 pas de gameplay dommage j'aurai bien voulu voir ce que ça donne au Japon.
Donc, GTA ou pas, ils seront quand même obligés de proposer du contenu (au moins le minimum).
PS : Halo c'est 2026 ? C'est le fameux remake du 1 ou le nouveau projet de 343 ?
Par contre 2026 y a que UN jeu mec , bon courage aux autres