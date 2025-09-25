Metal Gear Solid Delta : la présentation et déjà une date du mode multi FOX Hunt

Konami a tenu son Live dédié à la présentation du mode multi de, nommé « Fox Hunt » et qui arrivera bien plus vite qu'on le pensait : le 30 octobre, précisément chez nous à 2h00 du matin (la MAJ sera évidemment déployée un peu avant).On ne sait pas encore si ce mode bénéficiera d'un suivi mais pour ce qui est du lancement, ce sera des matchs sous trois biomes dont évidemment la jungle, avec 12 joueurs répartis en groupe de 2, avec justement deux types de fonctionnalités : la fameuse tenue AT-Camo qui permet de se camoufler instantanément (et avec un effet visuel très sympa), et inversement une sorte de « sens aiguisé » dont l'activation est susceptible d'aider à repérer joueurs comme munitions, mais avec le risque d'une perte d'endurance en plus du fait que l'activation met en alerte tous les concurrents à proximité.Pour la présentation, on vous invite à cliquer ci-dessous à un peu plus de 9 minutes :