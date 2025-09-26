Level-5 : Fantasy Life i toujours plus haut et un nouveau trailer pour Inazuma Eleven Victory
Level-5 annonce que Fantasy Life i continue de bien se vendre en ayant atteint les 1,4 million d'unités écoulées, soit 200.000 de plus durant l'été. Encore une fois, une performance que n'avait pas connu l'entreprise depuis de nombreuses années, et toujours la perspective d'aller plus loin grâce au suivi, dont une nouvelle île à découvrir en décembre prochain (grosse MAJ gratuite).
Et pendant que le prochain Layton se fera attendre jusqu'en 2026, c'est Inazuma Eleven : Victory Road qui tentera de prolonger le succès retrouvé le 13 novembre prochain sur tous les supports. En voici une nouvelle bande-annonce.
C'est fou lorsqu'on se souvient de la situation de Level-5 il y a encore 2 ans, où on pariait presque sur la fermeture.
Après, l'argent doit rentré en dividendes avec l'exploitation de ses licences. Ça doit faire parti des raison de sa non fermeture.
mais je suis content du revirement de situation, j'espère toujours un retour futur de la licence des dark chronicle
keiku Un retour de Dark Chronicle serait très souhaitable, effectivement.
Nintendo devrait leur donner au moins un petit coup de main (rachat ou achat d'action ou aide externe que sais je ?)
Ils ont aider à leur manière durant l'épopé DS 3DS avec leur moyen du bord