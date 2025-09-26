recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Level-5 : Fantasy Life i toujours plus haut et un nouveau trailer pour Inazuma Eleven Victory
Level-5 annonce que Fantasy Life i continue de bien se vendre en ayant atteint les 1,4 million d'unités écoulées, soit 200.000 de plus durant l'été. Encore une fois, une performance que n'avait pas connu l'entreprise depuis de nombreuses années, et toujours la perspective d'aller plus loin grâce au suivi, dont une nouvelle île à découvrir en décembre prochain (grosse MAJ gratuite).

Et pendant que le prochain Layton se fera attendre jusqu'en 2026, c'est Inazuma Eleven : Victory Road qui tentera de prolonger le succès retrouvé le 13 novembre prochain sur tous les supports. En voici une nouvelle bande-annonce.



7
Qui a aimé ?
balf, ouken, pimoody, rendan, burningcrimson, yukilin, toastinambour
publié le 26/09/2025 à 08:36 par Gamekyo
commentaires (13)
shanks publié le 26/09/2025 à 08:38
Fantasy Life qui ira probablement aux 2 millions.
C'est fou lorsqu'on se souvient de la situation de Level-5 il y a encore 2 ans, où on pariait presque sur la fermeture.
balf publié le 26/09/2025 à 08:46
Franchement je suis très content pour la boite, ils reviennent de loin effectivement shanks
aozora78 publié le 26/09/2025 à 08:48
Content pour eux, je veux que cette entreprise soit en meilleure santé financière et créative.
zekk publié le 26/09/2025 à 08:55
franchement c'est mérité le jeu est très bon
kidicarus publié le 26/09/2025 à 08:56
shanks après avoir vu trop grand en voulant faire tout seul, aujourd'hui après une gestion minutieuse et prenant leur temps Level 5 est visiblement remis sur de bon rails.
Après, l'argent doit rentré en dividendes avec l'exploitation de ses licences. Ça doit faire parti des raison de sa non fermeture.
keiku publié le 26/09/2025 à 09:30
c'est vrai qu'il revienne de loin, mais en même temps l'enchainement de mauvaise décision, et le fait de vouloir absolument pousser yokai watch a la manière d'un pokemon (l'argent facile), au point de délaisser leur autres licence...

mais je suis content du revirement de situation, j'espère toujours un retour futur de la licence des dark chronicle
pimoody publié le 26/09/2025 à 09:43
shanks bonne ré-orientation avec grosse pause pour prendre le temps de produire qualitativement et de recentrer au lieu de s’éparpiller.

keiku Un retour de Dark Chronicle serait très souhaitable, effectivement.
noishe publié le 26/09/2025 à 10:21
pimoody Dark Cloud 3 serait tellement sympa J'aimerai beaucoup un Ni No Kuni 3 également.
kikoo31 publié le 26/09/2025 à 10:25
kidicarus shanks
Nintendo devrait leur donner au moins un petit coup de main (rachat ou achat d'action ou aide externe que sais je ?)
Ils ont aider à leur manière durant l'épopé DS 3DS avec leur moyen du bord
oreillesal publié le 26/09/2025 à 12:04
J'attends toujours une version boîte
ippoyabukiki publié le 26/09/2025 à 13:06
Le jeu est sympa mais l'histoire principale est totalement inintéressante !
pimoody publié le 26/09/2025 à 13:33
noishe pareil
ippoyabukiki publié le 26/09/2025 à 18:47
oreillesal moi je l'ai en boite, acheté sur amazon.co.jp
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Fantasy Life i
2
Ils aiment
Nom : Fantasy Life i
Support : PC
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : action-aventure
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo