Marvel Tokon : gameplay Spider-Man & Ghost Rider

Des nouvelles dude la team Arc System Works avec un nouvel aperçu de deux des personnages du casting : l'indispensable Spider-Man, et ce cher Ghost Rider qui, coïncidence, a également été confirmé il y a quelques jours en perso jouable du beat'em allToujours pas de date, l'équipe financée par Sony (ça sort uniquement sur PC & PlayStation 5) souhaitant prendre le temps nécessaire pour parfaire sa copie. A ce propos, ceux sur place ont noté que des coups ont été rajoutés pour ces deux combattants.