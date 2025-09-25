Marvel Tokon : gameplay Spider-Man & Ghost Rider

Des nouvelles du Marvel Tokon de la team Arc System Works avec un nouvel aperçu de deux des personnages du casting : l'indispensable Spider-Man, et ce cher Ghost Rider qui, coïncidence, a également été confirmé il y a quelques jours en perso jouable du beat'em all Marvel Cosmic Invasion.
Toujours pas de date, l'équipe financée par Sony (ça sort uniquement sur PC & PlayStation 5) souhaitant prendre le temps nécessaire pour parfaire sa copie. A ce propos, ceux sur place ont noté que des coups ont été rajoutés pour ces deux combattants.
J'espère au moins 40 persos svp. Même si bon...hein...
Après faut vraiment être fan du combo à outrance
Ça va très bien fonctionner pour le eSport
Perso j'aime bcp mais je ne jouerai au jeu qu'en solo car online beaucoup trop hardcore/ exigeant avec des joueurs qui poncent le moindre mécanisme de jeu pour infinitiser l'adversaire dès que 'une ouverture dans sa garde se présente et , sans savoir comment s'en défaire, c'est forcément synonyme de frustration, potentielle rage quit et perte de temps au final.
Après oui le mode assisté peut amuser les nouveaux venus/ novices mais en ligne face à des gamers expérimentés le fossé de capacités/ niveaux va vite se creuser et mener au désintéret du jeu à + ou - moins long terme.
- minimum de 12 persos supp ( 1 ligne de 4 en dessus et en dessous + 1 ligne de 2 persos en haut et en bas)
- maximum de 20 persos ( 2 lignes de 4 en haut et en bas + 1 ligne de 2 persos en haut et en bas).
Du coup si le select screen est rectangulaire, il y aurait 4 cases libres dans les coins pour un roster entre 20 et 28 persos de base + 4 persos DLC