Marvel Tokon : gameplay Spider-Man & Ghost Rider
Des nouvelles du Marvel Tokon de la team Arc System Works avec un nouvel aperçu de deux des personnages du casting : l'indispensable Spider-Man, et ce cher Ghost Rider qui, coïncidence, a également été confirmé il y a quelques jours en perso jouable du beat'em all Marvel Cosmic Invasion.

Toujours pas de date, l'équipe financée par Sony (ça sort uniquement sur PC & PlayStation 5) souhaitant prendre le temps nécessaire pour parfaire sa copie. A ce propos, ceux sur place ont noté que des coups ont été rajoutés pour ces deux combattants.

5
Qui a aimé ?
ravyxxs, kisukesan, link49, elcidfx, iglooo
publié le 25/09/2025 à 15:37 par Gamekyo
commentaires (14)
aozora78 publié le 25/09/2025 à 15:43
Euh on savait déjà qu'ils seraient dans le jeu depuis l'annonce... le faux espoir. ça m'aurait étonné aussi de ne pas avoir vraiment deux nouveaux personnages au state of play d'hier.
cail2 publié le 25/09/2025 à 15:44
Pareil, la non-annonce du jour quoi.
guiguif publié le 25/09/2025 à 15:46
Shanks se fait vieux, la mémoire lui fait défaut.
shanks publié le 25/09/2025 à 15:53
guiguif cail2 aozora78
Ouais j'avoue, mal réveillé là (dormi l'aprèm après une nuit blanche, le décalage est mauvais)

J'ai modif, désolé...
aozora78 publié le 25/09/2025 à 15:55
shanks tkt, on découvre réellement du gameplay de ces personnages plus en profondeur au moins
kujotaro publié le 25/09/2025 à 18:28
Polalala la dinguerie que c'est !!! Les anims, les décors, les intros papapapa.

J'espère au moins 40 persos svp. Même si bon...hein...
bladagun publié le 25/09/2025 à 20:21
kujotaro tu les auras tes 40 persos, après les 10 ans de contenu et battlepass premium
kujotaro publié le 25/09/2025 à 20:35
bladagun j'espère pas car vu que c'est du 4vs4 le minimum serait 40 persos pour faire 10 teams uniques minimum.
mattewlogan publié le 26/09/2025 à 05:51
C’est vraiment sublime
Après faut vraiment être fan du combo à outrance
Ça va très bien fonctionner pour le eSport
byakuyatybw publié le 26/09/2025 à 11:22
mattewlogan C'est ce que je pense aussi... Le jeu devrait bcp plaire mais surtout à ces ceux/celles qui apprennent et retiennent les meilleures combos par force d'entrainement , combats online et vidéos pour décortiquer le moveset de chaucun des persos.
Perso j'aime bcp mais je ne jouerai au jeu qu'en solo car online beaucoup trop hardcore/ exigeant avec des joueurs qui poncent le moindre mécanisme de jeu pour infinitiser l'adversaire dès que 'une ouverture dans sa garde se présente et , sans savoir comment s'en défaire, c'est forcément synonyme de frustration, potentielle rage quit et perte de temps au final.
Après oui le mode assisté peut amuser les nouveaux venus/ novices mais en ligne face à des gamers expérimentés le fossé de capacités/ niveaux va vite se creuser et mener au désintéret du jeu à + ou - moins long terme.
byakuyatybw publié le 26/09/2025 à 11:24
kujotaro Dans les faits c'est du 1 vs 1 avec une mécanique pour faire appel à des strikers et peut etre switcher de main...
byakuyatybw publié le 26/09/2025 à 11:34
bladagun kujotaro Bah, si le look du select screen ne change pas et par rapport aux 2 lignes de persos , je vois bah un rajout de:
- minimum de 12 persos supp ( 1 ligne de 4 en dessus et en dessous + 1 ligne de 2 persos en haut et en bas)
- maximum de 20 persos ( 2 lignes de 4 en haut et en bas + 1 ligne de 2 persos en haut et en bas).

Du coup si le select screen est rectangulaire, il y aurait 4 cases libres dans les coins pour un roster entre 20 et 28 persos de base + 4 persos DLC
kujotaro publié le 26/09/2025 à 14:24
byakuyatybw Oui donc c'est bien du 4vs4 merci.
mattewlogan publié le 26/09/2025 à 20:55
byakuyatybw entièrement d’accord
