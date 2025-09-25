recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Project Zero II Remake : le trailer du TGS
Koei Tecmo est revenu un peu plus concrètement sur l'annonce de Project Zero II Remake en indiquant par cette bande-annonce qu'en dehors d'une rehausse graphique et d'un meilleur jeu d'ombre/lumière pour l'ambiance, le titre a quand même eu un polish sur plusieurs aspects : sound-design compatible 7.1.4, davantage de souplesse dans le gameplay et les animations, rééquilibrage et quelques nouvelles pièces & collectibles pour la forme.

Sortie prévue pour début 2026, comme tant d'autres (PC, PS5, XBS, SW2).

  • Project Zero II Remake : le trailer du TGS
  • Project Zero II Remake : le trailer du TGS
  • Project Zero II Remake : le trailer du TGS
  • Project Zero II Remake : le trailer du TGS
plus de médias
4
Qui a aimé ?
mazeroza, link49, osiris67, yukilin
publié le 25/09/2025 à 15:45 par Gamekyo
commentaires (12)
kujotaro publié le 25/09/2025 à 18:24
Magnifique. C'est day one.
marcelpatulacci publié le 25/09/2025 à 18:43
Sans vouloir fair un débat mais Remake ou Deluxe remaster ?
naru publié le 25/09/2025 à 18:43
Excellente série. J'aimerais bien que le premier soit refait aussi.
kidicarus publié le 25/09/2025 à 19:11
La question est : est ce qu'ils partent du jeu wii ou celui d'origine ?
osiris67 publié le 25/09/2025 à 19:12
J espere enfin une version boite.
bladagun publié le 25/09/2025 à 20:17
Terrible !
greggy publié le 26/09/2025 à 05:59
Day one sans hésitation, comme chaque épisode.
yukilin publié le 26/09/2025 à 06:17
Mon project zero préféré. Vivement la date
sasquatsch publié le 26/09/2025 à 09:18
Jamais fait et cela est fortement jolie ce remakester Deluxe .
Mnt je ne sais pas si j'aurai les frissons avec des phantomes comme au siecle passé...coucou Poltergeist...
Avec casque peut être...vivement une démo
kraken publié le 26/09/2025 à 18:14
marcelpatulacci kidicarus
Ils partent de l'épisode Wii, ça se voit
marcelpatulacci publié le 26/09/2025 à 19:06
kraken ah oké, alors Deluxe remaster
kidicarus publié le 26/09/2025 à 19:57
kraken OK, je suis surpris vu que c'est Nintendo qu'avait financé.

Si on revient au cas Bayonetta, Nintendo avait autorisé l'exploitation de son travail, et là il n'y avait pas un mot.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Project Zero II Remake
0
Ils aiment
Nom : Project Zero II Remake
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo