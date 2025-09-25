Project Zero II Remake : le trailer du TGS

Koei Tecmo est revenu un peu plus concrètement sur l'annonce de Project Zero II Remake en indiquant par cette bande-annonce qu'en dehors d'une rehausse graphique et d'un meilleur jeu d'ombre/lumière pour l'ambiance, le titre a quand même eu un polish sur plusieurs aspects : sound-design compatible 7.1.4, davantage de souplesse dans le gameplay et les animations, rééquilibrage et quelques nouvelles pièces & collectibles pour la forme.
Sortie prévue pour début 2026, comme tant d'autres (PC, PS5, XBS, SW2).
Mnt je ne sais pas si j'aurai les frissons avec des phantomes comme au siecle passé...coucou Poltergeist...
Avec casque peut être...vivement une démo
Ils partent de l'épisode Wii, ça se voit
Si on revient au cas Bayonetta, Nintendo avait autorisé l'exploitation de son travail, et là il n'y avait pas un mot.