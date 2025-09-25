Project Zero II Remake : le trailer du TGS

Koei Tecmo est revenu un peu plus concrètement sur l'annonce deen indiquant par cette bande-annonce qu'en dehors d'une rehausse graphique et d'un meilleur jeu d'ombre/lumière pour l'ambiance, le titre a quand même eu un polish sur plusieurs aspects : sound-design compatible 7.1.4, davantage de souplesse dans le gameplay et les animations, rééquilibrage et quelques nouvelles pièces & collectibles pour la forme.Sortie prévue pour début 2026, comme tant d'autres (PC, PS5, XBS, SW2).