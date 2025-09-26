recherche
The Adventures of Elliot : le trailer du TGS
Remarqué dès son annonce, The Adventures of Elliot : The Millenium Tales nous a refait un coucou durant le TGS avec une nouvelle bande-annonce afin que Square Enix rappelle que la HD-2D, ce n'est pas que pour du tour-par-tour. De l'action-RPG à l'ancienne, bien solo comme il faut, dans un monde où ce qui reste de l'humanité va découvrir depuis son dernier refuge un étrange portail temporel que Elliot va évidemment vite franchir.

Sortie prévue courant 2026 sur tous les supports, et la démo Switch 2 reste accessible sur l'eShop pour les curieux.

  The Adventures of Elliot : le trailer du TGS
publié le 26/09/2025 à 07:05 par Gamekyo
mattewlogan publié le 26/09/2025 à 07:09
J’adore
ouken publié le 26/09/2025 à 09:59
le coté zelda j’adore
rbz publié le 26/09/2025 à 10:57
sympa mais alabaster le détruit par tous les pores
manix publié le 26/09/2025 à 14:53
sympa je vais surement le prendre
Fiche descriptif
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
0
Ils aiment
Nom : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
