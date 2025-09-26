The Adventures of Elliot : le trailer du TGS

Remarqué dès son annonce,nous a refait un coucou durant le TGS avec une nouvelle bande-annonce afin que Square Enix rappelle que la HD-2D, ce n'est pas que pour du tour-par-tour. De l'action-RPG à l'ancienne, bien solo comme il faut, dans un monde où ce qui reste de l'humanité va découvrir depuis son dernier refuge un étrange portail temporel que Elliot va évidemment vite franchir.Sortie prévue courant 2026 sur tous les supports, et la démo Switch 2 reste accessible sur l'eShop pour les curieux.