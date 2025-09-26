007 First Light : un trailer pour l'arrivée au casting de Gemma Chan + ouverture des précos

Double actu rapide pouravec pour commencer l'arrivée de l'actrice britannique Gemma Chan au casting, pour le rôle de Selina Tan, boss des Simulations Tactiques du MI6 et spécialisée dans la formation des jeunes recrues. Idéal pour un Bond encore dans la fleur de l'âge.En second lieu, IO Interactive annonce l'ouverture des précommandes (27 mars 2026, PC/PS5/XBS), permettant de transformer votre édition Standard en Deluxe sans surcoût, pour les bonus suivants : plusieurs tenues, quelques skins d'armes et 24h d'accès anticipé.