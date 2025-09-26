recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
007 First Light : un trailer pour l'arrivée au casting de Gemma Chan + ouverture des précos
Double actu rapide pour 007 First Light avec pour commencer l'arrivée de l'actrice britannique Gemma Chan au casting, pour le rôle de Selina Tan, boss des Simulations Tactiques du MI6 et spécialisée dans la formation des jeunes recrues. Idéal pour un Bond encore dans la fleur de l'âge.

En second lieu, IO Interactive annonce l'ouverture des précommandes (27 mars 2026, PC/PS5/XBS), permettant de transformer votre édition Standard en Deluxe sans surcoût, pour les bonus suivants : plusieurs tenues, quelques skins d'armes et 24h d'accès anticipé.

  • 007 First Light : un trailer pour l'arrivée au casting de Gemma Chan + ouverture des précos
  • 007 First Light : un trailer pour l'arrivée au casting de Gemma Chan + ouverture des précos
  • 007 First Light : un trailer pour l'arrivée au casting de Gemma Chan + ouverture des précos
  • 007 First Light : un trailer pour l'arrivée au casting de Gemma Chan + ouverture des précos
plus de médias
1
Qui a aimé ?
link49
publié le 26/09/2025 à 11:17 par Gamekyo
commentaires (26)
ravyxxs publié le 26/09/2025 à 11:35
On sait qui va être faché et boycott le jeu après ce trailer....les mêmes pour Ghost of Yotei

Pour le trailer ils se sont souvenu que 60 FPS c'était mieux que 15-20 FPS durant leur State of Play
geralttw publié le 26/09/2025 à 12:07
On peut pas preco sur S2 ?
wickette publié le 26/09/2025 à 12:09
J’espère quand même moins voir le coté hitman avec un skin 007, le jeu niveau comm faudrait qu’ils montrent comment ça s’en démarque +

Dans tous les cas, day one, il y a pire qu’etre trop proche de hitman
magneto860 publié le 26/09/2025 à 12:10
J'ai hâte de jouer à cet Uncharted 5. C'est rigolo, avec la musique ça me fait penser à un James Bond.
ravyxxs publié le 26/09/2025 à 12:38
magneto860 Bon même si ma hype du jeu sur une échelle de 10, est à 2 littéralement ce qui est très mauvais, je vois pas en quoi le jeu fait Uncharted.

Les James Bond, on pas mal d'action ce qui est normal, à voir Goldeneye, Le monde ne suffit pas, ou Demain ne meurt jamais. De ce qu'on a vu, le jeu me rappelle plus ces titres là que ceux de Craig, et je pense qu'on aurait voulu plus un James Bond dans la trempe de Craig...ou Connery.
sandman publié le 26/09/2025 à 12:49
ce plagiat qui ne choque personne... Mais un plagiat à 80e avec un skin james bond, ca devient tolérable d'acheter quand on est un fanboy, pour le reste... (troll évident sur le plagiat à géométrie variable des fanboys gamekyo qui voit du plagiat dans les jeux qu'ils n'aiment pas, mais le plagiat dans les jeux qu'ils aiment, ca devient tout de suite normal et acceptable)
zekk publié le 26/09/2025 à 12:50
sandman Plagiat de quoi stp ?
sandman publié le 26/09/2025 à 12:57
zekk y'a deja suffisamment de jeux cités comme plagiat pour m'éviter de répéter ce qui a deja été dit. Mais visiblement tu supportes pas le troll miroir.
Mais quand les gars de hitman rajoute un skin james bond à hitman, t'es tellement aveugle que t'y vois que du feu.
Et des courses poursuites en voiture vu dans 50 mille jeux... bref le ridicule ne tue pas sur gamekyo, ca voit du plagiat chez les jeux chinois, à raison ou non, mais ca ne voit pas les 30 ans de plagiat des jeux occidentaux qui ressortent les mêmes jeux avec le même gameplay... Mais tout va bien...
Le but c'est de profiter des jeux et des genres qu'on aime, mais sur gamekyo on préfère faire de la politique bien crade à faire dégouter les autres sans aucune raison...
zekk publié le 26/09/2025 à 13:01
sandman Mais visiblement tu supportes pas le troll miroir.

Ben déjà dis moi quel jeu j'ai traité de plagiat

Mais quand les gars de hitman rajoute un skin james bond à hitman, t'es tellement aveugle que t'y vois que du feu.

Définition de plagiat: Le plagiat est l'appropriation du travail ou des idées de quelqu'un d'autre et leur présentation comme étant les siennes, sans en mentionner la source.

donc les mecs ne peuvent pas se plagier eux même.

tu en dis de la merde toi
ravyxxs publié le 26/09/2025 à 13:05
sandman Mec, t'as pris ton café ???


What the fuck is this guy talking about......
mrvince publié le 26/09/2025 à 13:06
Moi Hitman avec un skin James bond je prend vous en faites un caca nerveux pour rien... Surtout que c'est eux qui ont fait les derniers Hitman donc c'est en rien un "plagiat". Sortez toucher de l'herbe.
mrpopulus publié le 26/09/2025 à 13:08
sandman
"Et des courses poursuites en voiture vu dans 50 mille jeux"

T'es dans James Bond, tu veux quoi ? Que Bond sorte dans la nature attraper des Pokémons ?
sandman publié le 26/09/2025 à 13:09
zekk je sais bien ce qu'est le plagiat... Faut juste aller plus loin que le bout de son nez quand on parle du plagiat chez les chinois alors qu'on on autorise les occidentaux à reprendre le même gameplay et les mêmes assets depuis 10 ans maintenant... C'est pas du plagiat certes, mais c'est juste le même gameplay encore et encore...
On peut pas réinventer la roue, mais reprochez aux chinois de rattraper leur retard en allant piocher le gameplay des gros jeux alors que les jeux jap et occidentaux font exactement la même chose depuis 20 ans...
C'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Et c'est ne pas voir le problème de fond concernant le plagiat, la réutilisation d'assets, de gameplay, les hommages, les assets qu'on voit tous...
Donc éviter d'être ridicule sur d'autres articles quand vous tombez dans mon piège du troll bien crasseux et vous réagissez exactement de la même manière....
zekk publié le 26/09/2025 à 13:13
sandman Donc éviter d'être ridicule sur d'autres articles quand vous tombez dans mon piège du troll bien crasseux et vous réagissez exactement de la même manière....

De nouveaux dis moi où j'ai crié au plagiat...
ce n'est pas parce que tu veux pointer du doigt la "bêtise" de certains qui tu dois être encore plus bête qu'eux en racontant n'importe quoi

le seul à être ridicule ici c'est toi et de très loin... et franchement il faut pas être net pour s'emballer pour si peu
sandman publié le 26/09/2025 à 13:23
zekk je ne te vise pas toi spécifiquement concernant le plagiat... Ils se reconnaitront...

Et je n'ai pas de leçons à recevoir sur gamekyo quand la plupart des commentaires sont faits pour provoquer...

Le ridicule ne tue pas, et c'est surtout pas sur gamekyo que je vais me sortir ridicule quand je vois des absurdités chaque jour sur gamekyo dites avec force et conviction ... alors qu'il y a beaucoup de propos qui devraient être modérés, supprimés, des personnes bannis...
Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi mon troll affiché serait plus ridicule que les propos fallacieux, désinformants voir insultants des autres, alors qu'ils le disent sérieusement et sincèrement... Et qu'ils sont convaincus qu'ils ont la vérité infuse...
altendorf publié le 26/09/2025 à 14:42
Vivement
snave publié le 26/09/2025 à 15:59
sandman Arrête de raconter n'importe quoi et va prendre un thé, ça te fera du bien, ta l'air t'es un peu tendu.
link49 publié le 26/09/2025 à 16:05
Day one sur Switch 2.
tokito publié le 26/09/2025 à 18:15
ravyxxs adamjensen gasmok2 : Pourquoi faudrait-il boycotter le jeu parce qu'il y a une jolie femme Asiatique ?

Je ne porte pas le wokisme dans mon coeur mais faut pas devenir des caricatures non plus aussi bête qu'eux, si vous ne pouvez pas faire la différence entre Dragon Age The Failguard et ce jeu, je ne peux plus rien pour vous.
adamjensen publié le 26/09/2025 à 18:20
tokito
Euh... j'ai rien dit du tout.
Au contraire, le jeu m'intéresse, et en plus je la trouve joli.
ravyxxs publié le 26/09/2025 à 18:21
tokito Ah non, moi je me moque des gens qui boycottent au contraire, ça me dérange pas du tout. C'est pour ça que je comprends pas du tout le message de sandman mais bon, peut être c'est pas moi qui suit visé...

J'ai aucun soucis d'avoir une femme en protagoniste, une indienne en second et un alien en méchant, je m'en cogne

J'ai adoré TLOU2 , jamais compris la lourdeur des gens sur Abby, qui au final était mon perso préféré de la licence , comme quoi
zekk publié le 26/09/2025 à 18:37
ravyxxs
tokito publié le 26/09/2025 à 19:20
adamjensen : Je le sais bien, je suis d'accord avec toi

ravyxxs : Bah pourquoi tu ramènes le wokisme ici, ce n'est pas le sujet, je veux bien pour un Saints Row, un Dragon Age voir un Dustborn pour se marrer mais ici, je ne vois pas.
TLOU2, je ne l'ai pas fait donc je n'ai pas de réel avis dessus, est-ce parce que Abby ressemble à un homme baraqué ? J'avais vu que certains se plaindre que son actrice dans la série était trop féminine comme quoi...
adamjensen publié le 26/09/2025 à 19:28
tokito
metroidvania publié le 26/09/2025 à 20:52
A quoi ca sert de dépenser de l'argent pour des acteurs dans un jeu au lieu de faire des personnages charismatiques fictifs ??? Je comprends pas c est pas ca qui fait v3ndre un jeu
ravyxxs publié le 26/09/2025 à 21:34
tokito Mais l'ami, ça a commencé avant même cet news, y a pas que Gamekyo hein lol. L'armada des anti woke sont et était déjà de sorti lorsqu'ils ont vu le casting coloré de ce jeu, donc non, regarde bien autour, va sur Youtube, check les commentaires, tu auras ENCORE cette vague de soldats en couche culotte pour te dire que ce jeu est une propagande woke.

Tu sais ce que j'ai vu hier sur le jeu GHOST YOTEI ?? Des gens ont littéralement descendu le test de IGN, pas parce qu'il était mauvais, non non, juste parce que l'auteur de la vidéo a eu le malheur de dire que Jin, protagoniste du un, était plat contrairement à l'héroïne. Qu'elle dégage plus un sens morale et une personalité. Perso j'ai pas apprécié Jin plus que ça. Donc s'ensuivi des insultes, des "je veux pas acheter un jeu où je contrôle une femme de ménage", "mais je vais jouer un lave vaisselle ?", " eh merde femme samouraï maintenant".

Je te parle de ça, tu comprends ou pas ? Et si tu comprends toujours pas,les anti woke sont déjà sur ce site, c'est juste qu'aujourd'hui ils ont eu une bonne sieste.

Je me moque d'eux, ils se reconnaîtront, c'est tout...
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
007 First Light
3
Ils aiment
Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo