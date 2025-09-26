007 First Light : un trailer pour l'arrivée au casting de Gemma Chan + ouverture des précos
Double actu rapide pour 007 First Light avec pour commencer l'arrivée de l'actrice britannique Gemma Chan au casting, pour le rôle de Selina Tan, boss des Simulations Tactiques du MI6 et spécialisée dans la formation des jeunes recrues. Idéal pour un Bond encore dans la fleur de l'âge.
En second lieu, IO Interactive annonce l'ouverture des précommandes (27 mars 2026, PC/PS5/XBS), permettant de transformer votre édition Standard en Deluxe sans surcoût, pour les bonus suivants : plusieurs tenues, quelques skins d'armes et 24h d'accès anticipé.
Pour le trailer ils se sont souvenu que 60 FPS c'était mieux que 15-20 FPS durant leur State of Play
Dans tous les cas, day one, il y a pire qu’etre trop proche de hitman
Les James Bond, on pas mal d'action ce qui est normal, à voir Goldeneye, Le monde ne suffit pas, ou Demain ne meurt jamais. De ce qu'on a vu, le jeu me rappelle plus ces titres là que ceux de Craig, et je pense qu'on aurait voulu plus un James Bond dans la trempe de Craig...ou Connery.
Mais quand les gars de hitman rajoute un skin james bond à hitman, t'es tellement aveugle que t'y vois que du feu.
Et des courses poursuites en voiture vu dans 50 mille jeux... bref le ridicule ne tue pas sur gamekyo, ca voit du plagiat chez les jeux chinois, à raison ou non, mais ca ne voit pas les 30 ans de plagiat des jeux occidentaux qui ressortent les mêmes jeux avec le même gameplay... Mais tout va bien...
Le but c'est de profiter des jeux et des genres qu'on aime, mais sur gamekyo on préfère faire de la politique bien crade à faire dégouter les autres sans aucune raison...
Ben déjà dis moi quel jeu j'ai traité de plagiat
Mais quand les gars de hitman rajoute un skin james bond à hitman, t'es tellement aveugle que t'y vois que du feu.
Définition de plagiat: Le plagiat est l'appropriation du travail ou des idées de quelqu'un d'autre et leur présentation comme étant les siennes, sans en mentionner la source.
donc les mecs ne peuvent pas se plagier eux même.
tu en dis de la merde toi
What the fuck is this guy talking about......
"Et des courses poursuites en voiture vu dans 50 mille jeux"
T'es dans James Bond, tu veux quoi ? Que Bond sorte dans la nature attraper des Pokémons ?
On peut pas réinventer la roue, mais reprochez aux chinois de rattraper leur retard en allant piocher le gameplay des gros jeux alors que les jeux jap et occidentaux font exactement la même chose depuis 20 ans...
C'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Et c'est ne pas voir le problème de fond concernant le plagiat, la réutilisation d'assets, de gameplay, les hommages, les assets qu'on voit tous...
Donc éviter d'être ridicule sur d'autres articles quand vous tombez dans mon piège du troll bien crasseux et vous réagissez exactement de la même manière....
De nouveaux dis moi où j'ai crié au plagiat...
ce n'est pas parce que tu veux pointer du doigt la "bêtise" de certains qui tu dois être encore plus bête qu'eux en racontant n'importe quoi
le seul à être ridicule ici c'est toi et de très loin... et franchement il faut pas être net pour s'emballer pour si peu
Et je n'ai pas de leçons à recevoir sur gamekyo quand la plupart des commentaires sont faits pour provoquer...
Le ridicule ne tue pas, et c'est surtout pas sur gamekyo que je vais me sortir ridicule quand je vois des absurdités chaque jour sur gamekyo dites avec force et conviction ... alors qu'il y a beaucoup de propos qui devraient être modérés, supprimés, des personnes bannis...
Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi mon troll affiché serait plus ridicule que les propos fallacieux, désinformants voir insultants des autres, alors qu'ils le disent sérieusement et sincèrement... Et qu'ils sont convaincus qu'ils ont la vérité infuse...
Je ne porte pas le wokisme dans mon coeur mais faut pas devenir des caricatures non plus aussi bête qu'eux, si vous ne pouvez pas faire la différence entre Dragon Age The Failguard et ce jeu, je ne peux plus rien pour vous.
Euh... j'ai rien dit du tout.
Au contraire, le jeu m'intéresse, et en plus je la trouve joli.
J'ai aucun soucis d'avoir une femme en protagoniste, une indienne en second et un alien en méchant, je m'en cogne
J'ai adoré TLOU2 , jamais compris la lourdeur des gens sur Abby, qui au final était mon perso préféré de la licence , comme quoi
ravyxxs : Bah pourquoi tu ramènes le wokisme ici, ce n'est pas le sujet, je veux bien pour un Saints Row, un Dragon Age voir un Dustborn pour se marrer mais ici, je ne vois pas.
TLOU2, je ne l'ai pas fait donc je n'ai pas de réel avis dessus, est-ce parce que Abby ressemble à un homme baraqué ? J'avais vu que certains se plaindre que son actrice dans la série était trop féminine comme quoi...
Tu sais ce que j'ai vu hier sur le jeu GHOST YOTEI ?? Des gens ont littéralement descendu le test de IGN, pas parce qu'il était mauvais, non non, juste parce que l'auteur de la vidéo a eu le malheur de dire que Jin, protagoniste du un, était plat contrairement à l'héroïne. Qu'elle dégage plus un sens morale et une personalité. Perso j'ai pas apprécié Jin plus que ça. Donc s'ensuivi des insultes, des "je veux pas acheter un jeu où je contrôle une femme de ménage", "mais je vais jouer un lave vaisselle ?", " eh merde femme samouraï maintenant".
Je te parle de ça, tu comprends ou pas ? Et si tu comprends toujours pas,les anti woke sont déjà sur ce site, c'est juste qu'aujourd'hui ils ont eu une bonne sieste.
Je me moque d'eux, ils se reconnaîtront, c'est tout...