Project EVILBANE sortira aussi sur Xbox Series, mais pas avant un lointain 2027

Netmarble, dont on se méfie toujours de sa capacité à nous envahir de micro-transactions (notons qu'on ne sait même pas si l'on parle ici d'un F2P ou d'un jeu Premium) nous en dévoile davantage sur, un action-RPG bien « stratégique » et bien « dynamique », jouable en solo comme en coopération à 4, et dont on surveillera le potentiel davantage sur le fun que le scénario : un Archidémon a envahi le monde, et des guerriers de part et d'autres vont devoir affronter ses armées.La sortie tombera durant le second semestre 2026 sur PC, tandis que les joueurs Xbox Series se voit conviés à la guerre pour 2027. Ce qui est fort loin. Les membres Insider peuvent néanmoins tâter dès maintenant la pré-alpha.