recherche
News / Blogs
Suikoden Star Leap nargue encore les consoleux
13 ans après l'épisode PSP, et en mettant de côté la compilation HD des deux premiers, l'avenir de la franchise Suikoden continue pour l'heure de se jouer autour d'un F2P mobile que même les fans auraient pu ignorer s'il ne répondait pas à l'essentiel des codes attendus et même plus : scénario comme à l'époque, recherche des alliés sans passer par du gacha (ça, ça sera avec les guests dont des persos des anciens épisodes), plein de mini-jeux, des combats tour par tour mais également des affrontements d'armées, chasse, forge, etc.

Hors iOS & Android, les intéressés pourront tout de même se rabattre sur une version Steam, accessible aussi bien sur PC que sur les « nomades » dédiés. Pas encore de date en revanche, quel que soit le support.

1
Qui a aimé ?
ravenx13
publié le 28/09/2025 à 10:08 par Gamekyo
commentaires (8)
mattewlogan publié le 28/09/2025 à 10:14
Il sera un jour sur console à n’en pas douter
aggrekuma publié le 28/09/2025 à 10:29
mattewlogan Comme Octopath Travelers Zero ... mais en anglais
olex publié le 28/09/2025 à 10:32
Comme Octo Zeroet le dernier Atelier, il finira par atterrir sur consoles, cela se fera plus souvent. Question de rentabilité.
ravenx13 publié le 28/09/2025 à 11:18
sur PC direct
grundbeld publié le 28/09/2025 à 11:43
Des cochonneries pareilles, je pense que les joueurs console s’en passeront fort bien. Donc bon, narguer… Tout le monde s’en cogne de Suikoden à part les fans hardcore de JRPG.
leonsilverburg publié le 28/09/2025 à 11:47
Octopath Traveler Zero prouve encore récemment que l'avenir d'un tel jeu finira sur les consoles...
Je suis très patient !
zekk publié le 28/09/2025 à 12:35
grundbeld et ? Donc si ça t'intéresse pas, tant pis pour les autres. Justement on a assez de preuve pour montrer que le marché du rpg tour par tour a encore un fanbase solide...
kurosu publié le 28/09/2025 à 16:41
grundbeld je l'attends sur console
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Suikoden I & II HD Remaster
7
Ils aiment
Nom : Suikoden I & II HD Remaster
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Konami
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo