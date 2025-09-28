Suikoden Star Leap nargue encore les consoleux

13 ans après l'épisode PSP, et en mettant de côté la compilation HD des deux premiers, l'avenir de la franchisecontinue pour l'heure de se jouer autour d'un F2P mobile que même les fans auraient pu ignorer s'il ne répondait pas à l'essentiel des codes attendus et même plus : scénario comme à l'époque, recherche des alliés sans passer par du gacha (ça, ça sera avec les guests dont des persos des anciens épisodes), plein de mini-jeux, des combats tour par tour mais également des affrontements d'armées, chasse, forge, etc.Hors iOS & Android, les intéressés pourront tout de même se rabattre sur une version Steam, accessible aussi bien sur PC que sur les « nomades » dédiés. Pas encore de date en revanche, quel que soit le support.