Code Vein II : trailer, gameplay et date de sortie

Opportuniste quand on voit l'embouteillage du début d'année prochaine (on ne le dira jamais assez), Bandai Namco placera doncle 30 janvier 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec ci-dessous le déroulé des vidéos : bande-annonce, longue présentation de gameplay et message spécial des développeurs (mais en anglais).Un Souls-like de plus, reprenant la particularité d'être constamment accompagné d'un allié IA à choisir selon les situations selon leurs compétences (et l'envie de tisser des liens), et dont les précommandes sont désormais ouvertes avec :- Edition standard à 69,99€.- Edition Deluxe à 89,99€ (ajoute un pack d'armes/tenues + accès à la future extension).- Edition Ultimate à 99,99€ avec mini artbook, OST numérique, pack de costumes du premier épisode et, routine, 72h d'accès anticipé (ainsi que le contenu de la Deluxe, évidemment).