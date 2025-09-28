Code Vein II : trailer, gameplay et date de sortie
Opportuniste quand on voit l'embouteillage du début d'année prochaine (on ne le dira jamais assez), Bandai Namco placera donc Code Vein II le 30 janvier 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec ci-dessous le déroulé des vidéos : bande-annonce, longue présentation de gameplay et message spécial des développeurs (mais en anglais).
Un Souls-like de plus, reprenant la particularité d'être constamment accompagné d'un allié IA à choisir selon les situations selon leurs compétences (et l'envie de tisser des liens), et dont les précommandes sont désormais ouvertes avec :
- Edition standard à 69,99€.
- Edition Deluxe à 89,99€ (ajoute un pack d'armes/tenues + accès à la future extension).
- Edition Ultimate à 99,99€ avec mini artbook, OST numérique, pack de costumes du premier épisode et, routine, 72h d'accès anticipé (ainsi que le contenu de la Deluxe, évidemment).
3 jours d'accès anticipé*
*Le jeu est jouable 3 jours avant la date de sortie. Nous ne sommes pas en mesure de garantir la durée de l'accès anticipé pour la Collector's Edition. Bien que nous fassions de notre mieux pour programmer la livraison à la date d'accès anticipé ou à une date proche, la date de livraison réelle peut varier en fonction de votre lieu de résidence et de la méthode d'expédition.