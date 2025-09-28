recherche
Des nouvelles de Romeo is a Dead Man
Suda51 a profité du dernier TGS pour nous fournir une nouvelle bande-annonce de son tout nouveau Romeo is a Dead Man tout en assurant une sortie pour 2026 (PC, PlayStation 5, Xbox Series) sans pouvoir apporter de précisions supplémentaires.

Ce deuxième trailer reste tout aussi parlant que le premier sur les prétentions esthétiques toujours très (trop ?) WTF de son créateur, pour ce qui sera naturellement un jeu d'action où l'on incarnera un agent spécial pas vraiment vivant ni forcément mort : son existence n'est plus vraiment explicable suite à un paradoxe temporel, mais il a désormais la possibilité d'infiltrer les univers parallèles pour y débusquer les plus gros vilains.

publié le 28/09/2025 à 16:27 par Gamekyo
commentaires (4)
jofe publié le 28/09/2025 à 17:04
Si vous avez un ennemi juré qui est épileptique, c'est le moment de partager ce trailer.
oreillesal publié le 28/09/2025 à 17:28
Ça dégage quelque chose entre killer 7 et No more Heroes.
Peut être que sur un malentendu ça peut passer.
fritesmayo76 publié le 28/09/2025 à 19:30
En espérant que pour une fois le gameplay sera agréable, marre des balais dans le uc
aros publié le 28/09/2025 à 21:41
Je sais pas trop quoi en penser à part que ça a du style
Fiche descriptif
Romeo is a Dead Man
0
Ils aiment
Nom : Romeo is a Dead Man
Support : PC
Editeur : Grasshopper Manufacture Inc.
Développeur : Grasshopper Manufacture
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
