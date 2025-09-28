Des nouvelles de Romeo is a Dead Man

Suda51 a profité du dernier TGS pour nous fournir une nouvelle bande-annonce de son tout nouveautout en assurant une sortie pour 2026 (PC, PlayStation 5, Xbox Series) sans pouvoir apporter de précisions supplémentaires.Ce deuxième trailer reste tout aussi parlant que le premier sur les prétentions esthétiques toujours très (trop ?) WTF de son créateur, pour ce qui sera naturellement un jeu d'action où l'on incarnera un agent spécial pas vraiment vivant ni forcément mort : son existence n'est plus vraiment explicable suite à un paradoxe temporel, mais il a désormais la possibilité d'infiltrer les univers parallèles pour y débusquer les plus gros vilains.