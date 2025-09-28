Dynasty Warriors 3 se refait une beauté pour fêter les 25 ans de la franchise
On a eu le nez fin, comme bien des connaisseurs, en estimant que le remaster surprise d'un Dynasty Warriors 3 serait le troisième, donc celui qui a fait exploser une franchise qui ne fait que perdurer depuis désormais 25 ans.
On remarquera une fois de plus que chacun utilise les termes selon l'humeur : ce « Remaster » est ce que l'on pourrait appeler chez d'autres un remake avec non pas un polish mais un transfert sur la dernière version du moteur en date (comme Origins), mais le contenu restera lui sensiblement identique à un détail près. Koei Tecmo y intégrera en effet la tranche Xtreme Legends, donc 7 scénarios supplémentaires, les défis d'époque et le palier supplémentaire pour les armes.
Sortie prévue le 19 mars 2026 (oui, encore un…) sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 1 comme 2.
On sent qu'ils se placent tous "avant" GTA VI.
Mais si un report est annoncé au prochain rapport de T2, tu verras que de nombreux jeux du Q1 vont "comme par magie" être décalé au printemps.
Je le prendrais sur PC en priant pour qu'un héros sorte un mod avec les doublages français originaux qui étaient tout bonnement incroyables
https://www.youtube.com/watch?v=GiqvYuCk1zo