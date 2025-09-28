recherche
Dynasty Warriors 3 se refait une beauté pour fêter les 25 ans de la franchise
On a eu le nez fin, comme bien des connaisseurs, en estimant que le remaster surprise d'un Dynasty Warriors 3 serait le troisième, donc celui qui a fait exploser une franchise qui ne fait que perdurer depuis désormais 25 ans.

On remarquera une fois de plus que chacun utilise les termes selon l'humeur : ce « Remaster » est ce que l'on pourrait appeler chez d'autres un remake avec non pas un polish mais un transfert sur la dernière version du moteur en date (comme Origins), mais le contenu restera lui sensiblement identique à un détail près. Koei Tecmo y intégrera en effet la tranche Xtreme Legends, donc 7 scénarios supplémentaires, les défis d'époque et le palier supplémentaire pour les armes.

Sortie prévue le 19 mars 2026 (oui, encore un…) sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 1 comme 2.

publié le 28/09/2025 à 17:03 par Gamekyo
commentaires (10)
kujotaro publié le 28/09/2025 à 17:11
Bordel mais Fevrier et Mars c'est déjà archie bouché en 2026 !!!!
shanks publié le 28/09/2025 à 17:16
kujotaro
On sent qu'ils se placent tous "avant" GTA VI.

Mais si un report est annoncé au prochain rapport de T2, tu verras que de nombreux jeux du Q1 vont "comme par magie" être décalé au printemps.
olex publié le 28/09/2025 à 17:19
Dommage que le jeu ne sera pas sous-titré en français, surtout pour un Musou canonique.
kurosu publié le 28/09/2025 à 17:22
Qu'il fasse pareil pour les suites
pyrogas publié le 28/09/2025 à 17:31
Day one ! Incroyable !!! Mon DW de mon enfance !! C'est noël avant l'heure !
stardustx publié le 28/09/2025 à 19:44
C'est un peu comme remasteriser FIFA 2001

Je le prendrais sur PC en priant pour qu'un héros sorte un mod avec les doublages français originaux qui étaient tout bonnement incroyables

https://www.youtube.com/watch?v=GiqvYuCk1zo
bladagun publié le 28/09/2025 à 20:22
C'est un beau remaster, ça donne envie
spartan1985 publié le 28/09/2025 à 20:32
Mon DW préféré, j'achète ! Aura t'on également droit a la VF ?
choroq publié le 28/09/2025 à 21:22
Je n'ai fait que le 2 dans ma vie, il y avait un perso galère avec deux grosses queue de paon sur la tête ( enfin un truc dans le genre), qui m'en faisait baver, une vraie galère, c'était sympa, mais j'ai jamais eu plus envie d'y rejouer depuis.
kujotaro publié le 28/09/2025 à 21:36
shanks ahahah grave. Tout le monde flippe. Même si en vrai, les vrais joueurs prendront GTa 6 mais prendront aussi leurs petits plaisir à côté. L'un n'empêche pas l'autre.
Fiche descriptif
Dynasty Warriors 3 : Complete Edition Remastered
0
Ils aiment
Nom : Dynasty Warriors 3 : Complete Edition Remastered
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Omega Force
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
