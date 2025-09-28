Outward 2 : nouvelle bande-annonce et un début de précision pour la période de lancement

On l'avait presque oublié depuis son annonce en mars 2024 maisest toujours en développement chez l'équipe de Nine Dots, et se permet même d'en préciser le lancement pour 2026 uniquement sur PC dans un premier temps. Des versions « consoles » sont promises et signées, sans autre indication.Suite d'un succès totalement inattendu (plus d'un million de ventes sur un rapport qui date d'il y a 4 ans), cette suite se voudra être « la concrétisation de la vision initiale », donc en gros : conserver ce qui a fait la force du premier (aventure sans indication, survie d'un pur aventurier, mode coop même en split-screen…) mais en corrigeant les défauts relevés, notamment sur l'éditeur de perso et surtout le système de combat. Rappelons en outre quecompte apporter un système saisonnier en plus du cycle jour/nuit, dont l'ensemble affectera davantage le comportement des PNJ.