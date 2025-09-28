Outward 2 : nouvelle bande-annonce et un début de précision pour la période de lancement
On l'avait presque oublié depuis son annonce en mars 2024 mais Outward 2 est toujours en développement chez l'équipe de Nine Dots, et se permet même d'en préciser le lancement pour 2026 uniquement sur PC dans un premier temps. Des versions « consoles » sont promises et signées, sans autre indication.
Suite d'un succès totalement inattendu (plus d'un million de ventes sur un rapport qui date d'il y a 4 ans), cette suite se voudra être « la concrétisation de la vision initiale », donc en gros : conserver ce qui a fait la force du premier (aventure sans indication, survie d'un pur aventurier, mode coop même en split-screen…) mais en corrigeant les défauts relevés, notamment sur l'éditeur de perso et surtout le système de combat. Rappelons en outre que Outward 2 compte apporter un système saisonnier en plus du cycle jour/nuit, dont l'ensemble affectera davantage le comportement des PNJ.