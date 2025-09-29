Threads of Time : la nouvelle bande-annonce

Le PC Gaming Show spécial Japon a permis de repartir avec une nouvelle bande-annonce du toujours aussi joli, RPG à l'ancienne dont le scénario se la jouera « un peu »en nous faisant voyager à travers les époques, ici pour restaurer l'ordre des Chevaliers du Temps.Ce nouveau trailer permet notamment de découvrir Rin (ninja venu de l'an 2400, une dystopie cyberpunk) et la ville préhistorique de Himmenheim, où Vikings et dinosaures savaient cohabiter. Car tout est possible.Toujours pas de date (PC/Xbox Series).