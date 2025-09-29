recherche
News / Blogs
Threads of Time : la nouvelle bande-annonce
Le PC Gaming Show spécial Japon a permis de repartir avec une nouvelle bande-annonce du toujours aussi joli Threads of Time, RPG à l'ancienne dont le scénario se la jouera « un peu » Chrono Trigger en nous faisant voyager à travers les époques, ici pour restaurer l'ordre des Chevaliers du Temps.

Ce nouveau trailer permet notamment de découvrir Rin (ninja venu de l'an 2400, une dystopie cyberpunk) et la ville préhistorique de Himmenheim, où Vikings et dinosaures savaient cohabiter. Car tout est possible.

Toujours pas de date (PC/Xbox Series).

  • Threads of Time : la nouvelle bande-annonce
  • Threads of Time : la nouvelle bande-annonce
  • Threads of Time : la nouvelle bande-annonce
  • Threads of Time : la nouvelle bande-annonce
  • Threads of Time : la nouvelle bande-annonce
  • Threads of Time : la nouvelle bande-annonce
  • Threads of Time : la nouvelle bande-annonce
  • Threads of Time : la nouvelle bande-annonce
plus de médias
2
Qui a aimé ?
ouken, pcsw2
publié le 29/09/2025 à 06:15 par Gamekyo
commentaires (4)
ouken publié le 29/09/2025 à 06:18
whaouuuuuu
thelastone publié le 29/09/2025 à 06:34
Need..
mattewlogan publié le 29/09/2025 à 06:52
Il y est très très attirant ce jeu, je me ferai ça sur switch2 ou PS5 en temps voulu
bladagun publié le 29/09/2025 à 06:55
Ha ouais ça a l'air super cool
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Threads of Time
2
Ils aiment
Nom : Threads of Time
Support : PC
Editeur : Humble Games
Développeur : Riyo Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo