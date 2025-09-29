recherche
Let It Die espère enfin tenir la bonne
Grasshopper insiste pour laisser vivre la franchise Let it Die et passé un premier jet format F2P au potentiel certain mais bien trop imparfait dans ses mécaniques de progression (à moins de cracher du pognon), puis un spin-off Battle Royale oublié et mort en quelques mois, retour aux sources avec une meilleure stratégie : Let it Die : Inferno sera cette fois payant, pas trop cher en plus (24,99€), afin d'éviter de retomber dans les travers du P2W.

Un rogue standard à l'esthétique très coloré (ça pique un peu les yeux) où cette fois, au lieu de gravir une tour de l'infini, on descendra à l'inverse dans les abysses pour mourir encore et encore mais toujours repartir plus mort.

Sortie prévue le 3 décembre sur PC et PlayStation 5.



publié le 29/09/2025
Let It Die : Inferno
Let It Die : Inferno
PC
GungHo Online Entertainment
Supertrick Games
action
Playstation 5
