Let It Die espère enfin tenir la bonne

Grasshopper insiste pour laisser vivre la franchiseet passé un premier jet format F2P au potentiel certain mais bien trop imparfait dans ses mécaniques de progression (à moins de cracher du pognon), puis un spin-off Battle Royale oublié et mort en quelques mois, retour aux sources avec une meilleure stratégie :sera cette fois payant, pas trop cher en plus (24,99€), afin d'éviter de retomber dans les travers du P2W.Un rogue standard à l'esthétique très coloré (ça pique un peu les yeux) où cette fois, au lieu de gravir une tour de l'infini, on descendra à l'inverse dans les abysses pour mourir encore et encore mais toujours repartir plus mort.Sortie prévue le 3 décembre sur PC et PlayStation 5.