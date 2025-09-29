recherche
Dans sa dernière ligne droite, Battlefield 6 replace un petit tacle envers Call of Duty
Battlefield 6 ne veut pas lâcher le pressing face à son principal rival de fin d'année, « de bonne guerre » dira t-on sans mauvais jeu de mot, et c'est donc dans une publicité live pré-launch que le titre souhaite de nouveau montrer que contrairement à Call of Duty : Black Ops 7, ici, c'est du serious business et que l'on ne misera pas sur des skins de stars sans aucun rapport, de Nicki Minaj à Snoop Dog, ni même dans la pub (rappelons que Activision a été jusqu'à débauché Squeezie pour des spots FR).

Après attention à l'orgueil car DICE jouait aussi son malin à l'époque de Battlefield 2042 avant de se manger un mur, et il ne faut pas oublier que la publicité en question prend des allures de coup dans le vide suite aux déclarations d'Activision sur un retour à quelque chose de plus sérieux au niveau des skins de Call of Duty, jusqu'à avoir refuser de nombreux partenariats pour ce nouvel épisode.

publié le 29/09/2025 à 14:06 par Gamekyo
rogeraf publié le 29/09/2025 à 14:13
EA (caca) / ACTI (caca) : même combat.
skuldleif publié le 29/09/2025 à 14:49
Ça sera arc raiders pour moi
walterwhite publié le 29/09/2025 à 14:49
Ils sont tellement malins...BO6 a fait tellement de mal à la licence COD que ce BF6 a juste à ne pas faire les bêtises du concurrent pour cartonner.

Si en plus c'est un grand BF, Call of fera des records de désintérêt cette année comme Infinite Warfare.
wickette publié le 29/09/2025 à 15:07
skuldleif
Extraction shooter à la troisième personne arc, je vois pas le rapport avec BF

C’est comme si sur une publicité gran turismo je dis non Mario Kart world pour moi
skuldleif publié le 29/09/2025 à 15:15
wickette moi je le vois quand je choisi de ne pas y jouer alors que l'edition phantom me couterai 5€ , et tout ceux qui mettent les gaas dans le meme panier lorsqu'ils déversent leur haine le voient (un bonne partie de ce site)

on joue pas a 1000 jeux online , on choisi un jeu et on se pose dessus pour une + ou - longue periode
wickette publié le 29/09/2025 à 15:24
skuldleif
Oui mais gaas c’est pas un genre de jeu, ça dépend de ton temps alloué mais aussi ce que tu veux jouer en ligne

Genre je peux pas remplacer forza horizon avec BF6 et vice-versa c’est plus le sens de ce que je dis

Après oui on a pas le temps de jouer à tout mais ce que je recherche dans BF (fps competitif bac à sable sur grandes maps) je ne le retrouverai pas dans Arc

Mais je jetterai un coup d’oeil à Arc…d’ailleurs développé par des anciens developpeurs de…Battlefield
ravyxxs publié le 29/09/2025 à 15:26
Ah ouais violent pour les fans de COD

Convaincu que les équipes de COD l'ont bien pris et rigoler aussi, c'est de la compétition au final
pcsw2 publié le 29/09/2025 à 15:41
Du grand art
gadjuom93 publié le 29/09/2025 à 15:47
rogeraf combat d'infirmes, oui.
shinz0 publié le 29/09/2025 à 16:26
L'intro
sickjackz publié le 29/09/2025 à 17:39
Tain je me disais bien que le blond ressemblait a Paddy...
Super spot sans la moindre image de Gameplay. J'ai jamais compris comment ça pouvait influer les ventes.

Il m'interresse ce BF6 mais le rachat de EA me fait un peu flipper. Leur politique de micro transaction pourrait bien partir dans tous les sens...
heracles publié le 29/09/2025 à 18:32
J'ai pensé à Call of Kikoo tellement c'était excellent. Joli coup marketing
ravyxxs publié le 29/09/2025 à 19:34
sickjackz J'ai jamais compris comment ça pouvait influer les ventes.

Tu as déjà vu des pubs de multi sur COD à part Warzone ??? Et pourtant les ventes sont là. Pour vendre un jeu on a pas toujours besoin de montrer du gameplay, le public SAIT ce qui les attends.
sickjackz publié le 29/09/2025 à 20:14
ravyxxs non c’est vrai. Mais COD c’est un cas particulier. C’est le nom qui fait vendre au même titre que Fifa le faisait...
burningcrimson publié le 29/09/2025 à 22:48
C'est mérité pour Paddy Pimblett
