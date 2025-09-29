Dans sa dernière ligne droite, Battlefield 6 replace un petit tacle envers Call of Duty
Battlefield 6 ne veut pas lâcher le pressing face à son principal rival de fin d'année, « de bonne guerre » dira t-on sans mauvais jeu de mot, et c'est donc dans une publicité live pré-launch que le titre souhaite de nouveau montrer que contrairement à Call of Duty : Black Ops 7, ici, c'est du serious business et que l'on ne misera pas sur des skins de stars sans aucun rapport, de Nicki Minaj à Snoop Dog, ni même dans la pub (rappelons que Activision a été jusqu'à débauché Squeezie pour des spots FR).
Après attention à l'orgueil car DICE jouait aussi son malin à l'époque de Battlefield 2042 avant de se manger un mur, et il ne faut pas oublier que la publicité en question prend des allures de coup dans le vide suite aux déclarations d'Activision sur un retour à quelque chose de plus sérieux au niveau des skins de Call of Duty, jusqu'à avoir refuser de nombreux partenariats pour ce nouvel épisode.
Si en plus c'est un grand BF, Call of fera des records de désintérêt cette année comme Infinite Warfare.
Extraction shooter à la troisième personne arc, je vois pas le rapport avec BF
C’est comme si sur une publicité gran turismo je dis non Mario Kart world pour moi
on joue pas a 1000 jeux online , on choisi un jeu et on se pose dessus pour une + ou - longue periode
Oui mais gaas c’est pas un genre de jeu, ça dépend de ton temps alloué mais aussi ce que tu veux jouer en ligne
Genre je peux pas remplacer forza horizon avec BF6 et vice-versa c’est plus le sens de ce que je dis
Après oui on a pas le temps de jouer à tout mais ce que je recherche dans BF (fps competitif bac à sable sur grandes maps) je ne le retrouverai pas dans Arc
Mais je jetterai un coup d’oeil à Arc…d’ailleurs développé par des anciens developpeurs de…Battlefield
Convaincu que les équipes de COD l'ont bien pris et rigoler aussi, c'est de la compétition au final
Super spot sans la moindre image de Gameplay. J'ai jamais compris comment ça pouvait influer les ventes.
Il m'interresse ce BF6 mais le rachat de EA me fait un peu flipper. Leur politique de micro transaction pourrait bien partir dans tous les sens...
Tu as déjà vu des pubs de multi sur COD à part Warzone ??? Et pourtant les ventes sont là. Pour vendre un jeu on a pas toujours besoin de montrer du gameplay, le public SAIT ce qui les attends.