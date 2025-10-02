Dragon Ball Sparking Zero en a encore sous le coude
On a pris l'habitude avec Bandai Namco qui semble préférer depuis quelques temps multiplier les Pass DLC plutôt que de faire des suites (vous connaissez Xenoverse 2 ?) et de fait, Dragon Ball : Sparking Zero n'en restera évidemment pas à une seule année de contenu : l'éditeur annonce que 2026 verra arriver de nouveaux personnages « et bien plus encore » (des arènes ?), dont les contours commenceront à être dévoilé en janvier.
Le titre propose actuellement plus de 200 persos jouables dont ceux de 3 packs qui n'ont pas convaincu grand-monde (du Super Hero et du Daima) mais il faut avouer qu'il devient difficile de trouver autre chose que des fonds de tiroirs, surtout avec une œuvre actuellement à l'arrêt, et la non-volonté de proposer les persos des derniers arcs de Super tant qu'ils ne sont pas adaptés préalablement en anime.
Dans Dragon ball :
Taopaipai
Nam / Devilman / Le roi chappa etc...
Général blue / Le ninja Violet (dont j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est ça) et toute la bande du RR.
Arale ? x)
Pilaf en forme de machine
Piccolo Daimao
Kami ?
Popo ? x)
Kibito / Kaioshin et leur fusion
Great Saiyaman 2
Spopovitch / Yamu / Pui pui / Yakon
Gohan Z Sword ?
Dans Super :
Botamo, Jaco, Magetta / Kakunsa / Rozie / Champa / Vados / Hedo / Goten et Trunks dans leur forme ado.. donc Gotenks ado.... On peut même imaginer en perso troll Monaka (vu qu'il y a Satan / Yajirobe)
Dans les OAV :
Garlic / Wheelo (je sais pas si ils y sont déjà mais je crois pas)
C13 C14 et C15
Hildegarn
Bio Broly (beurk mais bon)
Dans GT :
Ledgic / Tous les shenron...
et j'en oublie surement plein. ça laisse le temps d'avoir la suite de Super :
Black Frieza / Elec / Oil / Maki / Gas / Granolah / Vegeta ultra ego / Moro (3 formes minimum) et toute son escouade (dont Saganbo en 2 versions), Seven Three, Merus.
Ils ont de quoi tenir