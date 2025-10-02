Dragon Ball Sparking Zero en a encore sous le coude

On a pris l'habitude avec Bandai Namco qui semble préférer depuis quelques temps multiplier les Pass DLC plutôt que de faire des suites (vous connaissez?) et de fait,n'en restera évidemment pas à une seule année de contenu : l'éditeur annonce que 2026 verra arriver de nouveaux personnages « et bien plus encore » (des arènes ?), dont les contours commenceront à être dévoilé en janvier.Le titre propose actuellement plus de 200 persos jouables dont ceux de 3 packs qui n'ont pas convaincu grand-monde (du Super Hero et du Daima) mais il faut avouer qu'il devient difficile de trouver autre chose que des fonds de tiroirs, surtout avec une œuvre actuellement à l'arrêt, et la non-volonté de proposer les persos des derniers arcs de Super tant qu'ils ne sont pas adaptés préalablement en anime.