Légendes Pokémon Z-A : le point complet à J-14

Dans deux semaines sortira ce qui sera probablement l'un des gros morceaux de l'année au moins sur le plan commercial avec Légendes Pokémon Z-A dont voici l'habituel et indispensable trailer overview faisant le point complet pour les retardataires, notamment le principe même du jeu (exploration et capture le jour, combats la nuit), le fil rouge (affronter les dresseurs pour grimper les rangs de Z à A) ou encore la ligue online et ses affrontements à 4 en simultané.
Lancement prévu le 16 octobre donc, sur Nintendo Switch 1 comme 2.
Je vois mal comment on peux chasser le shiny là dedans.
Moi je l'ai préco il y a quelques semaines, mais honnêtement je ne suis pas convaincu...
Dommage, malgré les défauts de legend Arceus, j'ai crû à un potentiel sursaut, mais c'était probablement une erreur quand je vois l'orientation de ce ZA...
Il y avait tellement moyen d'explorer le lore de la guerre passé.
Ce sera Digimon ici aussi.