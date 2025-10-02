Légendes Pokémon Z-A : le point complet à J-14

Dans deux semaines sortira ce qui sera probablement l'un des gros morceaux de l'année au moins sur le plan commercial avecdont voici l'habituel et indispensable trailer overview faisant le point complet pour les retardataires, notamment le principe même du jeu (exploration et capture le jour, combats la nuit), le fil rouge (affronter les dresseurs pour grimper les rangs de Z à A) ou encore la ligue online et ses affrontements à 4 en simultané.Lancement prévu le 16 octobre donc, sur Nintendo Switch 1 comme 2.