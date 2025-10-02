recherche
Légendes Pokémon Z-A : le point complet à J-14
Dans deux semaines sortira ce qui sera probablement l'un des gros morceaux de l'année au moins sur le plan commercial avec Légendes Pokémon Z-A dont voici l'habituel et indispensable trailer overview faisant le point complet pour les retardataires, notamment le principe même du jeu (exploration et capture le jour, combats la nuit), le fil rouge (affronter les dresseurs pour grimper les rangs de Z à A) ou encore la ligue online et ses affrontements à 4 en simultané.

Lancement prévu le 16 octobre donc, sur Nintendo Switch 1 comme 2.

publié le 02/10/2025 à 14:50 par Gamekyo
darkxehanort94 publié le 02/10/2025 à 14:56
Digimon va l'avaler tout cru.
ratchet publié le 02/10/2025 à 15:03
Il a l’air très sympa également (mais j’attends plus Digimon pour le coup) mais par contre j’ai un peu peur du « pop de Pokémon » dans Arceus il y en avait au large sur la MAP pareil dans E/V. La j’ai l’impression que dans chaque zone il n’y a que 4/5 Pokémon qui se baladent…. Ça fais peur non ?

Je vois mal comment on peux chasser le shiny là dedans.
mattewlogan publié le 02/10/2025 à 15:04
Il ne m’intéresse vraiment pas celui-là, pourtant, j’achète régulièrement les Pokemon
arquion publié le 02/10/2025 à 15:28
ratchet Sur Switch 2, c'était mieux dans E/V à ce niveau là, il y avait bien plus de Pokémons à l'écran.

Moi je l'ai préco il y a quelques semaines, mais honnêtement je ne suis pas convaincu...
jackfrost publié le 02/10/2025 à 16:02
C'est sûr que digimon donne plus envie
oreillesal publié le 02/10/2025 à 16:29
Fan de la première heure, E/V m'a tellement dégoûté que s'en est fini pour moi aussi.

Dommage, malgré les défauts de legend Arceus, j'ai crû à un potentiel sursaut, mais c'était probablement une erreur quand je vois l'orientation de ce ZA...

Il y avait tellement moyen d'explorer le lore de la guerre passé.

Ce sera Digimon ici aussi.
ippoyabukiki publié le 02/10/2025 à 16:34
Ca m'intéresse plus sur pokemon epee qui m'avait gavé en 1h
soulfull publié le 02/10/2025 à 17:31
Incroyable j'étais ado quand j'ai joué pour la première fois à Pokemon. maintenant mes neveux sont à l'université et cette licence n'arrive même pas à faire aussi bien qu'avant.
pimoody publié le 02/10/2025 à 18:11
Franchement, hâte de tester quand même. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes au niveau des mécaniques. Après pour le tour par tour il y a effectivement Digimon qui est vraiment sympa. Au moins ça fait deux approches différentes.
